  • Новость часаПрезидент Палестины призвал ХАМАС сложить оружие
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Деньги Каддафи привели в тюрьму бывшего президента Франции
    Посол Мешков заявил о риске начала войны при атаке НАТО на российский самолет
    Глава Пентагона экстренно собрал высшее военное командование США
    Rheinmetall объявил о строительстве завода боеприпасов в Латвии
    Путин заявил о росте спроса на энергетику для ИИ
    Путин анонсировал запуск серийного производства плавучих АЭС
    Лукашенко сообщил о согласии Путина поддержать Гросси на пост главы ООН
    КТК возобновил погрузку нефти с терминала после остановки из-за атаки на Новороссийск
    США заявили об обнаружении российских военных самолетов возле Аляски
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бессмысленный визовый удар ЕС по России

    Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп поджигает Украину

    Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

    6 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Трамп встал на обамовские лыжи

    Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам, по большому счету, вс равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

    2 комментария
    25 сентября 2025, 19:29 • Новости дня

    Дипломат предрек Украине еще больше территориальных потерь

    Чрезвычайный посол Долгов: Армия России уверенно продвигается вперед

    Дипломат предрек Украине еще больше территориальных потерь
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Чем дольше противник будет противиться мирному урегулированию украинского кризиса, тем больше потеряет территорий. Ведь все это время Россия будет продвигаться на поле боя, освобождая все новые территории, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. По данным Минобороны, ВС России с начала года освободили в зоне СВО 4 тыс. 714 кв км.

    «Данные Минобороны говорят о том, что решаются задачи, поставленные Верховным главнокомандующим, в том числе по созданию буферной зоны. Причем она должна быть такой, чтобы предотвратить попытки атак на наши гражданские объекты», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    По его словам, «чем дольше противник будет пытаться воевать с нами, тем больше потеряет людей и территорий». «Мы продвигаемся и это совершенно очевидно, решаем вопросы, которые стоят перед нами в рамках СВО. Президент России неоднократно говорил, что с каждым днем мы будем идти все дальше, поэтому промедление с мирным урегулированием обернется для Зеленского полной потерей страны», – продолжил дипломат.

    Он также усомнился в том, что «Зеленский, которого ободрили западники, думает о каком-либо урегулировании». «Вероятно, он собирается воевать до последнего украинца», – добавил спикер. Долгов подчеркнул, что всерьез о возврате территорий, о чем ранее на этой неделе заявил президент США Дональд Трамп, никто не говорит.

    «Россия не отдаст эти территории, это часть Российской Федерации, это зафиксировано в Конституции. Владимир Путин говорил, что Россия всерьез еще ничего не начинала на Украине и эту формулу никто не отменял. Президент имел в виду, что мы используем наш военный потенциал на очень небольшой процент. Если натовцы и украинцы хотят попробовать, то, как говорится, флаг им в руки», – сказал собеседник.

    По мнению Долгова, стратегически вопрос с точки зрения победы России в СВО и поражения Украины и поддерживающего ее Запада решен давно – движение будет только в одном направлении. «Вопрос лишь в темпах. Впрочем, неоднократно говорилось – мы движемся с той скоростью, которая позволяет нам максимально беречь наших людей и гражданское население», – заключил Долгов.

    В четверг Минобороны России опубликовало карту освобожденных с начала года территорий в зоне СВО. Всего с января подразделения Вооруженных сил России освободили более 4 тыс. 714 квадратных километров на различных участках в зоне специальной военной операции.

    Свыше 3 тыс. 308 квадратных километров было освобождено в Донецкой народной республике (ДНР). В Луганской народной республике (ЛНР) российские войска заняли более 205 квадратных километров, а в Запорожской области освободили более 261 квадратного километра.

    Также приводятся данные по трем украинским областям, на территории которых создается буферная зона безопасности. В Харьковской области освобождено свыше 542 квадратных километров, в Сумской области – свыше 223 квадратных километров, а в Днепропетровской области – более 175 квадратных километров.

    О решении создать буферную зону безопасности вдоль границы России и Украины Владимир Путин сообщил на оперативном совещании с членами правительства в мае. Глава государства обращал внимание на то, что с учетом ситуации в приграничных областях необходимо восстановить и отстроить все разрушенное, а там, где позволяют соображения безопасности – помочь людям вернуться в родные населенные пункты. Кроме того, важно восстановить инфраструктуру, поддержать малый бизнес, работу промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

    Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп после переговоров с Зеленским в Нью-Йорке заявил, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах», а возможно – «пойти еще дальше». Глава Белого дома полагает, что Москва ведет борьбу на Украине «бесцельно» и что в случае «реальной военной мощи» для победы в текущих боевых действиях потребовалось бы меньше недели.

    В ответ на это пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может разделить эти высказывания Трампа. Изменение тональности заявлений президента США, который всячески выступал за скорейшее завершение украинского кризиса, Песков связал с состоявшейся встречей Трампа с Зеленским.

    25 сентября 2025, 07:46 • Новости дня
    Потери ВСУ при ударе по полигону в Черниговской области выросли до 300 человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате удара российских войск по военному полигону в Черниговской области количество потерь среди ВСУ достигло трехсот человек, уничтожено несколько ангаров с техникой, сообщили в российских силовых структурах.

    Уточненные потери украинских войск при ударе по полигону в Черниговской области составили до 300 человек, передает ТАСС. Сообщается, что был нанесен ракетный удар ОТРК «Искандер» по полигону Гончаровский, в результате чего уничтожен заглубленный штаб, три ангара с техникой, а также контейнеры с беспилотниками дальнего действия.

    Потери понесли несколько подразделений украинской армии, в том числе 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 3-я отдельная тяжелая механизированная бригада, 111-я отдельная бригада теробороны и 429-й полк беспилотных систем «Ахиллес». Уничтожены двенадцать автомобилей украинских сил.

    В Сухопутных войсках ВСУ ранее подтвердили, что избежать потерь среди личного состава не удалось, есть также раненые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные признали удар ракетного комплекса «Искандер» по полигону в Черниговской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский запретил массовые скопления военных после ракетных атак по учебным центрам.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 03:35 • Новости дня
    Столкнувшийся в Шереметьево с самолетом «России» Airbus A 330 отстранен от полетов

    Столкнувшийся в Шереметьево с лайнером «России» Airbus отстранен от полетов

    Столкнувшийся в Шереметьево с самолетом «России» Airbus A 330 отстранен от полетов
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    После технического осмотра воздушного судна Airbus A 330 авиакомпании Hainan Airlines, которое получило повреждение при соприкосновении с другим лайнером на рулежной дорожке, оно было отстранено от полетов, сообщили в Telegram-канале аэропорта Шереметьево.

    «В настоящее время службы аэропорта Шереметьево оказывают всестороннее содействие пассажирам: проводятся высадка с борта и обслуживание в терминале. Пассажиры в количестве 264 человек будут доставлены и размещены в гостиницах для отдыха и ожидания вылета», – сказано в посте.

    Там уточнили, что вылет данного рейса планируется после прибытия и готовности резервного борта.

    Все службы Шереметьево работают в штатном режиме.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, самолет авиакомпании «Россия» получил  повреждение при соприкосновении с другим лайнером на рулежной дорожке в аэропорту Шереметьево.

    Росавиация сообщила о подготовке комиссии для расследования инцидента в аэропорту Шереметьево, где вечером в среду один самолет задел другой на рулежной дорожке.

    Резервный борт с пассажирами лайнера авиакомпании «Россия» приземлился в петербургском аэропорту Пулково.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 11:58 • Видео
    Диктатура Майи Санду: быть или не быть

    В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 14:56 • Новости дня
    Медведев ответил на угрозы Зеленского российским чиновникам

    Медведев предупредил Зеленского о невозможности укрыться от российского оружия

    Медведев ответил на угрозы Зеленского российским чиновникам
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил главе киевского режима Владимиру Зеленскому о наличии у России оружия, от которого не спасет «никакое бомбоубежище».

    Зампред Совбеза России в Max прокомментировал слова Владимира Зеленского, который в интервью американскому порталу Axios призвал российских чиновников убедиться, что они «знают местонахождение своих укрытий».

    «Они должны знать, где расположены бомбоубежища... Если они не остановят войну, они им понадобятся», – заявил Зеленский.

    Медведев в ответ заявил, что Зеленскому стоит помнить другое: «Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет. И американцам об этом следует помнить».

    Ранее Дмитрий Медведев разъяснил последствия идеи «киевских и прочих придурков» о «бесполетной зоне над Украиной».

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (18)
    25 сентября 2025, 12:13 • Новости дня
    Российские войска уничтожили окруженную группу ВСУ в Кировске
    Российские войска уничтожили окруженную группу ВСУ в Кировске
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Кировске на севере ДНР штурмовые подразделения «Запад» ликвидировали окруженную группу бойцов ВСУ, которых командование оставило без связи и боекомплекта, сообщили в российских силовых структурах.

    Военные группы «Запад» уничтожили подразделение ВСУ, оказавшееся в окружении в Кировске ДНР, передает ТАСС.

    По словам источника в силовых структурах, украинским военным не удалось наладить связь, они были лишены полноценного боекомплекта и практически оставлены своим командованием.

    В силовых структурах сообщили, что плен не был принят, и противник был уничтожен при зачистке. Представитель силовых структур отметил: «В окружении наших войск в Кировске была группа противника, которая отказалась сдаться и была уничтожена при зачистке. Эти люди были брошены командованием, лишены связи и полноценного боекомплекта».

    В распоряжении агентства оказалось видео с телефона одного из погибших украинских солдат. На нем военнослужащий признает, что их командование бросило, а подкрепление не пришло. Он говорит: «Видимо, тут нас и похоронят».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения ВСУ открывали огонь по гражданским жителям при их попытке покинуть Кировск под Красным Лиманом. Российские войска освободили населенный пункт Переездное в ДНР. Российские силы продвинулись у пяти поселений в ДНР.

    Комментарии (6)
    25 сентября 2025, 11:06 • Новости дня
    Блогер заявил о подготовке Украины к «маленькой победоносной войне» в Молдавии

    Блогер Подоляка заявил о подготовке Киева к маленькой победоносной войне в Молдавии

    Блогер заявил о подготовке Украины к «маленькой победоносной войне» в Молдавии
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В последние месяцы отмечается увеличение числа офицеров СБУ и украинских военных, командированных в Молдавию, что свидетельствует о подготовительных действиях Киева к возможному военному конфликту, заявил военный блогер Юрий Подоляка.

    Украина готовится к проведению «маленькой победоносной войны» в Молдавии, предположил военный блогер Юрий Подоляка в Telegram-канале.

    По его данным, только за последние месяцы в Молдавию были командированы десятки офицеров Службы безопасности Украины. Блогер отмечает, что речь идет не только об СБУ – также, по его словам, в регионе присутствуют представители военной разведки и другие украинские военные, но точных списков пока не удалось получить.

    Блогер считает, что активность офицеров СБУ можно объяснить борьбой с украинцами, массово покидающими страну через Молдавию, однако присутствие военной разведки и армии он трактует как подготовку к возможным военным действиям. По его мнению, украинские силовики занимаются разведкой местности с обеих сторон границы.

    «Они явно проводят рекогносцировку местности (в т.ч. и с украинской стороны) для возможных будущих военных действий. Да, не факт, что они точно будут. Но к этой войне в Киеве точно готовятся. А как известно, заряженное ружье в одном из последующих актов обязательно выстрелит», – пишет Подоляка.

    По словам Подоляки, Киев «готов к этой маленькой победоносной войне всегда» и ждет только политического решения со стороны Молдавии и Евросоюза. Он добавляет, что решение Евросоюза, по его информации, уже получено, а окончательное согласие Кишинева может быть дано после предстоящих выборов в Молдавии.

    Судя по анализу приведенных данных, СБУ использует Кишинев еще и как транзитный хаб в Европу своих сотрудников.

    Ранее Служба внешней разведки заявила о подготовке Евросоюза к оккупации Молдавии. Молдавская оппозиция отметила попытки Запада использовать страну как полигон НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Санду выразила готовность передать Молдавию ВСУ и НАТО в обмен на сохранение власти.

    Комментарии (6)
    25 сентября 2025, 15:56 • Новости дня
    Минобороны опубликовало карту освобожденных с начала года территорий в зоне СВО

    Минобороны: ВС России с начала года освободили в зоне СВО 4 714 кв км

    Минобороны опубликовало карту освобожденных с начала года территорий в зоне СВО
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделения Вооруженных сил России с начала года освободили более 4 714 квадратных километров на различных участках в зоне специальной военной операции.

    По данным из Telegram-канала ведомства, свыше 3 308 квадратных километров было освобождено в Донецкой народной республике.

    В Луганской народной республике российские войска заняли более 205 квадратных километров, а в Харьковской области – свыше 542 квадратных километров. В Запорожской области освободили более 261 квадратного километра, в Сумской области – свыше 223 квадратных километров, в Днепропетровской области – более 175 квадратных километров.

    Во вторник Минобороны сообщило, что российские войска освободили Переездное в ДНР.

    До этого российские войска освободили Калиновское в Днепропетровской области.

    Комментарии (6)
    25 сентября 2025, 04:20 • Новости дня
    Лавров заявил об утрате Швейцарией реноме нейтрального посредника
    Лавров заявил об утрате Швейцарией реноме нейтрального посредника
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом на полях сессии ГА ООН затронул деятельность ОБСЕ в контексте предстоящего председательства Швейцарии в Организации в 2026 году и роль страны в международных делах, сообщили в МИД России.

    Как сообщили в МИД России, Лавров в ходе переговоров изложил принципиальные оценки причин удручающего положения дел в ОБСЕ и деградации ее роли в сфере обеспечения безопасности и сотрудничества.

    «С российской стороны акцентирована утрата Швейцарией реноме заслуживавшего доверия нейтрального посредника. Отмечено, что проводимая властями конфедерации недружественная политика в отношении России не может не учитываться при выстраивании российской линии на швейцарском направлении», – сказано в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

    Также главы МИД России и Швейцарии обсудили актуальные международные вопросы, в том числе урегулирование украинского конфликта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе парламент Швейцарии готовился рассмотреть на осенней сессии идею отправки военных на Украину «в рамках миротворческой миссии».

    Москва выразила готовность взаимодействовать с Вашингтоном для поиска решений, устраняющих первопричины украинского кризиса. Лавров и Рубио подтвердили заинтересованность в поиске мирных решений по Украине.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 00:20 • Новости дня
    Росавиация сообщила о начале расследования инцидента с самолетами в Шереметьево

    Росавиация начала расследование инцидента с самолетами в Шереметьево

    Tекст: Ирма Каплан

    Росавиация в Telegram-канале сообщила о подготовке комиссии для расследования инцидента в аэропорту Шереметьево, где вечером в среду один самолет задел другой на рулежной дорожке.

    «Росавиация сформирует комиссию под председательством замруководителя агентства Андрея Потемкина для расследования причин авиационного события, произошедшего в среду вечером в аэропорту Шереметьево», сказано в посте.

    Там напомнили, что при подготовке к вылету самолета Superjet 100 авиакомпании «Россия» (рейс в Санкт-Петербург), по предварительным данным, коснулся лайнера  Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, прилетевшего из Пекина.

    Для пассажиров рисков не было, их пересадили на резервный борт в Санкт-Петербург, самолет уже вылетел, уточнили в ведомстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, самолет авиакомпании «Россия» получил повреждение при соприкосновении с другим лайнером на рулежной дорожке в аэропорту Шереметьево.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 09:11 • Новости дня
    Удары по железнодорожным узлам на Украине привели к остановке эшелонов с грузами для ВСУ

    Ударами поражены железнодорожные узлы в четырех областях Украины

    Удары по железнодорожным узлам на Украине привели к остановке эшелонов с грузами для ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    Серьезные повреждения железнодорожной инфраструктуры сразу в четырех областях Украины привели к остановке эшелонов с военными грузами и уничтожению техники ВСУ.

    Железнодорожные узлы и инфраструктура в Сумской, Николаевской, Кировоградской и Винницкой областях Украины были поражены ударами, что привело к остановке эшелонов с военными грузами для ВСУ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

    По его словам, удары были нанесены как по железнодорожным узлам, так и по подстанциям. В результате, по данным подпольщиков, часть военной техники уничтожена, а движение поездов с военными грузами остановлено.

    Лебедев отметил, что в Сумской области удары пришлись по железнодорожным узлам и местам дислокации военных, где подтверждено уничтожение небольших групп до 30 военных с бронетехникой в каждой. В селе Ястребиново в Николаевской области и в Кировоградской области также были поражены железнодорожные станции, и сейчас составы с военной техникой растаскиваются по частям тепловозами.

    Особо подчеркивается, что ключевой железнодорожный узел был поражен в Жмеринке Винницкой области, где удар пришёлся по инфраструктуре перевозок. Эти действия значительно осложнили транспортировку военных грузов для ВСУ через указанные регионы.

    Также в Черниговской области был нанесен удар по крупному гарнизону и учебному центру ВСУ в Гончаровском. Лебедев заявил: «Гончаровское – крупный военный гарнизон и учебный центр ВСУ, уничтоженные цели – ПВО, склады и личный состав». По его словам, зафиксированы удары и по Нежину с окрестностями в ту же ночь.

    Ранее подполье сообщало, что в Харьковской области уничтожили группу наемников из стран Южной Америки.

    Подполье также отмечало, что был нанесен удар по цехам сборки беспилотников ВСУ в Борисполе. Также ВС России поразили базу истребителей F-16 ВСУ под Полтавой.

    Комментарии (4)
    25 сентября 2025, 08:56 • Новости дня
    FT: Европа опасается обвинений Трампа в поражении Киева
    FT: Европа опасается обвинений Трампа в поражении Киева
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны опасаются, что президент США Дональд Трамп может обвинить Европу в военных неудачах Киева, сообщила Financial Times.

    Европейские страны опасаются, что Дональд Трамп может обвинить их в военных неудачах Киева, передает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

    По данным издания, президент США в течение нескольких месяцев добивался от Киева признания российских территорий, однако недавно изменил позицию, отметив в Truth Social, что Украина «могла бы вернуть все свои земли» при поддержке Евросоюза.

    Некоторые европейские чиновники считают, что Трамп стремится возложить всю ответственность за поддержку Украины именно на Европу. Представитель Германии заявил, что американский лидер «задал очень высокую планку», а другой источник в ЕС полагает, что Трамп готовит для себя «запасной выход» для обвинения Европы в случае провала.

    Собеседники Financial Times отмечают, что в Евросоюзе многие уже не считают Трампа надежным союзником. При этом в некоторых европейских правительствах его позиция вызвала положительный отклик.

    Ранее Трамп публично призывал страны Европы немедленно прекратить закупки российской нефти.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше».

    Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц отметил, что Европа не может одновременно покупать нефть у России и просить о поддержке Украины.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему Трамп перешел в «партию войны» на Украине.

    Комментарии (4)
    25 сентября 2025, 08:16 • Новости дня
    ВС России заняли укрепленные позиции ВСУ в Северске
    ВС России заняли укрепленные позиции ВСУ в Северске
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие России заняли территорию шахты №6 на севере Северска, где ранее были оборудованы укрепленные позиции и система снабжения ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские подразделения заняли территорию шахты №6 на северной окраине Северска в Донецкой Народной Республике, где ранее были созданы укрепленные позиции Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Как сообщил Марочко, украинские бойцы превратили шахту в хорошо оборудованный оборонительный пункт с разветвленной системой снабжения. На промышленных трубах были установлены средства связи и обнаружения.

    Марочко уточнил, что вокруг шахты ВСУ развернули наблюдательные посты и опорные пункты, за которые сейчас продолжаются бои. По словам эксперта, российские силы обладают стратегическим преимуществом благодаря ранее занятым высотам, что позволяет им контролировать значительную часть северных окраин города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил о переброске в Северск групп с иностранными солдатами. После освобождения Переездного до Северска осталось около шести километров. Кимаковский заявил о разделе группировки ВСУ между Северском и Красным Лиманом.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 14:47 • Новости дня
    Глава ВТБ не захотел получать зарплату в цифровых рублях
    Глава ВТБ не захотел получать зарплату в цифровых рублях
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава ВТБ Андрей Костин заявил журналистам на XXII Международном банковском форуме, что пока не хочет получать зарплату в цифровых рублях.

    «Нет, не хочу. Я пока ношу обычный (рубль)», – сказал Костин в ответ на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    На прошлой неделе председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков стал первым гражданином России, который получил зарплату в цифровых рублях. По его словам, он планирует и дальше использовать этот формат выплат и отмечает интерес коллег к новой системе.

    Костин также высказался о перспективах Базельских стандартов банковского регулирования. «Я считаю, что Базель III умрет, умрет своей собственной смертью, умрет потихонечку, год за годом», – заявил он. Глава ВТБ сослался на мнение немецкого банкира из заметки агентства Bloomberg, подчеркнув, что новые требования могут подорвать способность европейских банков поддерживать долгосрочные проекты, важные для национальной обороны.

    Ранее Костин уже высказывался критически о применении принципов «Базеля» в нынешних условиях и предлагал создать российский стандарт банковского регулирования под названием «Воронеж-1».

    Напомним, казначейство России впервые выплатило зарплату в цифровых рублях.

    Ранее стало известно о запуске выплат пенсий и пособий в цифровых рублях по выбору.

    Комментарии (7)
    25 сентября 2025, 04:35 • Новости дня
    В Грузии Зеленского призвали «промыть рот» перед критикой другой страны

    Tекст: Ирма Каплан

    Лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалиа резко высказался после заявлений главы киевского режима Владимира Зеленского с трибуны ООН о ситуации в Грузии, которую он охарактеризовал как потерянную в Европе.

    «Этот человек, так называемый политик, осмелился снова негативно высказаться о нашей стране, и очень важно, под каким углом – когда речь идет о правах человека. Поступая так, он оскорбляет, прежде всего, население своей страны – оставшееся население этой страны», – приводит слова Кирцхалиа телеканал «Рустави 2».

    Парламентарий призвал Зеленского перед тем, как говорить о правах человека,  посмотреть на заключение Европейской комиссии и отметить, где сегодня находится его страна.

    «По каждому направлению, будь то коррупция, свобода СМИ, права человека или что-то еще. Тогда эта марионетка должна посмотреть на заключение Европейской комиссии, где находится наша страна, тогда и поговорим. А пока он собирается с духом, как его высокопоставленные чиновники, говорить о нашей стране и открыто призвать к войне, эта марионетка должна сначала промыть рот и только потом говорить о Грузии», – заявил Кирцхалиа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что после завершения конфликта на Украине Тбилиси намерен потребовать объяснений за попытку ввоза в страну 2,4 кг гексогена.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о «большом сожалении» по поводу причастности спецслужб Украины к ввозу гексогена в страну 10 сентября.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН перед полупустым залом.

    Комментарии (3)
    25 сентября 2025, 13:34 • Новости дня
    Военный эксперт уличил фон дер Ляйен в подстрекательстве НАТО к конфликту с Россией

    Эксперт Анпилогов: В заявлении фон дер Ляйен о возможности сбивать самолеты России прослеживается двойная игра

    Военный эксперт уличил фон дер Ляйен в подстрекательстве НАТО к конфликту с Россией
    @ Panama Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Урсулы фон дер Ляйен по российским самолетам – по сути, призыв к граничащим с Россией странам «таскать каштаны из огня» для целей западноевропейских государств. При этом решение о коллективных мерах НАТО может вовсе не последовать, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее председатель ЕК заявила, что альянс рассматривает варианты уничтожения российских истребителей.

    «Урсула фон дер Ляйен своими заявлениями подстрекает Запад к прямому конфликту с Россией и закрывает возможность для дипломатических контактов. Впрочем, стоит помнить, что она – «бюрократ в вакууме», который ни за что не отвечает и потому спокойно призывает к чему угодно», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Любопытно, что в вопросе сбития российских самолетов позиции председателя ЕК и Эммануэля Макрона, который ранее отличался милитаристскими высказываниями, не совпали. «Президент Франции оказался более близок к разумному пониманию последствий такого решения», – заметил спикер. Он напомнил, что истребители Североатлантического альянса патрулируют небо над странами Балтии.

    «Если бы Макрон поддержал идею сбивать самолеты России, то французским летчикам пришлось бы выполнять этот приказ – пусть и сделанный в виде политического заявления. Другими словами, президент Пятой республики несет персональную ответственность, а не коллективную, которая характерна для фон дер Ляйен», – детализировал Анпилогов.

    Собеседник также отметил «хрупкость» границ в Финском заливе. Ранее Москва, Таллин и Хельсинки находили общее компромиссное решение. Сейчас же наши соседи заняли неконструктивную позицию, а Эстония и вовсе выдвигает голословные обвинения в нарушении воздушного пространства. Возникает вопрос, как страны НАТО станут поступать дальше.

    «Высказывание фон дер Ляйен – это фактически призыв к лимитрофам вблизи российской границы самим – на свой страх и риск – «таскать каштаны из огня» для целей западноевропейских государств. Другими словами, тем, кто якобы будет подвергаться «российской агрессии», предлагается действовать максимально враждебно по отношению к Москве», – рассуждает специалист.

    «При этом решение о коллективных мерах НАТО может вовсе не последовать. В этом случае прослеживается двойная игра: ответ на «нарушения» России в перспективе даст не весь блок, а какая-то одна, скорее всего, малозначимая для других европейских держав страна – будь то Эстония или Финляндия. Затем вокруг этого конфликта будет выстраиваться система военного противодействия Российской Федерации», – добавил он.

    Более того, не стоит исключать провокаций со стороны европейцев. «Они могут пойти на достаточно авантюрные шаги, например, на блокаду Калининграда. Поэтому к призывам сбивать самолеты России следует относиться крайне серьезно. В конечном счете, если сосед говорит, что он вас убьет, следует проверить, есть ли у него ружье», – заключил Анпилогов.

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны НАТО рассматривают варианты сбития военных самолетов России, «вторгающихся в воздушное пространство стран объединения». Ее слова прозвучали на фоне бездоказательных обвинений Эстонии в адрес Москвы в якобы нарушении границ.

    Фон дер Ляйен в интервью CNN выразила мнение, что страны Европы «должны защищать каждый квадратный сантиметр территории». Сбивать же самолеты, вторгающиеся в воздушное пространство, следует, по ее мнению, «после предельно ясного предупреждения». Председатель ЕК также считает, что Россия «много лет ведет гибридную войну против демократий Европейского союза и других стран».

    Более сдержанную позицию занял Эммануэль Макрон. Президент Франции заявил, что страны НАТО не должны открывать огонь по российским самолетам. «Мы хорошо видим, что это проверки. Мы не будем открывать огонь в ответ на это… Я думаю, что наша коллективная реакция в ответ на эти в своем роде проверки на надежность была пропорциональной», – сказал он.

    Ранее на полях Генеральной ассамблеи ООН Дональд Трамп ответил утвердительно на вопрос, считает ли он, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они нарушат их воздушное пространство. Когда его спросили, поддержит ли он усилия союзников, глава Белого дома воздержался от прямого ответа. «Зависит от обстоятельств», – отметил Трамп.

    Напомним, на Западе активно начали обсуждать возможность уничтожения российских боевых самолетов после того, как в пятницу эстонский премьер Кристен Михал заявил о якобы «вторжении» трех российских МиГ-31 в воздушное пространство страны. По версии Таллина, истребители пробыли на территории республики 12 минут. На этом фоне в МИД страны был вызван временный поверенный в делах России.

    Минобороны России сообщило, что полет проходил «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств». Истребители двигались из Карелии в Калининградскую область, а их маршрут пролегал над нейтральными водами. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего хотят добиться агрессивной риторикой в ЕС и НАТО.

    Комментарии (4)
    25 сентября 2025, 07:31 • Новости дня
    Верке Сердючке пригрозили запретом на въезд в Россию
    Верке Сердючке пригрозили запретом на въезд в Россию
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский артист Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом как Верка Сердючка, может столкнуться с запретом на въезд в Россию, говорится в материалах российских правоохранительных органов.

    Наличие оснований для отказа в разрешении на въезд Данилко содержится в материалах правоохранителей, передает РИА «Новости».

    Данилко получил известность после участия в конкурсе «Евровидение» в 2007 году, где занял второе место с песней Dancing Lasha Tumbai.

    После 2022 года артист неоднократно выступал с негативными заявлениями в адрес России и властей страны.

    В июне сообщалось, что украинские власти не собираются наказывать Данилко за выступления на русском языке.

    Комментарии (5)
    Главное
    Минобороны опубликовало карту освобожденных с начала года территорий в зоне СВО
    Израиль нанес пять ударов по столице Йемена
    Украинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2
    Эксперты указали на угрозу потери суверенитета Молдавией после выборов
    Медведев ответил на угрозы Зеленского российским чиновникам
    Глава ВТБ не захотел получать зарплату в цифровых рублях
    Starbucks объявил о закрытии 400 кофеен и сокращении персонала

    Российский бюджет потратят на безопасную жизнь и развитие без долгов

    Главный финансовый документ страны – бюджет на 2026-2028 годы – предполагает увеличение расходов на социальные обязательства, оборону и технологическое развитие страны. Расходы на поддержку семей с детьми увеличены до 10 трлн рублей, а в целом на социальные обязательства – до 41 трлн рублей. Это в разы больше, чем несколько лет назад. За счет чего Минфин планирует найти дополнительные средства? Подробности

    Перейти в раздел

    «Поворотный момент» Трампа напомнил о политике Сталина

    «Это поворотный момент». Так президент США Дональд Трамп подписал фотографию, на которой он стоит лицом к стадиону людей, пришедших проститься с Чарли Кирком. Имеется в виду, что Америка разделилась на до и после: теперь пришло время для уничтожения внутренних врагов. Иными словами, Трамп начинает репрессии. Но преуспеет ли? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинцев приговорили к высылке из Европы на фронт

    Президент США Дональд Трамп, который недавно требовал от Украины территориальных уступок в обмен на мир, призвал Киев вернуть земли военным путем. Как отмечают эксперты, так он дал Киеву и Брюсселю карт-бланш на новую эскалацию конфликта. Причем европейцы будут поддерживать ВСУ как в техническом плане, так и мобилизационном: вероятно, беженцев с Украины, находящихся в ЕС, будут отправлять на фронт. Подробности

    Перейти в раздел

    Как разведка Ирана проникла на сверхсекретный объект Израиля

    «Миллионы страниц разнообразной и ценной информации» стали добычей иранской разведки, которой удалось проникнуть в святая святых ядерной программы Израиля – секретный исследовательский центр в Димоне. Каковы методы работы разведки Ирана, как ей удалось добыть столь закрытую информацию – и завербовать агентов в Израиле? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Бессмысленный визовый удар ЕС по России

      Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

      6 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Дональд Трамп поджигает Украину

      Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

      6 комментариев
    • Илья Ухов Илья Ухов
      Трамп встал на обамовские лыжи

      Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам, по большому счету, вс равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

      2 комментария
    Перейти в раздел

    • Диктатура Майи Санду: быть или не быть

      В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    • Власти США перехитрили Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и США опять сблизились. Теперь, мол, Вашингтон больше доверяет Киеву, чем Москве. Этому заявлению предшествовала его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Что произошло на ней на самом деле?

    • «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

      После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации