Минобороны: ВС России поразили объекты энергетики и железнодорожный состав ВСУ

Tекст: Вера Басилая

ВС России поразили объекты инфраструктуры противника и железнодорожный состав, осуществлявший транспортировку вооружения и военной техники ВСУ в Донбасс, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

Минобороны отметило, что удары были нанесены с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, а также ракетных войск и артиллерии. Кроме того, были атакованы цеха по производству дальнобойных беспилотников, место их запуска, склад безэкипажных катеров и пункты временной дислокации украинских формирований в 147 районах.

Российские войска группы «Север» нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в Сумской области. Отмечается, что с украинской стороны потери превысили 190 военнослужащих, также уничтожены четыре бронированные машины, девять автомобилей и четыре склада материальных средств.

На Харьковском направлении под удар попали тяжелая механизированная бригада и бригада теробороны ВСУ в районах Волчанска и Бологовки. В результате потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей, также уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение трем механизированным, штурмовой бригадам, а также бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии ВСУ в Донецкой народной республике. Противник потерял более 240 человек личного состава, танк, два американских бронетранспортера М113, девять бронированных машин, 17 автомобилей, четыре орудия, четыре станции РЭБ и склад горючего.

Войска группы «Центр» заняли новые позиции, нанеся тяжелые потери ВСУ. Уничтожены до 505 украинских военнослужащих, три бронемашины «Казак», девять автомобилей и склад боеприпасов. Удары пришлись по скоплениям украинских частей в Донецкой и Днепропетровской областях.

Группировка «Восток» также продвинулась вглубь обороны противника, уничтожив до 300 бойцов ВСУ, четыре бронированные машины, 14 автомобилей, два артиллерийских орудия и укрепленные склады на Запорожском и Днепропетровском направлениях. Еще до 50 военнослужащих, две бронированные машины и техника были уничтожены при ударах по горно-штурмовой бригаде ВСУ в Запорожской области.

Средствами ПВО России сбито три управляемые авиационные бомбы и 116 беспилотников самолетного типа. С начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета и 92 575 беспилотных летательных аппаратов. Помимо этого ликвидированы 633 зенитных комплекса, 25 693 танка и другой бронетехники, 1607 реактивных систем залпового огня, 30 799 орудий артиллерии и минометов, а также 44 923 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее подполье заявило о разрушении складов, ангаров, железнодорожных узлов и объектов инфраструктуры в результате ударов по Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской и Киевской областям.

В Черниговской области был уничтожен объект критической инфраструктуры.