    Нациста в окружении Трампа выявили благодаря Джеку Воробью
    Британский министр пригрозил российскому подводному флоту в Атлантике
    Пранкер Лексус привел правила защиты от мошенников
    Дмитриев привез в США в качестве подарка конфеты с цитатами Путина
    Путин поздравил военных с успехами объединенной группировки войск
    Путин рассказал о завершении испытаний ракеты «Буревестник»
    Дмитриев провел встречи с представителями администрации США
    Le Figaro: Полиция задержала двух подозреваемых по делу об ограблении Лувра
    Песков: ВС России жестко отреагируют на попытки нанести удар вглубь России
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов США развивают наркокапитализм

    Если бы задачей Drug Enforcement Administration, созданного в 1973 году, было развитие наркоиндустрии, а не ее подавление, это было бы самое эффективное предприятие в истории человечества.

    11597 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе нужен план допуска за стол

    Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.

    6 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев ООН в глубоком кризисе, но альтернативы ей все равно нет

    80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.

    3 комментария
    26 октября 2025, 13:28 • Новости дня

    Женщина в Киевской области нашла сына избитым после визита в ТЦК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жительница Киевской области обнаружила своего сына в тяжелом состоянии и в чужой одежде после того, как он посетил территориальный центр комплектования, сообщили в российских силовых структурах.

    Как передает ТАСС, в Тараще Киевской области мать украинского мобилизованного Романа нашла его на улице с множественными травмами и одетым в чужую одежду. По информации российских силовых структур, женщине ранее заявили в территориальном центре комплектования, что ее сына отправили в воинскую часть в Белую Церковь, однако в указанной части он найден не был.

    Пострадавшего обнаружили с сотрясением головного мозга, многочисленными ушибами и потерей памяти. В настоящее время он госпитализирован и находится в реанимации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хмельницкой области произошла массовая драка с военкомами. Партизаны в Херсонской области сожгли дом сотрудника ТЦК. В Тернополе произошла массовая драка сотрудников ТЦК с местными жителями.

    25 октября 2025, 19:36 • Новости дня
    Комбриг ВСУ спровоцировал массовую гибель бойцов из-за фото в соцсетях
    Комбриг ВСУ спровоцировал массовую гибель бойцов из-за фото в соцсетях
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Ольга Иванова

    Массовая гибель бойцов 105-й бригады ВСУ произошла после публикации командиром фото построений, что позволило установить точную локацию.

    Командир 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Анатолий Савич стал причиной гибели большого числа подчиненных из-за публикации снимков военных построений в социальных сетях, передает РИА «Новости».

    По словам представителя силовых структур России, именно эти фотографии позволили обнаружить местоположение личного состава на передовой и привести к результативному удару по ним.

    «В социальных сетях распространяются некрологи погибших военнослужащих 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Всех их объединяют локация и дата гибели, что может говорить о результативном ударе по скоплению личного состава бригады», – сообщил собеседник. Многие из погибших позже скончались в больницах от полученных ранений.

    Источник отметил, что командир часто проводил построения на передовой и делал награждения, выкладывая фото в интернет. На этих снимках видно, что военнослужащие находились без средств индивидуальной защиты, что значительно увеличивало опасность для жизни.

    По мнению источника, неопытность Савича привела к трагедии, ведь тот считал, что в отсутствии активной фазы боев на фронте подобные построения безопасны.

    Известно, что полковник Савич был назначен на пост совсем недавно, сменив Евгения Фоменко. Офицер родом из Старого Самбора Львовской области, где проживает с семьей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, солдаты двух бригад ВСУ сдались в плен под Красноармейском.

    Минобороны сообщило о ночном разгроме бронетехники ВСУ в районе Красноармейска.

    Пушилин заявил о тяжелых боях подразделений ВС России в Красноармейске.


    Комментарии (6)
    26 октября 2025, 06:31 • Новости дня
    Суд Австрии собрался рассмотреть дело об экстрадиции экс-генерала СБУ

    Суд Австрии собрался рассмотреть экстрадицию экс-генерала СБУ Наумова на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшее время состоится заседание регионального суда Корнойбурга в Австрии о возможной экстрадиции бывшего начальника главного управления внутренней безопасности СБУ генерала Андрея Наумова на Украину, сообщили украинские СМИ.

    В Австрию Наумов, который объявлен Киевом в международный розыск, прибыл из Сербии, где год пробыл в тюрьме, передает РЕН ТВ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский лишил Наумова генеральского звания в апреле 2022 года. В июне того же года Наумова задержали в Сербии при попытке перевозки через границу 600 тыс. евро, изумрудов, бриллиантов и крупной суммы долларов без декларирования.


    Комментарии (0)
    24 октября 2025, 10:00 • Видео
    Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

    Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    Комментарии (0)
    25 октября 2025, 16:27 • Новости дня
    На Украине спрогнозировали самую тяжелую зиму
    На Украине спрогнозировали самую тяжелую зиму
    @ Kirill Chubotin/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Грядущий отопительный сезон на Украине может стать рекордно сложным из-за масштабных повреждений энергетики и нехватки ресурсов для отопления.

    Украину в этом году ждет самый тяжелый отопительный сезон за всю историю, заявила бывший министр энергетики страны Ольга Буславец, передает ТАСС. Она пояснила, что в Киеве и других регионах фиксируются серьезные проблемы с энергоснабжением – в большинстве областей введены графики отключения света по две-три очереди, что означает до двенадцати часов без электричества в сутки.

    По словам Буславец, ситуация особенно остра в Сумской и Черниговской областях. Она отметила: «Уже понятно, что эта зима будет гораздо тяжелее всех предыдущих».

    Украина смогла закачать в подземные хранилища 13,2 млрд кубометров газа, сообщила экс-министр. Однако, по ее словам, этого недостаточно, учитывая потери газодобывающей инфраструктуры, которые в октябре достигли, по разным данным, тридцати-шестидесяти процентов суточной добычи. Дополнительного импорта «Нафтогаз» пока не осуществляет из-за нехватки средств, уточнила Буславец.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины изменили стандартный график отопления, сместив сроки его начала на один месяц позже обычного.


    Комментарии (0)
    26 октября 2025, 07:27 • Новости дня
    Над регионами России, Черным и Азовским морями сбиты 82 украинских беспилотника
    Над регионами России, Черным и Азовским морями сбиты 82 украинских беспилотника
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    За ночь над регионами России, а также акваториями Черного и Азовского морей силами ПВО перехвачены и уничтожены 82 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что 30 беспилотников были перехвачены над Брянской областью, 26 – над Тульской областью, семь – над акваторией Черного моря, четыре – над акваторией Азовского моря, еще по четыре – над Краснодарским краем и Рязанской областью.

    Три БПЛА сбиты над территорией Ростовской области. В Московском регионе сбиты два беспилотника, один из которых направлялся в сторону Москвы. Также по одному аппарату уничтожено в Курской и Липецкой областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО сбили 121 украинский беспилотник самолетного типа в ночь на субботу.

    Комментарии (0)
    25 октября 2025, 17:36 • Новости дня
    Депутат Верховной рады обвинила Генштаб Украины во лжи о Донбассе

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что на Украине есть риск потери Красноармейска и Купянска, несмотря на заявления Генштаба о победах в Донбассе.

    Заявление о регулярной лжи со стороны командования была опубликована Марьяной Безуглой в ее Telegram-канале, передает ТАСС. По словам депутата, Александр Сырский, занимающий пост главнокомандующего ВС Украины, и представители Генштаба сообщают о несуществующих успехах на Донбассе, утверждая об «освобождении» отдельных сел.

    Безуглая также подчеркнула, что Украина на данный момент рискует потерять Красноармейск в Донецкой Народной Республике и Купянск в Харьковской области. По ее словам, эти районы находятся под контролем Киева, однако позиции ВСУ там крайне неустойчивы.

    «Мы теряем крайний рубеж, за которым дальше Павлоград, Днепр, Краматорск, Изюм и Харьков», – заявила парламентарий. Первый раз столь открытая критика официальных украинских сообщений прошла на публичной платформе именно от народного депутата. Ранее начальник Генштаба ВС России, генерал армии Валерий Герасимов, провел совещание на передовых пунктах управления группировки войск «Центр» и отметил успехи российской армии в освобождении ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главнокомандующий украинской армии Александр Сырский сообщил о сохраняющихся трудностях для Вооруженных сил Украины в зонах боевых действий. Российские войска освободили населенные пункты Бологовка в Харьковской области, Дроновка и Проминь в ДНР, а также Першотравневое в Днепропетровской области. За прошедшую неделю российские подразделения освободили десять населенных пунктов.

    Комментарии (0)
    26 октября 2025, 13:02 • Новости дня
    ВС России поразили объекты энергетики и железнодорожный состав ВСУ

    Минобороны: ВС России поразили объекты энергетики и железнодорожный состав ВСУ

    ВС России поразили объекты энергетики и железнодорожный состав ВСУ
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетики и железнодорожному составу, использовавшемуся для перевозки вооружения и техники ВСУ в Донбасс, сообщило Министерство обороны России.

    ВС России поразили объекты инфраструктуры противника и железнодорожный состав, осуществлявший транспортировку вооружения и военной техники ВСУ в Донбасс, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Минобороны отметило, что удары были нанесены с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, а также ракетных войск и артиллерии. Кроме того, были атакованы цеха по производству дальнобойных беспилотников, место их запуска, склад безэкипажных катеров и пункты временной дислокации украинских формирований в 147 районах.

    Российские войска группы «Север» нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в Сумской области. Отмечается, что с украинской стороны потери превысили 190 военнослужащих, также уничтожены четыре бронированные машины, девять автомобилей и четыре склада материальных средств.

    На Харьковском направлении под удар попали тяжелая механизированная бригада и бригада теробороны ВСУ в районах Волчанска и Бологовки. В результате потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей, также уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

    Подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение трем механизированным, штурмовой бригадам, а также бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии ВСУ в Донецкой народной республике. Противник потерял более 240 человек личного состава, танк, два американских бронетранспортера М113, девять бронированных машин, 17 автомобилей, четыре орудия, четыре станции РЭБ и склад горючего.

    Войска группы «Центр» заняли новые позиции, нанеся тяжелые потери ВСУ. Уничтожены до 505 украинских военнослужащих, три бронемашины «Казак», девять автомобилей и склад боеприпасов. Удары пришлись по скоплениям украинских частей в Донецкой и Днепропетровской областях.

    Группировка «Восток» также продвинулась вглубь обороны противника, уничтожив до 300 бойцов ВСУ, четыре бронированные машины, 14 автомобилей, два артиллерийских орудия и укрепленные склады на Запорожском и Днепропетровском направлениях. Еще до 50 военнослужащих, две бронированные машины и техника были уничтожены при ударах по горно-штурмовой бригаде ВСУ в Запорожской области.

    Средствами ПВО России сбито три управляемые авиационные бомбы и 116 беспилотников самолетного типа. С начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета и 92 575 беспилотных летательных аппаратов. Помимо этого ликвидированы 633 зенитных комплекса, 25 693 танка и другой бронетехники, 1607 реактивных систем залпового огня, 30 799 орудий артиллерии и минометов, а также 44 923 единицы специальной военной автомобильной техники.

    Ранее подполье заявило о разрушении складов, ангаров, железнодорожных узлов и объектов инфраструктуры в результате ударов по Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской и Киевской областям.

    В Черниговской области был уничтожен объект критической инфраструктуры.

    Комментарии (0)
    25 октября 2025, 22:58 • Новости дня
    Орбан призвал ЕС «прекратить цирк» с заявлениями о «российской угрозе»

    Tекст: Антон Антонов

    Заявления лидеров Евросоюза о «российской угрозе» привели к тому, что сейчас им «крайне сложно прекратить этот психоз», сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, призвав «прекратить этот цирк».

    Орбан в эфире Kossuth раскритиковал заявления лидеров Евросоюза о том, что «русские могут оказаться в Париже или Берлине». По его словам, лидеры ЕС «так запугали своих граждан», что теперь «крайне сложно прекратить этот психоз, воинственную риторику и вернуться к нормальности», передает «Прайм».

    Орбан подчеркнул, что сами страны Европы привели ситуацию к эскалации на Украине и срывают попытки мирного урегулирования. Он отметил, что «этот цирк пора прекратить и сосредоточиться на мирных инициативах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан заявил о необходимости переговоров Евросоюза с Россией для урегулирования конфликта на Украине. Орбан предложил Евросоюзу и России начать обсуждение будущей системы безопасности в Европе. Также он назвал членство Украины в Евросоюзе угрозой для экономики и безопасности ЕС.

    Комментарии (2)
    25 октября 2025, 17:27 • Новости дня
    Рогов сообщил о ликвидации американского наемника на Украине

    Рогов заявил о ликвидации американского наемника Шардта с позывным «Рабат»

    Tекст: Мария Иванова

    В зоне специальной военной операции был ликвидирован американский наемник Боуэн Шардт, известный по прозвищу «Рабат», причастный к преступлениям против мирных жителей, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Американский наемник Вооруженных сил Украины Боуэн Шардт был уничтожен на территории проведения специальной военной операции, передает РИА «Новости».

    Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что информация о ликвидации наемника подтверждена, в том числе со стороны противника.

    «Согласно полученной подтвержденной информации, в том числе из лагеря противника, в зоне СВО ликвидирован американский наемник Боуэн Шардт с позывным «Рабат». Подробности и обстоятельства уточняются», – заявил Рогов.

    По словам Рогова, данный наемник был причастен к совершению военных преступлений против мирного населения России, включая жителей Курской области. Дополнительные обстоятельства его уничтожения уточняются компетентными органами, о новых деталях сообщат позже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир отряда «Ирландцы» заявил о ликвидации 600 наемников ВСУ под Харьковом.

    Полиция США ранее подтвердила информацию о ликвидации наемника Макса Арнетта на Украине.

    А в конце лета российские военные нанесли удары ФАБ-3000 по позициям наемников из Испании.

    Комментарии (0)
    26 октября 2025, 05:27 • Новости дня
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате работы сил ПВО на подлете к Москве уничтожен беспилотник, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны сбит один беспилотник, летевший на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    На место падения обломков дрона прибыли сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили девять беспилотников в ночь на воскресенье над Московским регионом. Семь из них летели в сторону Москвы.


    Комментарии (0)
    25 октября 2025, 17:14 • Новости дня
    Зеленский выразил надежду на получение самолетов Gripen от Швеции в следующем году

    Зеленский: Киев надеется получить первые самолеты Gripen от Швеции в следующем году

    Tекст: Мария Иванова

    Поставки первых истребителей JAS 39 Gripen шведского производства для Украины могут начаться уже в следующем году после достижения договоренности о передаче до 150 самолетов, заявил Владимир Зеленский.

    Киев рассчитывает получить первые истребители Gripen от Швеции уже в следующем году, сообщил Владимир Зеленский, отметив: «Договоренность со Швецией о боевых самолетах Gripen. Мы рассчитываем на 150 таких самолетов для Украины, и первые должны появиться в следующем году».

    В ходе визита Зеленского в Швецию 22 октября был подписан договор о намерении в оборонной сфере. Согласно плану Стокгольма, Украине будет поставлено от 100 до 150 истребителей JAS 39 Gripen E, передает ТАСС.

    Оплату по контракту могут провести с использованием замороженных российских активов. Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявлял, что Евросоюз ищет юридические решения для подобной схемы. Однако значительная часть таких активов – более 200 млрд евро – заблокирована в Euroclear в Бельгии, а депозитарий неоднократно выражал опасения по поводу возможной экспроприации, опасаясь ответных взысканий России в других странах.

    Москва выступает категорически против конфискации активов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия ответит на такие действия.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пригрозила «очень жестким и болезненным» ответом в случае, если ЕС примет решение направить замороженные средства на помощь Украине.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Украина и Швеция заключили неподъемную сделку по поставке истребителей Gripen для ВСУ.

    Шведское правительство сообщало, что рассматривает вариант оплаты до 150 истребителей за счет замороженных российских активов.

    Между тем председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в субботу заявил, что передача Украине устаревших истребителей Mirage выглядит как насмешка над ВСУ.

    Комментарии (0)
    26 октября 2025, 12:31 • Новости дня
    Песков: ВС России жестко отреагируют на попытки нанести удар вглубь России

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия намерена давать жесткий ответ в случае попыток ударов ВСУ внутрь российской территории, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Российская армия даст жесткий ответ на возможные атаки Вооруженных сил Украины по российской территории, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

    Дмитрий Песков подчеркнул, что сам Владимир Зеленский в последние дни заявлял о наличии военного потенциала, позволяющего наносить удары вглубь России. Кремль напомнил, что в случае реализации таких угроз Россия отреагирует крайне жестко. «Как сказал президент России Владимир Путин, ошеломляюще», – заявил представитель Кремля.

    Ранее Песков заявил, что Россия будет давать «ошеломляющий ответ» на любые попытки нанесения ударов дальнобойным оружием по своей территории.

    Напомним, президент России Владимир Путин пообещал крайне жесткий и ошеломляющий ответ в случае ударов по территории страны с использованием дальнобойного вооружения.

    Комментарии (8)
    26 октября 2025, 02:45 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве звучит воздушная тревога, произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.

    Сирены работают в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях Украины, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Чернигове также произошел взрыв.

    Комментарии (0)
    25 октября 2025, 23:33 • Новости дня
    Взрыв прогремел в Чернигове

    Tекст: Антон Антонов

    В Черниговской области Украины звучит воздушная тревога, в Чернигове произошел взрыв, сообщили украинские СМИ.

    Также сирены сработали в отдельных районах Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областей Украины, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу на территории Киева возникли масштабные пожары после серии взрывов.

    Комментарии (0)
    26 октября 2025, 05:46 • Новости дня
    Жителей Украины предупредили об ограничении энергопотребления

    «Укрэнерго» сообщило об ограничении энергопотребления на Украине в воскресенье

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине в воскресенье будут действовать почасовые отключения электроэнергии, сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

    В сообщении «Укрэнерго» сказано, что «меры ограничения потребления» электроэнергии 26 октября введут «в отдельных регионах» страны. При этом список конкретных регионов не указан, передает ТАСС.

    Почасовые графики отключения света для населения будут действовать с 09.00 до 22.00 (с 10.00 до 23.00 мск). Ограничения также затронут промышленных потребителей электроэнергии в указанный период.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, массовые многочасовые отключения света происходят на Украине с 10 октября.

    Масштабные повреждения газовой инфраструктуры на Украине поставили под угрозу начало отопительного сезона. Власти Украины изменили стандартный график отопления, сдвинув сроки старта на один месяц позже обычного.

    Комментарии (0)
    25 октября 2025, 20:59 • Новости дня
    Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью

    В Брянской области средствами ПВО сбиты два украинских беспилотника

    Tекст: Мария Иванова

    В течение пяти часов на территории Брянской области силами ПВО были успешно уничтожены два украинских беспилотника самолетного типа.

    В период с 15.00 мск до 20.00 дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Инцидент произошел над территорией Брянской области.

    Все действия были выполнены штатно, ущерба на земле не зафиксировано.

    Ранее в субботу Министерство обороны России сообщило об уничтожении шести беспилотников над территорией страны.

    Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили более 120 беспилотников в различных регионах России.

    Комментарии (0)
    Герасимов сообщил о рекордном полете ракеты «Буревестник»
    США объявили о повышении пошлин на товары из Канады
    Суд Австрии собрался рассмотреть дело об экстрадиции экс-генерала СБУ
    Трамп присутствовал при подписании мирной декларации Таиланда и Камбоджи
    Минск сообщил о новом закрытии КПП Литвой без предупреждения
    Глава ЦБ Франции де Гало предрек стране «прогрессирующее долговое удушение»
    РЖД сообщили о возобновлении железнодорожного сообщения Алма-Ата – Москва

    Чем обернется удар Трампа по крупным нефтяникам России

    США вводят жесткие санкции против двух крупных нефтяных компаний – «Роснефти» и «Лукойла». До сих пор против них действовали более мягкие секторальные санкции, а теперь российские гиганты внесены в SDN-лист. По сути, новые санкции бьют прямиком по Индии и Китаю – главным покупателям нашей нефти. Будет ли новый нефтяной кризис? Подробности

    Украсть активы России ЕС помешала репутация Бельгии

    Позиция Бельгии вновь помешала Евросоюзу принять решение об использовании российских замороженных активов для финансирования Украины. Рассмотрение вопроса перенесли на следующий саммит лидеров ЕС, который должен пройти в декабре. Удастся ли евробюрократии убедить Брюссель изменить свое мнение и как могут развиваться события, если сделать это все же не выйдет? Подробности

    Атака ВСУ на российскую плотину потребует отрезвляющего ответа

    В результате удара ВСУ в субботу повреждена плотина Белгородского водохранилища. В случае повторной атаки есть риск разрушения объекта, тогда дома примерно тысячи человек окажутся под угрозой подтопления. Власти уже начали предварительную эвакуацию. Как отмечают эксперты, на территории Украины находится много гидротехнических сооружений, которые подходят для «отрезвляющего» ответного удара. Подробности

    К чему Европа собирается «экономически принуждать» Китай

    Не иначе как «внешнеполитической катастрофой» европейские СМИ называют отмену визита главы германского МИД в Китай. Кроме того, оказалось, что китайский лидер Си Цзиньпин отказался от встречи с канцлером ФРГ. К чему Европа собирается «экономически принуждать» Китай и какой ответный удар уже наносит Пекин? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

      Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    • Главный город США достанется коммунистам

      Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    • Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

      Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Народные приметы на ноябрь 2025 года: как узнать погоду, урожай и здоровье по старинному календарю

      В наш век цифровых технологий и точных прогнозов погоды может показаться, что народные приметы безнадежно устарели. Зачем смотреть на поведение птиц или иней на деревьях, когда у нас есть спутники и суперкомпьютеры? Однако мудрость, накопленная поколениями, не теряет своей актуальности. Это не суеверия, а тонкие наблюдения за природой, ее ритмами и взаимосвязями. Осенние приметы – ключ к пониманию окружающего мира, который помогает нам чувствовать себя его частью, а не просто наблюдателем.

    • Магнитные бури в ноябре 2025 года: даты, прогноз, график геомагнитной активности

      Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности. Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года важен для понимания предстоящей геомагнитной обстановки. Эти явления являются следствием взаимодействия магнитосферы планеты с потоками солнечного ветра и корональных выбросов массы.

    • Лунный календарь на ноябрь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни

      Лунный календарь на 2025 год служит подробным ориентиром в мире природных ритмов, а ноябрьский его отрезок обладает особой энергетикой. Этот инструмент не просто отображает смену лунных фаз, но и предоставляет возможность синхронизировать с ними повседневную деятельность. Многие отмечают, что учет лунных циклов помогает упорядочить жизнь, снизить уровень стресса и повысить эффективность начинаний.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

