    Нациста в окружении Трампа выявили благодаря Джеку Воробью
    Военкор назвал условия для выхода ВС России на оперативный простор в ДНР
    Эксперт: Удары ВСУ по плотине в Белгородской области лишены смысла
    Дмитриев привез в США в качестве подарка конфеты с цитатами Путина
    Путин поздравил военных с успехами объединенной группировки войск
    Путин рассказал о завершении испытаний ракеты «Буревестник»
    Дмитриев провел встречи с представителями администрации США
    Над регионами России, Черным и Азовским морями сбиты 82 украинских беспилотника
    Депутат объяснил процедуру перерасчета пенсии за стаж до 1997 года
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе нужен план допуска за стол

    Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев ООН в глубоком кризисе, но альтернативы ей все равно нет

    80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.

    Александр Тимохин Александр Тимохин Нужно ли возобновить испытания ядерного оружия

    Прекращение испытаний (которые, помимо всего прочего, являются очень дорогим занятием) было неотъемлемой частью увода планеты в сторону от возможной мировой войны. Однако в последние годы мы убедились, что количество желающих устроить большую войну против России куда больше, чем можно представить.

    26 октября 2025, 10:00 • Новости дня

    Герасимов: Группировка «Запад» завершает освобождение Ямполя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Освобождение Ямполя на краснолиманском направлении ДНР близится к завершению, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.

    Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину, группировка «Запад» завершает освобождение Ямполя на краснолиманском направлении в ДНР, передает РИА «Новости». По словам Герасимова, соединения и воинские части группы продолжили успешное наступление, и операция по взятию Ямполя находится на финальной стадии.

    Президент Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства провел совещание вместе с начальником Генштаба и командующими объединенных группировок, участвовавших в спецоперации на Украине. На встрече подробно обсудили ситуацию на линии боевого соприкосновения.

    Герасимов также сообщил о продвижении группировки «Север» в Харьковской области. За последние две недели российские военные успешно продвинулись в южной части Волчанска, на данный момент освобождено более 70% города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что российские войска ведут наступление на всех направлениях в зоне СВО. Власти ДНР сообщили о прорыве обороны украинских войск в Ямполе. Российские военные прорвали оборону и вошли в Ямполь в ДНР.

    25 октября 2025, 15:14 • Новости дня
    Оборона ВСУ на юге Красноармейска рухнула
    Оборона ВСУ на юге Красноармейска рухнула
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В южной и юго-восточной части Красноармейска оборона ВСУ была разрушена, что позволило российским войскам начать расширение своего плацдарма, сообщили в российских силовых структурах.

    Оборона украинских военных в южной и юго-восточной части Красноармейска была прорвана, передает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах. По имеющейся информации, подразделения российской армии продолжают расширять плацдарм на данном участке фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, под Красноармейском солдаты двух бригад ВСУ сдались в плен. Минобороны России сообщило о ночном разгроме бронетехники ВСУ в этом районе. Пушилин заявил о тяжелых боях российских войск в Красноармейске.

    25 октября 2025, 19:36 • Новости дня
    Комбриг ВСУ спровоцировал массовую гибель бойцов из-за фото в соцсетях
    Комбриг ВСУ спровоцировал массовую гибель бойцов из-за фото в соцсетях
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Ольга Иванова

    Массовая гибель бойцов 105-й бригады ВСУ произошла после публикации командиром фото построений, что позволило установить точную локацию.

    Командир 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Анатолий Савич стал причиной гибели большого числа подчиненных из-за публикации снимков военных построений в социальных сетях, передает РИА «Новости».

    По словам представителя силовых структур России, именно эти фотографии позволили обнаружить местоположение личного состава на передовой и привести к результативному удару по ним.

    «В социальных сетях распространяются некрологи погибших военнослужащих 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Всех их объединяют локация и дата гибели, что может говорить о результативном ударе по скоплению личного состава бригады», – сообщил собеседник. Многие из погибших позже скончались в больницах от полученных ранений.

    Источник отметил, что командир часто проводил построения на передовой и делал награждения, выкладывая фото в интернет. На этих снимках видно, что военнослужащие находились без средств индивидуальной защиты, что значительно увеличивало опасность для жизни.

    По мнению источника, неопытность Савича привела к трагедии, ведь тот считал, что в отсутствии активной фазы боев на фронте подобные построения безопасны.

    Известно, что полковник Савич был назначен на пост совсем недавно, сменив Евгения Фоменко. Офицер родом из Старого Самбора Львовской области, где проживает с семьей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, солдаты двух бригад ВСУ сдались в плен под Красноармейском.

    Минобороны сообщило о ночном разгроме бронетехники ВСУ в районе Красноармейска.

    Пушилин заявил о тяжелых боях подразделений ВС России в Красноармейске.


    24 октября 2025, 10:00 • Видео
    Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

    Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    25 октября 2025, 11:57 • Новости дня
    В России разработали сценарии применения дрона «Судного дня»
    В России разработали сценарии применения дрона «Судного дня»
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские инженеры создали автоматизированные сценарии работы FPV-дрона «Судного дня» для быстрой оценки радиационной опасности сразу после ядерных ударов, реализовав возможность управления техникой без выхода наружу, сообщил генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

    Российские специалисты разработали сценарии применения FPV-дрона «Судного дня» для мониторинга загрязнения окружающей среды после ядерных ударов, сообщает ТАСС. По словам Кузякина, дрон входит в проект «Хруст» и предназначен для работы в интересах гражданской обороны и Минобороны России.

    Кузякин отметил: «Вопреки стереотипам, обмен ядерными ударами не приведет к мгновенной гибели сразу всех. Как раз наоборот, большинство на планете вряд ли заметит, что где-то кто-то применил ядерное оружие. Сразу не заметит. Но в течение считанных недель радиоактивная пыль и пепел, поднявшиеся вверх над огромными пожарами, образовавшимися над эпицентрами взрывов, будет разнесена по планете». Также он указал, что опирался на выводы изучения радиоактивного следа Чернобыльской аварии.

    По словам Кузякина, в первые часы после ядерных взрывов уровень радиации остается высоким, а информация о его распределении крайне необходима для организации эвакуации, создания пунктов временного пребывания, прокладки маршрутов для техники и людей. Он подчеркнул, что картина заражения может быстро меняться, а значит, особенно важны мобильные средства дистанционного зондирования.

    Генконструктор добавил, что модифицированная система «Хруст» позволяет использовать дроны из любой бронетехники, не требуя выхода пилота на улицу даже во время движения, например, при сопровождении эвакуационных групп. Время полета дрона составляет до двадцати минут, а дальность работы – от 500 метров в зонах сплошного заражения до двух километров в зонах переменного заражения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование Вооруженных сил Польши сообщило о передаче специального сигнала так называемой «радиостанцией Судного дня» после падения беспилотного летательного аппарата на территории страны. Российские морские дроны позволяют создавать угрозу для ВСУ и заставляют украинские силы чувствовать себя неуютно в морских акваториях. В России провели испытания системы купольной связи между двумя беспилотниками, что открывает новые возможности для координации их работы.

    25 октября 2025, 15:17 • Новости дня
    Раввин Каминецкий назвал дату завершения украинского конфликта
    Раввин Каминецкий назвал дату завершения украинского конфликта
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Ольга Иванова

    Главный раввин Днепра Шмуель Каминецкий сделал прогноз по дате завершения украинского конфликта, уточнив, что основался на мнении европейских политиков.

    Главный раввин Днепра Шмуель Каминецкий объявил точную дату завершения конфликта на Украине, пишет Lenta.ru. По словам Каминецкого, конфликт закончится 15 января 2026 года.

    «Это будет прямо в двадцать шестом году. Я говорю это вам не как пророк, не как раввин», – заявил Каминецкий. Он подчеркнул, что его прогноз основан не на личных откровениях, а на информации, полученной от «больших людей в Европе».

    Раввин не стал называть имена своих европейских источников, но отметил, что доверяет этим словам и считает их важными. Пока официальных комментариев со стороны европейских политиков по этому поводу не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина находится на пороге завершения военного конфликта. Дональд Трамп ранее выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских ракет Tomahawk.

    25 октября 2025, 13:04 • Новости дня
    Гладков сообщил о повреждении ВСУ плотины Белгородского водохранилища
    Гладков сообщил о повреждении ВСУ плотины Белгородского водохранилища
    @ Marek Ladzinski/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После обстрела снарядами ВСУ на плотине белгородского водохранилища появились повреждения, из-за чего может быть объявлена эвакуация в опасных районах,сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Как сообщил Гладков в своем Telegram-канале, плотина Белгородского водохранилища получила повреждения в результате удара ВСУ.

    Он предупредил о возможности повторной атаки по гидротехническому сооружению, которая может привести к полному разрушению плотины.

    Если это произойдет, возникает реальная угроза затопления поймы реки в Харьковской области, а также отдельных улиц в приграничных российских населенных пунктах, где, по оценке администрации, проживают около тысячи человек, отметил Гладко. Власти начали предлагать эвакуацию жителям тех территорий, которым угрожает риск подтопления и которые не могут самостоятельно найти временное жилье.

    В первую очередь речь идет о селах Безлюдовка и Новая Таволжанка, а также о микрорайоне Титовка в городе Шебекино. Жителям улиц Победы, Коммунистической, Речной, переулка Коммунистический (Безлюдовка), улиц Гражданской, Зеленой, Заречной, Песчаной, Дзержинского, Колхозной, Щорса, Луговой, Комсомольской, Садовой, Серикова (Новая Таволжанка), а также переулка Нежуры (Титовка) предлагается временно переехать в пункты временного размещения Белгорода.

    В сообщении администрации, опубликованном в чате села, подчеркивается: «Уважаемые жители этих населенных пунктов, более подробную информацию вы можете получить через чаты села, лично от сотрудников администрации Шебекинского округа, у главы Гриднева Андрея Николаевича или по телефону 112.».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями.

    Накануне в результате атаки беспилотников в Белгороде получили ранения 21 человек. До этого во время атаки дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали 19 человек.

    25 октября 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК и энергетики Украины

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на 25 октября ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям ВПК Украины и обеспечивающим его работу объектам энергетической инфраструктуры, сообщили в Минобороны.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за минувшие сутки уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун», нанесено поражение цехам по производству беспилотников.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.

    Средствами ПВО сбиты две управляемые авиабомбы и 281 беспилотник, перечислили в оборонном ведомстве.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 92 459 беспилотников, 633 ЗРК, 25 664 танка и другие бронемашины, 1 607 боевых машин РСЗО, 30 783 орудия полевой артиллерии и миномета, 44 815 единиц спецтехники, подытожили в Минобороны.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине. В частности, ВС России поразили используемую для ВПК Украины энергетическую инфраструктуру.

    Кроме того, сообщалось, что ВС России нанесли удар возмездия по объектам энергетики Украины.

    26 октября 2025, 09:52 • Новости дня
    Герасимов сообщил о рекордном полете ракеты «Буревестник»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» успешно преодолела 14 тыс. километров во время испытательного полета, продолжавшегося около 15 часов, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России Владимиру Путину.

    Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении испытательного полета крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», сообщает РИА «Новости». По словам Герасимова, испытание состоялось 21 октября. Он подчеркнул, что основное отличие нынешних испытаний от предыдущих заключалось в осуществлении многочасового полета, за который ракета преодолела дистанцию в 14 тыс. километров, и подчеркнул: «это не предел».

    Герасимов отметил, что вся дистанция была покрыта за счет работы ядерной силовой установки. Полет, по его данным, продолжался около 15 часов. Он также сообщил, что тактико-технические характеристики «Буревестника» позволяют использовать его с гарантированной точностью для поражения высокозащищенных целей на любых расстояниях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России сообщил о пусках всех трех компонентов ядерных сил. Президент поручил определить возможные способы применения ракеты «Буревестник». Глава государства отметил достижение задач по испытаниям ракеты «Буревестник».

    26 октября 2025, 07:27 • Новости дня
    Над регионами России, Черным и Азовским морями сбиты 82 украинских беспилотника
    Над регионами России, Черным и Азовским морями сбиты 82 украинских беспилотника
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    За ночь над регионами России, а также акваториями Черного и Азовского морей силами ПВО перехвачены и уничтожены 82 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что 30 беспилотников были перехвачены над Брянской областью, 26 – над Тульской областью, семь – над акваторией Черного моря, четыре – над акваторией Азовского моря, еще по четыре – над Краснодарским краем и Рязанской областью.

    Три БПЛА сбиты над территорией Ростовской области. В Московском регионе сбиты два беспилотника, один из которых направлялся в сторону Москвы. Также по одному аппарату уничтожено в Курской и Липецкой областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО сбили 121 украинский беспилотник самолетного типа в ночь на субботу.

    25 октября 2025, 17:36 • Новости дня
    Депутат Верховной рады обвинила Генштаб Украины во лжи о Донбассе

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что на Украине есть риск потери Красноармейска и Купянска, несмотря на заявления Генштаба о победах в Донбассе.

    Заявление о регулярной лжи со стороны командования была опубликована Марьяной Безуглой в ее Telegram-канале, передает ТАСС. По словам депутата, Александр Сырский, занимающий пост главнокомандующего ВС Украины, и представители Генштаба сообщают о несуществующих успехах на Донбассе, утверждая об «освобождении» отдельных сел.

    Безуглая также подчеркнула, что Украина на данный момент рискует потерять Красноармейск в Донецкой Народной Республике и Купянск в Харьковской области. По ее словам, эти районы находятся под контролем Киева, однако позиции ВСУ там крайне неустойчивы.

    «Мы теряем крайний рубеж, за которым дальше Павлоград, Днепр, Краматорск, Изюм и Харьков», – заявила парламентарий. Первый раз столь открытая критика официальных украинских сообщений прошла на публичной платформе именно от народного депутата. Ранее начальник Генштаба ВС России, генерал армии Валерий Герасимов, провел совещание на передовых пунктах управления группировки войск «Центр» и отметил успехи российской армии в освобождении ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главнокомандующий украинской армии Александр Сырский сообщил о сохраняющихся трудностях для Вооруженных сил Украины в зонах боевых действий. Российские войска освободили населенные пункты Бологовка в Харьковской области, Дроновка и Проминь в ДНР, а также Першотравневое в Днепропетровской области. За прошедшую неделю российские подразделения освободили десять населенных пунктов.

    25 октября 2025, 14:35 • Новости дня
    Мирошник сообщил о смене Украиной арсенала для ударов по мирным объектам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В последнее время для атак по гражданским объектам на территории России Киев все чаще применяет беспилотные системы, на которые приходится до 80% жертв среди мирного населения, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    По его словам, Киев пересмотрел свой арсенал для нанесения ударов по гражданским объектам России, передает ТАСС. Мирошник добавил, что Украина теперь использует преимущественно беспилотные системы для атак, что приводит к значительным жертвам среди гражданского населения.

    Мирошник заявил: «Сейчас где-то более 70, а как правило 80% жертв среди гражданского населения – это результаты ударов беспилотными системами. Это целенаправленные, преднамеренные, выверенные удары по гражданскому населению, по гражданскому объекту». Он подчеркнул, что Киеву важно нанести «кровавую рану» гражданскому обществу, чтобы запугать людей и подорвать их доверие к собственной власти.

    По мнению дипломата, использование беспилотников против мирных жителей является осознанной стратегией Украины. Мирошник назвал это подготовленной позицией, направленной на создание атмосферы страха и неуверенности среди россиян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что за неделю на освобожденных территориях четырнадцать детей пострадали во время атак БПЛА со стороны ВСУ. Мирошник рассказал, что на Украине были похищены более полумиллиона единиц оружия «воришками».

    25 октября 2025, 14:33 • Новости дня
    Кадыров показал пленного ВСУ, спасенного от голодной смерти

    Tекст: Ольга Иванова

    Пехотинец из состава 57-й бригады Вооруженных сил Украины пополнил обменный фонд, оказавшись в плену у бойцов батальона «Запад-Ахмат» и избежав, по их словам, голодной смерти.

    Бойцы батальона «Запад-Ахмат» Минобороны России совместно с сотрудниками ОМВД по Курчалоевскому району Чечни взяли в плен пехотинца ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Пленный – Петр Суровых, служивший в 57-й отдельной бригаде ВСУ и уроженец Днепропетровска. Кадыров подчеркнул, что пленного планируют использовать для пополнения обменного фонда.

    Кадыров в своем сообщении отметил: «Очередное пополнение обменного фонда организовали бойцы батальона «Запад-Ахмат» Минобороны РФ совместно с сотрудниками ОМВД России по Курчалоевскому району ЧР под руководством… Рустама и Исмаила Агуевых. В этот раз «новобранец» – Суровых Петр, представитель 57-й бригады, пехотинец. Родом из Днепропетровска, теперь он временно сменил географию и род деятельности».

    Как следует из сообщения главы Чечни, Суровых рассказал, что его командиры покинули расположение части и рассредоточились по окрестным поселкам, оставив личный состав без поддержки. По словам Кадырова, состояние пехотинца свидетельствовало о тяжелом положении ВСУ – у Суровых были явные проблемы даже с питанием.

    Кадыров также добавил, что бойцы подразделения спасли Суровых не только от плена, но и, по его словам, от «голодной смерти». Теперь, заметил глава Чечни, у пленного будет нормальное питание, место для отдыха и возможность переосмыслить произошедшее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий с Украины рассказал о пьянстве и вымогательстве денег среди командиров. Командир одной из украинских бригад также применял пытки к осужденным бойцам. Родственники мобилизованных с Украины заявили о пытках военнослужащих в ямах.


    25 октября 2025, 21:06 • Новости дня
    ВС России уничтожили диверсантов и командира ВСУ в Харьковской области

    В Харьковской области уничтожена диверсионная группа 54-й бригады ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    В Харьковской области ликвидирована украинская диверсионная группа вместе с командиром роты спецразведки, участвовавшим ранее в боях в Донбассе, сообщили в российских силовых структурах.

    Диверсионная группа 54-й отдельной бригады украинских вооруженных сил была уничтожена на территории Харьковской области, передает ТАСС.

    Как сообщили в российских силовых структурах, в составе уничтоженной группы находился командир 4-й специальной разведывательной группы роты той же бригады, штаб-сержант Михаил Евгеньевич Лебедев, уроженец Ровненской области 1977 года рождения.

    «Командир 4-й группы специальной разведки роты специальной разведки 54-й отдельной бригады ВСУ штаб-сержант Лебедев Михаил Евгеньевич 13.11.1977 г. р. из Ровненской области ликвидирован в составе этой же группы», – уточнил источник агентства.

    Собеседник добавил, что до начала специальной военной операции Лебедев принимал участие в антитеррористической операции в Донбассе в составе добровольческих батальонов и придерживался националистических взглядов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на жтой неделе военнослужащие России уничтожили украинскую диверсионную группу возле населенного пункта Надия.

    Ранее в населенном пункте Малые Щербаки бойцы пятой роты 391-го полка 19-й дивизии «Днепра» уничтожили восемь спецназовцев ГУР Украины.

    А в сентябре танкисты «Днепра» уничтожили колонну ВСУ с диверсантами.

    25 октября 2025, 22:58 • Новости дня
    Орбан призвал ЕС «прекратить цирк» с заявлениями о «российской угрозе»

    Tекст: Антон Антонов

    Заявления лидеров Евросоюза о «российской угрозе» привели к тому, что сейчас им «крайне сложно прекратить этот психоз», сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, призвав «прекратить этот цирк».

    Орбан в эфире Kossuth раскритиковал заявления лидеров Евросоюза о том, что «русские могут оказаться в Париже или Берлине». По его словам, лидеры ЕС «так запугали своих граждан», что теперь «крайне сложно прекратить этот психоз, воинственную риторику и вернуться к нормальности», передает «Прайм».

    Орбан подчеркнул, что сами страны Европы привели ситуацию к эскалации на Украине и срывают попытки мирного урегулирования. Он отметил, что «этот цирк пора прекратить и сосредоточиться на мирных инициативах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан заявил о необходимости переговоров Евросоюза с Россией для урегулирования конфликта на Украине. Орбан предложил Евросоюзу и России начать обсуждение будущей системы безопасности в Европе. Также он назвал членство Украины в Евросоюзе угрозой для экономики и безопасности ЕС.

    25 октября 2025, 11:29 • Новости дня
    Герасимов проинспектировал выполнение задач группировкой войск «Центр»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач армейскими соединениями группировки «Центр» на красноармейском направлении.

    Герасимов проинспектировал подразделения группировки войск «Центр» на красноармейском направлении в зоне спецоперации, передает Telegram-канал Минобороны.

    В рамках поездки Герасимов посетил передовые пункты управления различных соединений, где заслушал отчеты командующих армией, командиров и других должностных лиц о результатах выполнения поставленных задач.

    По итогам работы генерал армии подвел промежуточные итоги с командованием группировки, особо выделив успехи соединений в освобождении Донецкой Народной Республики и определил задачи для дальнейших действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили четыре поселка в Донецкой народной республике, Днепропетровской и Харьковской областях. Военные России заняли населенный пункт Дроновка на севере Донецкой народной республики. Спецназ России сорвал попытку ротации вооруженных сил Украины под Красноармейском ударами дронов.

    26 октября 2025, 05:27 • Новости дня
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате работы сил ПВО на подлете к Москве уничтожен беспилотник, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны сбит один беспилотник, летевший на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    На место падения обломков дрона прибыли сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили девять беспилотников в ночь на воскресенье над Московским регионом. Семь из них летели в сторону Москвы.


