Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину, группировка «Запад» завершает освобождение Ямполя на краснолиманском направлении в ДНР, передает РИА «Новости». По словам Герасимова, соединения и воинские части группы продолжили успешное наступление, и операция по взятию Ямполя находится на финальной стадии.

Президент Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства провел совещание вместе с начальником Генштаба и командующими объединенных группировок, участвовавших в спецоперации на Украине. На встрече подробно обсудили ситуацию на линии боевого соприкосновения.

Герасимов также сообщил о продвижении группировки «Север» в Харьковской области. За последние две недели российские военные успешно продвинулись в южной части Волчанска, на данный момент освобождено более 70% города.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что российские войска ведут наступление на всех направлениях в зоне СВО. Власти ДНР сообщили о прорыве обороны украинских войск в Ямполе. Российские военные прорвали оборону и вошли в Ямполь в ДНР.