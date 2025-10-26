Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.3 комментария
В ДТП на Кубани погибли трое взрослых и пострадали четверо детей
В результате столкновения легковых автомобилей три человека погибли, четверо несовершеннолетних пострадали, сообщил главк МВД по Краснодарскому краю.
Авария с участием легковых автомобилей Kia Rio и Lada Priora произошла в Белореченском районе. В результате столкновения погибли три человека: 39-летняя женщина-водитель Kia Rio, а также водитель и 21-летний пассажир Lada Priora. Все они скончались на месте аварии до приезда скорой помощи.
В результате ДТП пострадали четыре несовершеннолетних пассажира иномарки 16, 13, четырех и 12 лет. С различными травмами они доставлены в больницу, передает ТАСС.
