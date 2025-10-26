Жителей Украины предупредили об ограничении энергопотребления

«Укрэнерго» сообщило об ограничении энергопотребления на Украине в воскресенье

Tекст: Антон Антонов

В сообщении «Укрэнерго» сказано, что «меры ограничения потребления» электроэнергии 26 октября введут «в отдельных регионах» страны. При этом список конкретных регионов не указан, передает ТАСС.

Почасовые графики отключения света для населения будут действовать с 09.00 до 22.00 (с 10.00 до 23.00 мск). Ограничения также затронут промышленных потребителей электроэнергии в указанный период.

Как писала газета ВЗГЛЯД, массовые многочасовые отключения света происходят на Украине с 10 октября.

Масштабные повреждения газовой инфраструктуры на Украине поставили под угрозу начало отопительного сезона. Власти Украины изменили стандартный график отопления, сдвинув сроки старта на один месяц позже обычного.