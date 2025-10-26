Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.3 комментария
Жителей Украины предупредили об ограничении энергопотребления
«Укрэнерго» сообщило об ограничении энергопотребления на Украине в воскресенье
На Украине в воскресенье будут действовать почасовые отключения электроэнергии, сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».
В сообщении «Укрэнерго» сказано, что «меры ограничения потребления» электроэнергии 26 октября введут «в отдельных регионах» страны. При этом список конкретных регионов не указан, передает ТАСС.
Почасовые графики отключения света для населения будут действовать с 09.00 до 22.00 (с 10.00 до 23.00 мск). Ограничения также затронут промышленных потребителей электроэнергии в указанный период.
Как писала газета ВЗГЛЯД, массовые многочасовые отключения света происходят на Украине с 10 октября.
Масштабные повреждения газовой инфраструктуры на Украине поставили под угрозу начало отопительного сезона. Власти Украины изменили стандартный график отопления, сдвинув сроки старта на один месяц позже обычного.