«Сербский список» одержал победу на выборах в населенных сербами районах Косово

Tекст: Антон Антонов

Как передает РИА «Новости», на севере региона в Лепосавиче победил Зоран Тадич, в Звечане – Драгиша Милович, в Зубин-Потоке – Милош Перович, в Северной Косовска-Митровице – Милан Радоевич. Таким образом, мэрами этих районов вновь станут представители сербов после их отставок в 2022 году в знак протеста против действий косовоалбанских властей в Приштине.

В муниципалитетах в центре и на юге края (Ново-Брдо, Штрпце, Грачаница, Ранилуг и Партеш) также уверенно победили их однопартийцы.

Единственный район, где потребуется второй тур – анклав Клокот на юге края. Здесь кандидат от «Сербского списка» Божидар Деянович получил 41,38% голосов, а его соперник Сречко Спасич из «Сербского народного единства» – 31,23%.

Второй тур выборов состоится в 18 (из 38) муниципалитетах Косово 9 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году косовские сербы вышли из состава судов, полиции, «правительства» и «парламента», а также местных органов власти и всех структур самопровозглашенной республики. Причиной стали действия Приштины, которая решила снять с должности главу региональной полицейской дирекции «Север» по национальному признаку.