ЦСКА вышел в лидеры РПЛ после победы над «Крыльями Советов»

Московский ЦСКА вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ после победы над «Крыльями Советов», решающий гол забил Матвей Лукин.
Московский футбольный клуб ЦСКА одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 1:0 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги, передает ТАСС. Матч прошел на столичной «ВЭБ-Арене». Единственный гол встречи забил Матвей Лукин на 71-й минуте.
Благодаря этой победе армейцы возглавили турнирную таблицу РПЛ, набрав 27 очков. На одно очко меньше у «Локомотива» и «Краснодара», однако эти клубы проведут свои матчи 13-го тура в воскресенье.
«Крылья Советов» после поражения занимают 11-е место, имея в активе 13 очков. В следующем туре, 31 октября, ЦСКА дома сыграет с «Пари Нижний Новгород». Команда из Самары 1 ноября встретится на выезде с махачкалинским «Динамо».
Ранее в субботу«Спартак» одержал победу над «Оренбургом» в матче РПЛ.
Неделю назад «Локомотив» разгромил ЦСКА и возглавил турнирную таблицу чемпионата.