Рогов заявил о ликвидации американского наемника Шардта с позывным «Рабат»

Tекст: Мария Иванова

Американский наемник Вооруженных сил Украины Боуэн Шардт был уничтожен на территории проведения специальной военной операции, передает РИА «Новости».

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что информация о ликвидации наемника подтверждена, в том числе со стороны противника.

«Согласно полученной подтвержденной информации, в том числе из лагеря противника, в зоне СВО ликвидирован американский наемник Боуэн Шардт с позывным «Рабат». Подробности и обстоятельства уточняются», – заявил Рогов.

По словам Рогова, данный наемник был причастен к совершению военных преступлений против мирного населения России, включая жителей Курской области. Дополнительные обстоятельства его уничтожения уточняются компетентными органами, о новых деталях сообщат позже.

Как писала газета ВЗГЛЯД, командир отряда «Ирландцы» заявил о ликвидации 600 наемников ВСУ под Харьковом.

Полиция США ранее подтвердила информацию о ликвидации наемника Макса Арнетта на Украине.

А в конце лета российские военные нанесли удары ФАБ-3000 по позициям наемников из Испании.