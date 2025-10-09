  • Новость часаЛокализован сигнал выключенного телефона пропавшей в Красноярском крае семьи
    Европа научилась мешать Трампу на Украине
    Немецкий политик попросил по-русски прощения за блокаду Ленинграда
    Российский боец в одиночку уничтожил пятерых военных ВСУ под Новогригоровкой
    Российские ученые на мышах доказали взаимосвязь между жирной едой и стрессом
    ФСБ рассекретила документы о военных преступлениях финнов в Карелии
    Достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе
    Трамп назначил ХАМАС срок возвращения израильских заложников
    Сербская NIS не получила от США уведомления об отсрочке санкций
    Для старта процедуры импичмента Пашиняну парламенту Армении не хватило двух голосов
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как тут не материться?

    Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не давайте Трампу медальку

    Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Чехия – не русофобская страна

    Действующее антироссийское правительство Чехии потерпело поражение на парламентских выборах. Оно проиграло, потому что на фоне настроений чехов вело себя аномально. Страна совсем не пророссийская, однако русофобы и даже просто евроатлантисты устойчивого большинства в ней не имеют.

    9 октября 2025, 09:27 • Новости дня

    Полиция США сообщила о ликвидации наемника Арнетта на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский гражданин Макс Арнетт, ранее работавший в полиции Кента, был убит на Украине в конце лета, сообщает полицейское управление города Кент штата Огайо, где ранее работал Арнетт.

    Американский наемник Макс Арнетт, ранее работавший в полицейском управлении города Кент, штат Огайо, был ликвидирован в конце августа в ходе боевых действий на Украине, передает РИА «Новости».

    Полиция Кента сообщила в соцсетях: «Макс был убит в ходе боевых действий 23 августа».

    В некрологе говорится, что Арнетту было 25 лет. Он служил командиром отделения в третьей отдельной штурмовой бригаде ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в списки погибших на Украине наемников вошли советники из США, ФРГ и Британии. The New York Times сообщила об уничтожении 92 американских наемников на Украине. Российский удар привел к гибели наемников ВСУ из США, Дании, Колумбии и Тайваня.

    8 октября 2025, 21:25 • Новости дня
    Постпред в ОЗХО: Россия фиксирует случаи применения Киевом химоружия

    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва все еще фиксирует случаи, когда Киев использует химоружие, сообщил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.

    По его словам, ситуация с применением химоружия на Украине вызывает обеспокоенность, передает ТАСС. На 10-й сессии Исполнительного совета ОЗХО Тарабрин отметил, что Москва фиксирует не только использование этого вида оружия, но и наличие по всей Украине разветвленной сети лабораторий для их массового производств

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва передала в ОЗХО доказательства использования токсичных химикатов Киевом против мирных жителей и военных, включая результаты лабораторных анализов с мест инцидентов.


    8 октября 2025, 22:17 • Новости дня
    Хинштейн заявил о планах увековечить память героев КНДР в Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    Курская область считает КНДР братской страной благодаря участию северокорейских военных в освобождении приграничных территорий, их подвиг планируют увековечить, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    Хинштейн в Telegram сообщил о вылете в Пхеньян в составе делегации, возглавляемой замглавы Совета безопасности Дмитрием Медведевым, для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Трудовой партии Кореи, передает РИА «Новости».

    Хинштейн подчеркнул, что Курская область считает КНДР братской страной, поскольку корейские военные активно помогали освобождать приграничье от украинских боевиков. «Обязательно увековечим память героев КНДР на нашей земле», – добавил он.

    По его словам, сейчас в области работают группировки разминирования, которые очищают землю и готовят ее для восстановления мирных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев прибыл в КНДР с официальным визитом. На прошлой неделе министр обороны России Андрей Белоусов выразил благодарность военнослужащим Корейской народной армии за их участие в освобождении Курской области. Президент России Владимир Путин поблагодарил КНДР и отметил, что вклад корейских воинов стал частью борьбы с неонацизмом.

    8 октября 2025, 17:56 • Видео
    Меркель раскрыла заговор русофобов

    Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Прибалтики насчет переговоров с Россией в 2021 году помешала предотвратить военный конфликт, вызвала в Восточной Европе истерику.

    8 октября 2025, 22:36 • Новости дня
    В Раде прокомментировали переводы Зеленским миллионов долларов в саудовский банк

    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что ежемесячные переводы Владимиром Зеленским 50 млн долларов в саудовский банк являются лишь «вершиной айсберга» схем легализации украденных денег на Украине.

    Владимир Зеленский занимается многочисленными финансовыми махинациями, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, передает РИА «Новости».

    По словам Дмитрука, только по одному из направлений ежемесячно переводится 50 млн долларов, и это, как отметил депутат, лишь малая часть происходящего. Он также подчеркнул, что похожих схем по легализации украденных на Украине средств существует десятки, а мелких финансовых потоков – сотни.

    Ранее член палаты представителей США Анна Паулина Луна заявила, что Владимир Зеленский ежемесячно переводит около 50 млн долларов в неназванный банк в Саудовской Аравии.

    Турецкое издание Aydinlik раскрыло счета компаний из ОАЭ, связанных с окружением Зеленского, через которые переводятся эти средства.

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что соратники Зеленского обсуждали легализацию 5 млрд евро в криптовалюте с помощью покупки банка во Франции, но регулятор отклонил сделку.

    В марте СМИ писали, что Зеленский приобрел крупнейший частный инвестиционный банк Франции Milleis Banque через офшорные компании за более чем 1 млрд евро.

    8 октября 2025, 11:28 • Новости дня
    ФСБ задержала подорвавшего машину военного в Наро-Фоминске агента Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Задержан гражданин России, который по указанию куратора с Украины изготовил и использовал самодельное взрывное устройство для подрыва автомобиля российского военного в Наро-Фоминске, сообщили в ЦОС ФСБ.

    Федеральная служба безопасности Российской Федерации совместно с Министерством внутренних дел задержала гражданина России 2001 года рождения, подозреваемого в диверсионной деятельности, передает РИА «Новости».

    По данным ФСБ, задержанный по заданию украинских спецслужб изготовил два самодельных взрывных устройства, одно из которых подорвал в Наро-Фоминске, повредив машину военнослужащего Минобороны, а второе спрятал в тайнике в Москве. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о теракте, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    ФСБ уточнила, что подозреваемый установил контакт с украинским куратором через Telegram, по заданию которого собирал информацию о предприятии оборонно-промышленного комплекса Алтайского края и поджег автомобиль с символикой СВО. При обыске у него обнаружены компоненты для изготовления взрывчатых веществ, средства связи и переписка с куратором.

    Ведомство проводит дальнейшие оперативные и следственные действия для установления всех обстоятельств преступления, а также признаков госизмены и незаконного изготовления взрывчатки, по совокупности которых задержанному грозит пожизненное лишение свободы.

    Ранее сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность мужчины из Подольска, который призывал украинских военных наносить удары по гражданской инфраструктуре Москвы.

    В Пятигорске суд назначил арест на два месяца мужчине, подозреваемому в подготовке теракта в синагоге.

    В Севастополе сотрудники ФСБ задержали женщину-повара по обвинению в шпионаже и подготовке теракта.

    9 октября 2025, 07:50 • Новости дня
    Сийярто шокировали заявления Туска о подозреваемом по делу «Северных потоков»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Высказывания польского премьера Дональда Туска, в которых тот пытается оправдывать обвиняемого в теракте на «Северных потоках» украинца, возмутили главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

    «Дональд Туск считает нормальным, если кто-то взрывает газопровод. Это шокирует, потому что возникает вопрос: а что еще можно считать оправданным преступлением?», – заявил Сийярто в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что не хочет видеть Европы, в которой премьер-министры оправдывают террористов.

    Ранее Туск заявлял, что главная проблема для Европы не во взрыве «Северного потока», а в самом существовании этого газопровода как канала для российского топлива.

    Также Туск заявлял, что экстрадиция украинца Владимира Журавлева в Германию, якобы подозреваемого в подрывах газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», не соответствует интересам Польши.

    До этого сообщалось, что задержанный в Италии Журавлев мог руководить подрывом «Северных потоков». Суд Болоньи оставил его под арестом.

    8 октября 2025, 23:37 • Новости дня
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В течение трех часов силы ПВО в пяти регионах России сбили 27 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    С 20.00 до 23.00 мск десять дронов были сбиты над Брянской областью, шесть – над Ростовской областью, четыре – над Воронежской областью, четыре – над Курской областью и три – над Белгородской областью, сообщило ведомство в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны России сбили восемь украинских беспилотников самолетного типа над Брянской, Белгородской и Курской областями с 14.00 до 17.00 мск.

    8 октября 2025, 12:39 • Новости дня
    Число пострадавших при обстреле Белгородской области увеличилось до десяти человек

    Tекст: Вера Басилая

    При ракетном обстреле поселка Маслова Пристань три человека погибли и десять получили ранения, частично разрушен социальный объект и повреждены два многоквартирных дома, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в результате удара погибли двое мужчин и молодая женщина. Семь пострадавших женщин были доставлены в больницы Белгорода, одна из них находится в тяжелом состоянии.

    Трое пострадавших отпущены на амбулаторное лечение после получения необходимой помощи. Частично разрушен социальный объект, серьезно повреждены кровли, окна и фасады двух многоквартирных домов, а также семь автомобилей, пять из которых получили повреждения осколками.

    По его словам, местные жители отмечают, что сигнал ракетной опасности помог избежать большего количества жертв: многие успели укрыться вдали от окон. Гладков заявил, что всех жильцов поврежденного дома временно переселят в пункт временного размещения.

    Проводится поквартирный обход, работают аварийные службы, оперативные бригады и администрация, начата оценка разрушений для решения о дальнейших действиях. Уже ведутся работы по восстановлению теплового контура в пострадавшем здании.

    Ранее Гладков сообщил, что в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по поселку Маслова Пристань в Белгородской области погибли три человека.

    Ребенок и взрослые пострадали при ракетном обстреле ВСУ села Мощеное в Белгородской области.

    После атак ВСУ более тысячи жителей Белгородской области остались без света.

    9 октября 2025, 02:43 • Новости дня
    Беспилотники атаковали объекты ТЭК в Волгоградской области

    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате ночной атаки беспилотников зафиксированы возгорания на объектах топливно-энергетического комплекса, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    В Telegram-канале администрации Волгоградской области со ссылкой на губернатора сообщили о массированной атаке БПЛА.

    В Котовском районе после падения обломков одного из БПЛА частично повреждено здание котельной. Кроме того, произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса.

    «В настоящее время оперативно прибывшие пожарные службы на месте ликвидируют очаги возгораний», – отметил губернатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили десять дронов в пяти регионах России с 20.00 до 23.00 по московскому времени.

    8 октября 2025, 18:07 • Новости дня
    Восемь украинских дронов сбили над тремя российскими областями

    Tекст: Евгения Караваева

    В течение трех часов российские военные отразили атаку восьми украинских беспилотников, сбив их в приграничных регионах страны.

    Силы противовоздушной обороны России сбили восемь украинских беспилотников самолетного типа над Брянской, Белгородской и Курской областями, сообщает Министерство обороны России в Telegram.

    В ведомстве уточнили, что дежурные расчеты ПВО уничтожили пять беспилотников над Брянской областью, два – над Белгородской и один – над Курской. Операция проходила с 14.00 до 17.00 по московскому времени 8 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду дежурные средства ПВО поразили 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российской территорией.

    9 октября 2025, 03:55 • Новости дня
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В населенных пунктах Одесской области Украины зафиксированы перебои с электроснабжением, сообщили украинские СМИ.

    В результате «прилетов» частично без света оказались такие населенные пункты, как Малая Долина, Великодолинское и Черемушки, пишут украинские СМИ.

    В свою очередь, «Военкоры Русской весны» пишут, что «более 21 удара нанесли «Герани» в начале ночи в Одессе и области», атакованы одесские порты, в частности, «поражен и пылает порт Ильичевск (Черноморск)», также «горит и судоремонтный завод».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одесской области Украины была объявлена воздушная тревога. В Одессе прогремели взрывы.

    8 октября 2025, 22:42 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Сумах

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы произошли в среду вечером в Сумах на Украине, сообщили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщили как минимум о двух взрывах за вечер, передает РИА «Новости».

    В нескольких районах Сумской области Украины звучит воздушная тревога, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, энергетический объект в Черниговской области Украины получил повреждения. В Кривом Роге на Украине прогремели взрывы.


    9 октября 2025, 01:48 • Новости дня
    Мужчина погиб в квартире в Киеве в результате детонации взрывного устройства

    Tекст: Антон Антонов

    В жилом доме в Киеве прогремел взрыв, в результате которого погиб 41-летний мужчина и пострадал его 65-летний отец, сообщила полиция города.

    Инцидент произошел в одной из квартир многоквартирного дома в Святошинском районе Киева. Взрыв произошел из-за детонации неизвестного взрывного устройства, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в украинских СМИ регулярно сообщают о преступлениях с использованием гранат и огнестрельного оружия. Такая проблема была и до начала российской спецоперации на Украине, но особенно она усугубилась, когда власти Украины в феврале 2022 года принялись раздавать оружие всем желающим.

    9 октября 2025, 01:39 • Новости дня
    Взрывы произошли в Одессе

    Tекст: Антон Антонов

    В Одесской области Украины звучит воздушная тревога, в Одессе прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ.

    Взрывы также произошли в городе Сумы. Кроме того, взрывы были в подконтрольных украинским войскам районах Запорожской области, передает ТАСС.

    Воздушная тревога также звучит в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду вечером в городе Сумы на Украине прогремели взрывы.


    8 октября 2025, 23:49 • Новости дня
    Падение украинского беспилотника вызвало возгорание травы в Курчатове

    Tекст: Антон Антонов

    В Курчатове из-за падения украинского беспилотника возник пожар на площади около 500 кв. м, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    «Вражеские удары ВСУ продолжаются», – сообщил Хинштейн в Telegram.

    По словам губернатора, в результате падения БПЛА загорелась сухая трава. Оперативные службы выехали на место происшествия и приступили к ликвидации огня. Никто не пострадал, разрушения отсутствуют. Губернатор призвал жителей сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности в связи с продолжающимися атаками на объекты региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили 27 украинских беспилотников самолетного типа в пяти регионах России с 20.00 до 23.00 мск. Четыре беспилотника уничтожили над Курской областью.

    9 октября 2025, 07:27 • Новости дня
    Над Россией за ночь нейтрализовали 19 украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь со среды на четверг над российской территорией средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Над Волгоградской областью перехвачено девять беспилотников, Над Брянской и Курской – по три, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    По одному дрону перехватили над Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областями.

    Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в ходе ночной атаки БПЛА возгорания начались на объектах топливно-энергетического комплекса.

    Вечером в среду средства ПВО сбили 10 дронов в пяти регионах России с 20.00 до 23.00 мск.

    Россия создала новую валюту для финансовой независимости

    Евросоюз грозит санкциями криптовалюте А7А5, которая привязана к рублю один к одному. Эта новая валюта дает возможность проводить экспортно-импортные операции вне традиционной банковской инфраструктуры, минуя SWIFT, доллар и финансовые санкции. США уже пытались своими санкциями ударить по новому способу торговли, однако потерпели поражение. Получится ли у ЕС нанести удар? Подробности

    Европа научилась мешать Трампу на Украине

    Импульс урегулирования конфликта на Украине, заданный саммитом на Аляске, иссяк, считает российский МИД. По мнению экспертов, основная причина дипломатического тупика – деструктивная позиция Европы, которая нашла рычаги влияния на Трампа. Удастся ли США переломить сложившуюся тенденцию, и какова дальнейшая судьба переговоров? Подробности

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Супруги Тихановские надоели Литве

    Власти Литвы понижают уровень охраны самозваной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской. Вслед за этим офис Тихановской в Вильнюсе сообщил о «приостановке» своей деятельности. Все это происходит на фоне того, что сбежавшими «лидерами белорусской оппозиции» недовольно и литовское руководство, и избиратели – поскольку этот политический проект себя явно не оправдал. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов
      Как тут не материться?

      Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?

    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Не давайте Трампу медальку

      Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Чехия – не русофобская страна

      Действующее антироссийское правительство Чехии потерпело поражение на парламентских выборах. Оно проиграло, потому что на фоне настроений чехов вело себя аномально. Страна совсем не пророссийская, однако русофобы и даже просто евроатлантисты устойчивого большинства в ней не имеют.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

