Tекст: Дмитрий Зубарев

Американский наемник Макс Арнетт, ранее работавший в полицейском управлении города Кент, штат Огайо, был ликвидирован в конце августа в ходе боевых действий на Украине, передает РИА «Новости».

Полиция Кента сообщила в соцсетях: «Макс был убит в ходе боевых действий 23 августа».

В некрологе говорится, что Арнетту было 25 лет. Он служил командиром отделения в третьей отдельной штурмовой бригаде ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в списки погибших на Украине наемников вошли советники из США, ФРГ и Британии. The New York Times сообщила об уничтожении 92 американских наемников на Украине. Российский удар привел к гибели наемников ВСУ из США, Дании, Колумбии и Тайваня.