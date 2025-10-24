80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.0 комментариев
СК сообщил о планах экс-главы администрации Ростова-на-Дону вылететь в Дубай
СК: Экс-глава администрации Ростова-на-Дону Логвиненко купил авиабилеты в Дубай
Бывший руководитель администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, подозреваемый в превышении полномочий, приобрел авиабилеты на рейс из Краснодара в Дубай, сообщил следователь в суде.
У следствия имеются сведения о регулярных выездах Логвиненко за пределы России, наличии у него действующего загранпаспорта. Следователь отметил, что экс-глава администрации Ростова-на-Дону оформлял документы для получения шенгенской визы, что дало бы ему право пребывания в 27 европейских странах, передает РИА «Новости».
«В настоящее время [Логвиненко] приобрел авиабилеты на 29 октября 2025 года для передвижения маршрутом Краснодар – Дубай», – сообщил сотрудник СК.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Логвиненко был задержан в пятницу. Суд арестовал экс-главу Ростова-на-Дону. В отношении него открыли уголовное дело о превышении должностных полномочий, сумма ущерба составила свыше 47 млн рублей.