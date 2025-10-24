80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.0 комментариев
В столкновении автобуса и «Газели» в Ленобласти пострадали девять человек
В Ломоносовском районе Ленинградской области произошла авария с участием автобуса и автомобиля «Газель».
По уточненной информации пресс-службы регионального ГУ МВД России, общее число пострадавших составило девять человек, передает ТАСС.
Четыре пассажира автобуса госпитализированы с тяжелыми травмами. Еще трое пассажиров получили травмы средней степени тяжести. Водитель автобуса и водитель «Газели» также получили травмы средней степени тяжести.
В августе в Ленобласти столкнулись поезд и автобус, два человека погибли.
На прошлой неделе автобус с сотрудниками предприятия перевернулся при ДТП в Амурской области.