ЕС ввел санкции против криптобиржи Grinex и криптовалюты A7A5
Европейский союз расширил санкционный список, добавив криптобиржу Grinex и рублевую криптовалюту A7A5, меры вступят в силу осенью 2025 года, говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале Евросоюза».
Евросоюз ввел запретительные меры в отношении криптовалютной биржи Grinex в рамках 19-го пакета санкций против России, передает ТАСС.
Согласно опубликованному постановлению Совета ЕС, эти меры направлены на усиление контроля за финансовыми транзакциями и противодействие попыткам обхода уже существующих ограничений со стороны России.
Кроме того, Евросоюз внес в новый санкционный список криптовалюту A7A5, привязанную к российскому рублю. В документе, опубликованном в «Официальном журнале ЕС», говорится, что санкции на этот актив начнут действовать с 25 ноября 2025 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз запретил предоставлять туристические услуги в России в рамках 19-го пакета санкций.
Евросоюз включил в новый пакет санкций против России дополнительных лиц и организации.
В новый пакет санкций также вошли рестрикции, касающиеся операций с криптовалютами.