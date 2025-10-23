ЕС ввел санкции против криптобиржи Grinex и криптовалюты A7A5

Tекст: Дмитрий Зубарев

Евросоюз ввел запретительные меры в отношении криптовалютной биржи Grinex в рамках 19-го пакета санкций против России, передает ТАСС.

Согласно опубликованному постановлению Совета ЕС, эти меры направлены на усиление контроля за финансовыми транзакциями и противодействие попыткам обхода уже существующих ограничений со стороны России.

Кроме того, Евросоюз внес в новый санкционный список криптовалюту A7A5, привязанную к российскому рублю. В документе, опубликованном в «Официальном журнале ЕС», говорится, что санкции на этот актив начнут действовать с 25 ноября 2025 года.

В новый пакет санкций также вошли рестрикции, касающиеся операций с криптовалютами.