Tекст: Ирма Каплан

Трамп настаивает на том, чтобы обе стороны прекратили боевые действия, позволили линиям фронта оставаться на той территории, которая контролируется, в том виде, в котором они находятся сейчас, и начали переговоры о заключении соглашения. Это Рютте назвал это послание «совершенно верным», передает телеканал News 13.

«Да, остановитесь там, где вы находитесь прямо сейчас, вот наш главный сигнал», – цитирует Рютте ТАСС и его ответ на вопрос о перемирии между Россией и Украиной без предварительных условий.

Генсек НАТО пытался представить свои слова как позицию Трампа, напомнив, что глава Белого дома призвал ранее «остановитесь там, где вы находитесь».

Кроме того, Рютте сообщил телеканалу Fox News о желании Трампа присоединиться к гарантиям безопасности для Украины, над чем работают европейцы. И выразим мнение, что президент России Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский все-таки должны встретиться.

«Они должны встретиться. Но начаться все должно с полного прекращения огня», – сказал он.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США 22 октября сообщили о намерении объявить о «существенном усилении санкций» в отношении России в течение следующего дня. Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл». Трамп назвал санкции против России «грандиозными» и выразил надежду, что они будут недолгими.