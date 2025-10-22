Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.9 комментариев
Над Белгородской и Брянской областями уничтожены девять БПЛА
Минобороны сообщило об уничтожении девяти украинских беспилотников над Россией
Силами ПВО в период с 16:00 до 20:00 в среду были уничтожены девять украинских беспилотников самолетного типа, из них шесть над Белгородской и три над Брянской областями, сообщило Министерство обороны России.
Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
По данным ведомства, шесть беспилотников были уничтожены над территорией Белгородской области, еще три – над Брянской областью.
Ранее силы противовоздушной обороны России уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Курской и Тульской областями.
Силы ПВО ранее перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа в период с семи до 11 часов утра по московскому времени.
В Лужском районе Ленинградской области силовики уничтожили три беспилотника.