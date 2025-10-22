Над Белгородской и Брянской областями уничтожены девять БПЛА

Минобороны сообщило об уничтожении девяти украинских беспилотников над Россией

Tекст: Вера Басилая

Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

По данным ведомства, шесть беспилотников были уничтожены над территорией Белгородской области, еще три – над Брянской областью.

Ранее силы противовоздушной обороны России уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Курской и Тульской областями.

Силы ПВО ранее перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа в период с семи до 11 часов утра по московскому времени.

В Лужском районе Ленинградской области силовики уничтожили три беспилотника.