Средства ПВО сбили Су-27 Воздушных сил Украины
Средствами ПВО сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины, отчитались в Минобороны.
За последние сутки сбиты четыре крылатые ракеты, три управляемые авиабомбы, четыре снаряда американской РСЗО HIMARS и 224 беспилотника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 91 690 беспилотников, 633 ЗРК, 25 616 танков и других бронемашин, 1605 боевых машин РСЗО, 30 705 орудий полевой артиллерии и минометов, 44 572 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.
Кроме того, ВС России нанесли удар возмездия по объектам энергетики Украины.
За последние сутки российские войска освободили днепропетровскую Ивановку и запорожскую Павловку.