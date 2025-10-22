Минобороны объявило о привлечении резервистов к защите критически важных объектов

Генштаб разъяснил детали закона о привлечении резервистов

Tекст: Вера Басилая

Законопроект Министерства обороны о привлечении резервистов к защите объектов жизнеобеспечения не затрагивает всех граждан страны, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

По словам вице-адмирала Владимира Цимлянского, речь идет исключительно о подготовленных и патриотически настроенных гражданах, добровольно заключивших контракт о пребывании в мобилизационном резерве.

Он отметил, что резервисты не являются действующими военнослужащими и продолжают работать по основному месту трудоустройства, сохраняя статус гражданских лиц. В законопроекте уточнены цели привлечения резервистов: их могут направлять на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и другой важной инфраструктуры исключительно на территории их региона. Основная задача – противодействие беспилотникам.

Направление на такие сборы будет происходить на основании указа президента России. Подразделения, укомплектованные резервистами, уже показали свою эффективность при отражении атак беспилотников и обеспечении стабильной работы предприятий.

Как сообщил Цимлянский, резервистам в России выплачивается денежное довольствие за пребывание в резерве и участие в специальных сборах. Помимо этого, они обеспечиваются продовольственным, вещевым и другими видами довольствия, предусмотренными законом.

На резервистов распространяются социальные гарантии, компенсации, страховые выплаты и нормы медицинского обеспечения, аналогичные тем, что получают действующие военнослужащие. В период участия в мероприятиях рабочие места за резервистами сохраняются, а работодатели продолжают выплачивать им средний заработок. После завершения сборов Министерство обороны компенсирует работодателям все понесенные расходы, отметил вице-адмирал.

Во время подготовки к выполнению задач резервисты проходят обязательное обучение по огневой, инженерной и медицинской подготовке. Обучение проводят инструкторы Минобороны России, имеющие боевой опыт. К самостоятельному выполнению задач резервисты допускаются только после завершения этого обучения.

В соответствии с законопроектом, резервисты не привлекаются к участию в специальной военной операции и не выполняют задачи за пределами России. Их основная задача – защита критически важных объектов и объектов жизнеобеспечения на территории своего региона. Эти положения закрепляются отдельными пунктами контракта.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в федеральный закон «Об обороне», которые расширяют возможности использования резервистов.

До этого более 400 резервистов приняли участие в стратегических учениях «Запад-2025» на пяти объектах Калининградской области.