Трамп получил премию «Архитектор мира» от фонда Никсона

Трампу вручили премию фонда Никсона за урегулирование конфликтов

Tекст: Мария Иванова

Дональд Трамп получил премию «Архитектор мира», учрежденную фондом Ричарда Никсона, сообщает ТАСС.

Торжественная церемония прошла в Нью-Йорке, где статуэтку в виде фигуры Никсона вручил председатель совета директоров фонда Роберт О’Брайен в присутствии семьи Никсонов.

В официальном заявлении фонда отмечается, что награда присуждена Трампу за «достигнутые им прекращения огня и мирные соглашения». В частности, выделены его усилия по заключению соглашения в секторе Газа, урегулированию конфликтов между Арменией и Азербайджаном, Индией и Пакистаном, Руандой и Демократической Республикой Конго, а также Таиландом и Камбоджей. Особенно подчеркнуты действия Трампа «по установлению прочного мира между Россией и Украиной».

Сам Трамп ранее не раз заявлял, что считает себя достойным Нобелевской премии мира, однако в этом году лауреатом стала оппозиционный политик из Венесуэлы Мария Корина Мачадо. После этого Трамп отметил, что надеется получить Нобелевскую премию в будущем.

Премия «Архитектор мира» учреждена в 1995 году и ранее была вручена Генри Киссинджеру, Ли Куан Ю, Джорджу Бушу – старшему и другим известным государственным и политическим деятелям. Фонд Ричарда Никсона ведет свою деятельность с 1983 года.

