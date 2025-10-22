В НИИ гриппа сообщили о благоприятных условиях для прививки

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», заместитель директора по научной работе НИИ гриппа Минздрава России Дарья Даниленко заявила, что эпидемический сезон только начинается и вирусы гриппа пока обнаруживаются крайне редко.

В частности, на 41-й неделе года вирус гриппа был выявлен лишь в 0,1% случаев среди обследованных пациентов. Преобладают сейчас риновирусы, вызывающие большинство случаев ОРВИ.

«В настоящее время эпидсезон еще только стартовал, и вирусы гриппа обнаруживаются в незначительном количестве. Сейчас наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа Аподтипов A(H1N1)pdm09 и A(H3N2), а также вирусов гриппа В Викторианской линии. Вероятно, они продолжат социркулировать на протяжении всего эпидемического сезона. Именно поэтому сейчас благоприятная возможность, чтобы сделать прививку от гриппа», – подчеркнула Даниленко.

По словам специалиста, своевременная вакцинация особенно важна для людей из групп риска и с хроническими заболеваниями, поскольку она снижает вероятность тяжелого течения и осложнений. Ситуация по COVID-19 также оценивается как стабильная: доминирует вариант XFG (Стратус) и его дочерние линии, аналогичная тенденция наблюдается в Европе. Этот вариант не отличается по тяжести и симптомам от других вариантов коронавируса.

Даниленко отметила, что развитие эпидемического сезона обычно стартует с конца осени – начала зимы, то есть в декабре. В прошлом году эпидемия гриппа началась позже и затянулась из-за циркуляции вирусов типа В. В этом сезоне ожидается умеренная эпидемия, а пик заболеваемости прогнозируется на конец января после новогодних праздников. Однако, как подчеркнула специалист, делать точные прогнозы до начала эпидемии невозможно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России еженедельно регистрируется около 700 тыс. случаев гриппа и ОРВИ. Уровень заболеваемости остается в рамках сезонных показателей. Грипп является значительно опаснее обычных ОРВИ из-за высокого риска осложнений, особенно без своевременной вакцинации. Симптомы гриппа начинаются резко, температура может достигать до 40 градусов.

