В НИИ гриппа сообщили о благоприятных условиях для прививки
Сейчас в России фиксируется минимальное число случаев гриппа, а эпидсезон только стартует, что создает оптимальные условия для вакцинации населения.
Как передает РИА «Новости», заместитель директора по научной работе НИИ гриппа Минздрава России Дарья Даниленко заявила, что эпидемический сезон только начинается и вирусы гриппа пока обнаруживаются крайне редко.
В частности, на 41-й неделе года вирус гриппа был выявлен лишь в 0,1% случаев среди обследованных пациентов. Преобладают сейчас риновирусы, вызывающие большинство случаев ОРВИ.
«В настоящее время эпидсезон еще только стартовал, и вирусы гриппа обнаруживаются в незначительном количестве. Сейчас наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа Аподтипов A(H1N1)pdm09 и A(H3N2), а также вирусов гриппа В Викторианской линии. Вероятно, они продолжат социркулировать на протяжении всего эпидемического сезона. Именно поэтому сейчас благоприятная возможность, чтобы сделать прививку от гриппа», – подчеркнула Даниленко.
По словам специалиста, своевременная вакцинация особенно важна для людей из групп риска и с хроническими заболеваниями, поскольку она снижает вероятность тяжелого течения и осложнений. Ситуация по COVID-19 также оценивается как стабильная: доминирует вариант XFG (Стратус) и его дочерние линии, аналогичная тенденция наблюдается в Европе. Этот вариант не отличается по тяжести и симптомам от других вариантов коронавируса.
Даниленко отметила, что развитие эпидемического сезона обычно стартует с конца осени – начала зимы, то есть в декабре. В прошлом году эпидемия гриппа началась позже и затянулась из-за циркуляции вирусов типа В. В этом сезоне ожидается умеренная эпидемия, а пик заболеваемости прогнозируется на конец января после новогодних праздников. Однако, как подчеркнула специалист, делать точные прогнозы до начала эпидемии невозможно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России еженедельно регистрируется около 700 тыс. случаев гриппа и ОРВИ. Уровень заболеваемости остается в рамках сезонных показателей. Грипп является значительно опаснее обычных ОРВИ из-за высокого риска осложнений, особенно без своевременной вакцинации. Симптомы гриппа начинаются резко, температура может достигать до 40 градусов.