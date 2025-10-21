Москва для сохранения военных баз в Сирии готова пойти на многое. Кроме, разумеется, выдачи Асада. А чего Дамаск может хотеть от Москвы? И надо ли России активно участвовать в экономике Сирии?0 комментариев
Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Пулково
Росавиация: Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Пулково
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пулково, сообщила Росавиация.
Прием и выпуск самолетов приостановлен в целях обеспечения безопасности, передает РИА «Новости».
«Аэропорт Пулково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сообщила Росавиация.
Утром во вторник в воздушных гаванях шести российских городов сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
В понедельник вечером сообщалось о вводе временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда, Саратова (Гагарин) и Тамбова (Донское).