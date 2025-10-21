Названа дата начала похолодания в Москве

Вильфанд заявил о сохранении тепла в Москве до четверга

Tекст: Ольга Иванова

Температура воздуха в Москве будет превышать многолетние значения на 1,5–2 градуса до четверга включительно, передает ТАСС. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд уточнил, что такие показатели связаны с восточным переносом воздушных масс из Центральной Азии.

«Температура в Москве отличается от многолетних значений в положительную сторону. Во вторник, среду и четверг температура будет примерно 1,5–2 градуса выше нормы. И связано это с тем, что воздух перемещается с востока, из Центральной Азии», – отметил Вильфанд.

Он добавил, что в ближайшие дни в столице сохранится облачная погода, осадки будут незначительными, а ночные температуры составят от трех до пяти градусов. Днем столбики термометров будут держаться на уровне шести-восьми градусов. Специалист подчеркнул, что из-за плотной облачности суточный ход температур будет незначительным, а солнечных лучей в эти дни москвичи не увидят.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что во вторник москвичей ожидает пасмурный день с небольшими дождями. Температура воздуха поднимется до плюс восьми градусов. Ветер будет дуть с северо-востока с умеренной силой.