С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.2 комментария
Генпрокуратуры СНГ заключили соглашение по борьбе с миграцией
В Душанбе впервые за 15 лет генеральные прокуратуры стран Содружества независимых государств договорились о совместных мерах для борьбы с незаконной миграцией.
Это соглашение стало первым многосторонним документом подобного рода за последние 15 лет, передает ТАСС.
Документ направлен на выработку и реализацию совместных мер для борьбы с незаконной миграцией на пространстве СНГ. В числе задач соглашения – координация усилий, обмен опытом и информацией между странами-участниками.
Генпрокуроры подчеркнули, что незаконная миграция несет риски для национальной и общественной безопасности, подрывает экономическую стабильность, способствует деятельности международных террористических и экстремистских организаций, а также организованных преступных группировок. Кроме того, миграция осложняет социальную и криминогенную ситуацию в странах СНГ.
Ранее генпрокурор России Александр Гуцан был избран председателем Координационного совета генпрокуроров стран СНГ.