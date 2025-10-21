Генпрокуратуры СНГ заключили соглашение по борьбе с миграцией

Минздрав скорректировал статистику потребления алкоголя в Вологодской области

Tекст: Елизавета Шишкова

Результаты были скорректированы и опубликованы на портале Единой межведомственной информационно-статистической системы, передает ТАСС. Согласно новым данным, в январе 2025 года в Вологодской области потребление алкоголя на душу населения в пересчете на чистый спирт варьировалось в течение девяти месяцев года от 9,56 литра в январе до 9,65 литра в сентябре.

В феврале и марте оно составляло по 9,31 литра, в апреле – 9,78, в мае – 9,58, в июне – 9,4, в июле – 9,48, в августе – 9,56 литра.



Ранее, по данным Росстата, сообщалось, что с января по сентябрь 2025 года потребление алкоголя в регионе выросло с 7,7 литра в январе до 9,65 литра в сентябре. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов выступил с заявлением, что не согласен с изначальной статистикой и обещал представить пересчитанные данные. По его словам, после введения ограничений на продажу спиртного с 1 марта 2025 года, по информации ЕГАИС, реализация составляла 5,3 литра алкоголя на человека, что меньше, чем за аналогичный период 2024 года, когда было продавалось 6,3 литра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти региона разрешили продавать спиртное с 12.00 до 14.00 по будням и с 8.00 до 23.00 по выходным и праздникам, а ресторанам оставили право торговать алкоголем без ограничений по времени.

После введения ограничений на торговлю алкоголем более половины алкомаркетов прекратили работу в Вологодской области, что привело к появлению нелегального рынка алкоголя.