С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.
Гуцан возглавил координационный совет генпрокуроров СНГ
На заседании в Душанбе генеральный прокурор России Александр Гуцан получил пост председателя Координационного совета генпрокуроров стран СНГ.
Решение об избрании Гуцана главой совета приняли участники 35-го заседания совета, прошедшего в Душанбе, передает ТАСС.
Также принято решение провести следующее, 36-е заседание совета в России. Генеральный прокурор Таджикистана Хабибулло Вохидзода подчеркнул, что впереди участников ждет большая и напряженная работа, а совместными усилиями удастся реализовать намеченные планы.
Гуцан уточнил, что следующая встреча генеральных прокуроров СНГ состоится в Казани осенью 2026 года, и мероприятие планируется совместить с заседанием генеральных прокуроров государств ШОС. По его словам, это позволит расширить число участников и укрепить сотрудничество между странами.
Напомним, Гуцан 20 октября впервые после вступления в должность генпрокурора России прибыл в Таджикистан для участия в заседании Координационного совета генеральных прокуроров СНГ.