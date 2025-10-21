С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.2 комментария
Экс-главу «Молодого театра» в Киеве обвинили в насилии над студентками
Бывший директор «Молодого театра» в Киеве систематически совершал сексуальное насилие над студентками с 2017 года, сообщил офис генерального прокурора Украины.
С 2017 года подозреваемый, используя служебное положение и авторитет в театральной сфере, склонял студенток к интимным отношениям без их согласия и применял сексуальное насилие, сообщили в офисе, передает РИА «Новости».
В официальном заявлении имя подозреваемого не раскрывается, однако по данным СМИ, речь идет об Андрее Билоусе.
В сообщении отмечается, что действия подозреваемого носили систематический характер. Следствие продолжается, дополнительные детали не раскрываются.
Ранее украинского боевика Владимира Парафило приговорили к пожизненному заключению в России за изнасилование и убийство женщины, а также за расправу над мужчиной в одном из сел в Курской области.