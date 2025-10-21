Экс-главу «Молодого театра» в Киеве обвинили в насилии над студентками

Tекст: Алексей Дегтярев

С 2017 года подозреваемый, используя служебное положение и авторитет в театральной сфере, склонял студенток к интимным отношениям без их согласия и применял сексуальное насилие, сообщили в офисе, передает РИА «Новости».

В официальном заявлении имя подозреваемого не раскрывается, однако по данным СМИ, речь идет об Андрее Билоусе.

В сообщении отмечается, что действия подозреваемого носили систематический характер. Следствие продолжается, дополнительные детали не раскрываются.

