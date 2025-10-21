Площадь пожара на складе в Астраханской области выросла до 12 тыс. кв метров

Шольц оценил возможность восстановления отношений России и Германии

Tекст: Вера Басилая

Разговоры с президентом России Владимиром Путиным всегда проходили в доброжелательном тоне, передает РИА «Новости». Такое заявление сделал бывший канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Frankfurter Rundschau.

«Они были дружелюбны по тону, но каждый знал, что нужно помнить друг о друге», – отметил Шольц, комментируя свои контакты с российским президентом.

Он также подчеркнул, что путь к восстановлению отношений между Германией и Россией будет очень долгим и потребует значительных усилий.

Последний телефонный разговор между Путиным и Шольцем состоялся 15 ноября 2024 года по инициативе Берлина, за время беседы стороны обсудили ситуацию на Украине, события на Ближнем Востоке и вопросы двусторонних отношений. По словам Путина, в ходе этого диалога стороны обменялись мнениями, но остались при своих позициях.

Ранее Шольц подчеркнул важность диалога с президентом России Владимиром Путиным. Новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не намерен звонить Путину из-за опасения обострения ситуации на Украине.

В партии Шольца заговорили о возможности переговоров с Россией.