Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.4 комментария
В Оренбургской области и Перми стартовала программа «СВОй бизнес»
В Оренбурге и Перми стартовал проект «СВОй бизнес», направленный на адаптацию и поддержку ветеранов СВО и их семей в сфере предпринимательства.
Проект «СВОй бизнес» был запущен в Оренбургской области и Пермском крае по инициативе «Единой России», Корпорации МСП и «Опоры России», передает ТАСС. Программа реализуется в рамках партпроекта «Предпринимательство» и рассчитана на пять дней интенсивных занятий по основам бизнеса.
Участники курса, среди которых ветераны СВО и их близкие, получают прикладные знания в области маркетинга, юриспруденции, финансов и управления. Координатор партпроекта, депутат Госдумы Альфия Когогина отметила: «Наша задача – помочь ветеранам решиться открыть свое дело, сформулировать цель и упростить путь к ее достижению, обеспечив сопровождение наставников и доступ ко всем механизмам господдержки».
Особое внимание уделяется практической части – выездным сессиям на действующие предприятия и неформальному общению с опытными предпринимателями. Президент «Опоры России» Александр Калинин подчеркнул, что именно прикладной характер отличает программу: «На предприятиях участники получат прямые ответы и увидят, как реально строится бизнес».
В программе также предусмотрена отдельная сессия по мерам господдержки, обучение работе с франшизой и практикум по генерации бизнес-идей. По итогам участники совместно с наставниками разработают свои бизнес-планы. Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что все инструменты поддержки собраны на платформе МСП.РФ, а наставники будут сопровождать участников и после завершения курса.
Кроме того, для участников СВО открыта возможность получить залоговое покрытие до 90% для банковских кредитов, что позволяет начинающим предпринимателям стартовать собственное дело при минимальных собственных гарантиях. В Перми обучение пройдут 27 человек, а наставниками станут успешные руководители предприятий региона.