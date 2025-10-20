Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.0 комментариев
В Берлине при зачистке сквота пострадали 14 полицейских
Полицейские получили легкие травмы во время операции по освобождению незаконно занятого здания в центре Берлина, где сквоттеры оказали сопротивление силовикам, сообщила пресс-служба полиции.
В ходе зачистки незаконно занятого здания на улице Хаберзатштрассе в центральном районе Берлина пострадали 14 полицейских, передает ТАСС.
Операция прошла утром, когда порядка 50 сотрудников полиции прибыли к сквоту, который с 2021 года занимали бездомные и активисты. Здание пустовало, владелец собирался его снести и построить новый дом.
Полицейские действовали по решению суда, поскольку сквоттеры игнорировали требования покинуть помещения. Операцию сопровождали протесты возле дома и сопротивление самих сквоттеров, которые использовали фейерверки, дымовые шашки и бросали различные предметы в сотрудников полиции.
В полиции сообщили: «14 наших сотрудников получили легкие травмы в результате обстрела пиротехникой и применения слезоточивого газа, они продолжают нести службу». После переговоров сквоттеры согласились покинуть здание, было освобождено 11 квартир. Всем выселенным предложено временное жилье через городскую администрацию Берлина.
