Гипотетическая прямая наземная, хоть и под водой, связь между Евразией и Америкой решительным образом повлияет на геополитику – страны и континенты останутся на своих местах, но значение их положения на карте радикально изменится.8 комментариев
Туфан Эрхюрман победил на выборах президента Северного Кипра
Лидер Республиканской турецкой партии Туфан Эрхюрман одержал уверенную победу в первом туре президентских выборов в Турецкой Республике Северного Кипра, сообщил председатель ЦИК Бертан Озердаг республики со ссылкой на предварительные неофициальные данные.
Как передает Anadolu, председатель ЦИК Бертан Озердаг объявил о победе Эрхюрмана по предварительным неофициальным данным. Лидер Республиканской турецкой партии набрал 62,76% голосов избирателей, тогда как действующий президент Эрсин Татар получил 35,81% голосов.
Явка на выборах составила 64,87%. Граждане республики голосовали на 777 участках, а общее число зарегистрированных избирателей достигло 218 313 человек. Голосование проходило с 8:00 до 18:00 по местному времени.
В выборах президента участвовали семь кандидатов, из которых пять были независимыми. За день до выборов Хюсейн Гюрлек, чье имя находилось седьмым в бюллетене, снял свою кандидатуру в пользу Эрсина Татара.
«Внешняя политика Турецкой Республики Северного Кипра будет формироваться на основе консультаций с Анкарой», – заявил Эрхюрман после объявления результатов.
Туфан Эрхюрман родился в Лефкоше, окончил юридический факультет Анкарского университета, работал научным сотрудником и занимал пост премьер-министра коалиционного правительства ТРСК в 2018 году. Эрхюрман владеет английским языком, женат, имеет одного ребенка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава непризнанной Турецкой республики Северного Кипра Эрсин Татар предложил отказаться от слова «северный» в названии, потому что считает разделение острова неактуальным.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возобновить переговоры по Кипру возможно только при признании суверенитета Турецкой республики Северного Кипра.