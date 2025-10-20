Вэнс заявил о сложностях на пути к миру в Газе

Вэнс: Путь к миру в Газе будет полон взлетов и падений

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вэнс отметил, что вероятность достижения устойчивого мира в Газе сохраняется, однако на этом пути ожидаются «взлеты и падения», передает ТАСС.

«Мы считаем, что есть наилучшие шансы на устойчивый мир. Но даже если все сложится, будут взлеты и падения, и мы намерены следить за ситуацией», – заявил Вэнс в интервью агентству AFP.

Он также выразил мнение, что ответ Израиля на действия радикального палестинского движения ХАМАС был оправданным. По словам вице-президента, Белый дом продолжает внимательно наблюдать за развитием событий в секторе Газа.

Вэнс подтвердил, что на этой неделе один из высокопоставленных представителей администрации США отправится в Израиль для контроля за соблюдением режима прекращения огня. Он не исключил, что сам может возглавить эту делегацию, добавив: «Возможно, это буду я». Вэнс уточнил, что визит запланирован на ближайшие дни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении двадцати заложников из сектора Газа. ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников. Вторая группа израильских заложников была передана Красному Кресту в Газе.