Пленный заявил о подготовке ВСУ к сдаче Красноармейска
Украинские военные начали подготовку к сдаче Красноармейска из-за нехватки личного состава, рассказал пленный военнослужащий подразделения «Скала» Михаил Челенко.
По его словам, украинские войска начали готовить к сдаче город Красноармейск, передает ТАСС. Челенко добавил, что в подразделении из восьми человек остался только он.
Он попал в плен под Красноармейском после того, как украинская группа оказалась в окружении российских военных. Челенко сообщил, что был мобилизован принудительно и направлен на фронт против своей воли. Он также обратился к украинским мужчинам с призывом избегать встреч с сотрудниками территориальных центров комплектования и не доверять украинской пропаганде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, число пропавших без вести солдат в 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ «Скала» приблизилось к батальону. Штурмовики уничтожили опорный пункт элитного подразделения ВСУ «Скала». Командиры групп 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» наблюдают за гибелью своих подчиненных с дронов.