Штурмовики уничтожили опорный пункт элитного подразделения ВСУ «Скала»

  • Новость часаНа выборах в России проголосовали более 16 млн человек
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Грузию начинает воротить от НАТО
    Джеффри Сакс: Макрон непублично признал вину НАТО в войне на Украине
    Военкор назвал преимущества использования трубы для проникновения ВС России в Купянск
    Врачи объяснили высокую смертность мужчин от «синдрома разбитого сердца»
    Путин наградил Медведева орденом
    В Орловской области умер третий раненый при взрыве на ж/д росгвардеец
    Россия отметила неготовность Польши прояснять инцидент с беспилотниками
    Маск призвал к роспуску парламента Британии
    В Москве открылись 14 участков для голосования за глав регионов России
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему не встретились величайший русский поэт и величайший русский святой

    Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия сошлась с США в энергетическом клинче

    Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.

    11 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    13 комментариев
    14 сентября 2025, 11:24 • Новости дня

    Штурмовики уничтожили опорный пункт элитного подразделения ВСУ «Скала»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Мариуполя группа российских штурмовиков успешно ликвидировала укрепленный опорный пункт элитного подразделения ВСУ «Скала», сообщил командир штурмового взвода группировки войск «Восток» Вооруженных сил РФ с позывным Гуруль.

    По его словам, российские военные в составе четырех человек уничтожили опорный пункт элитного украинского подразделения «Скала», передает ТАСС.

    По словам Гуруля, ранее другие подразделения не могли взять эту позицию. «Мы брали одну позицию, опорный пункт. Туда не могли пройти ни одна, ни вторая рота, ни другие подразделения. Мы зашли вчетвером скрытно, отработали. Уничтожили. Нам сказали, это было подразделение «Скала», – заявил он.

    В составе уничтоженной группы, по информации военного, находились иностранные наемники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили большое число бойцов элитного подразделения БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра».

    13 сентября 2025, 20:47 • Новости дня
    Ганчев сообщил о почти полном выводе ВСУ из Купянска

    Ганчев: ВСУ практически покинули Купянск

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины практически покинули Купянск Харьковской области, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

    В эфире телеканала «Соловьев Live» Ганчев сообщил, что российские штурмовые группы уже заходили в город и достигли его центра, передает ТАСС.

    «Передовые наши штурмовики уже побывали непосредственно в городе, мы все видели эти кадры. Ребята уже были практически в центре Купянска. Это говорит о том, что украинские вооруженные бандформирования практически оставили город, они остались только на определенных укреппозициях своих, которые хорошо защищены. С передовых позиций они стараются, конечно, отходить. Понимают, что для них остаться в Купянске сейчас смерти подобно», – сказал он.

    Ганчев также отметил, что, по данным российских разведчиков, в Купянске по-прежнему находится значительное количество гражданских жителей.

    Ранее военный корреспондент Юрий Котенок показал, как российские военные используют газопровод для быстрого и скрытого передвижения в зоне боевых действий в Купянске.

    Военкор Федор Громов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал преимущества использования трубы для проникновения ВС России в Купянск.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие преимущества дало использование газовой трубы для проникновения в Купянск и как это влияет на операцию по полному освобождению города.

    Комментарии (2)
    13 сентября 2025, 13:14 • Новости дня
    Военкор Котенок показал передвижение бойцов по газовым трубам в Купянске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный корреспондент Юрий Котенок показал, как российские военные используют газопровод для быстрого и скрытого передвижения в зоне боевых действий в Купянске.

    Как рассказал «Военкор Котенок», передвижение по газопроводу позволяет военным незаметно и быстро преодолевать так называемые kill-зоны. Передвижение военных по трубе позволило им скрытно перемещаться в Купянск. В украинских пабликах пользователи требуют подрывать газовые коммуникации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в командовании ВСУ заявили, что штурмовые подразделения ВС России проникли в Купянск, используя для движения газовые трубы.

    Комментарии (9)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    13 сентября 2025, 12:20 • Новости дня
    Российские войска освободили Новониколаевку в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Новониколаевку в Днепропетровской области
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате наступления подразделений группировки «Восток» освобожден населенный пункт Новониколаевка в Днепропетровской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Коломийцей, Калиновского Днепропетровской области, Червоного и Дорожнянки Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    ВСУ при этом потеряли более 240 военнослужащих и 155-мм америкаснкую гаубицу М777. Уничтожен склад с материальными средствами.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ возле Алексеевки, Павловки, Юнаковки и Садков Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины рядом с Волчанском, Чугуновкой и Артельным Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, танк, бронемашину и артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, восемь складсов боеприпасов и матсредств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах Подолов, Глушковки Харьковской области, Крымков и Кировска Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника составили более 240 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, семь станций РЭБ и пять складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны, нацгвардии и «Иностранного легиона» у Северска, Пазено, Краматорска, Дружковки, Константиновки и Степановки ДНР.

    Противник потерял до 185 военнослужащих, танк, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции РЭБ, семь складов боеприпасов, горючего и матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Новопавловки, Родинского, Димитрова, Красноармейска и Муравки ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 480 военнослужащих, две бронемашины и два орудия полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Новопетровское в Днепропетровской области. За день до этого они освободили Сосновку в Днепропетровской области.

    Ранее российские войска освободили Хорошее в Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 01:08 • Новости дня
    ВСУ атаковали север Константиновки

    Марочко сообщил о попытках ВСУ отбить позиции на севере Константиновки

    Tекст: Денис Тельманов

    Северные районы Константиновки подвергаются активным атакам украинских сил, которые пытаются вернуть контроль над утраченной ранее территорией.

    Об интенсивных атаках украинских войск на северные окраины Константиновки рассказал военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС. По его словам, восточные окраины населенного пункта сейчас охвачены серьезными боевыми действиями, а подразделения ВСУ проводят ряд попыток вернуть утраченные позиции.

    Марочко отметил: «Касаемо Константиновки: сейчас восточные окраины данного населенного пункта подвергаются серьезным боевым действиям. Украинские боевики проводят ряд контратак».

    Ранее эксперт сообщал, что российские силы уничтожили зажатую в огневом кармане группировку ВСУ на севере Константиновки. По его оценке, у украинских военных в этом районе практически отсутствуют шансы на выживание из-за массированной артподготовки российской армии перед продвижением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Новониколаевка в Днепропетровской области.

    Подразделения этой же группировки освободили населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области. Украинские войска на константиновском направлении испытывают трудности с подвозом боеприпасов и ротацией из-за ударов российских БПЛА по логистике.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 15:11 • Новости дня
    Путин назвал Москву крепким тылом армии России
    Путин назвал Москву крепким тылом армии России
    @ Михаил Терещенко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, поздравляя жителей столицы с Днем города, подчеркнул вклад москвичей в успешное проведение спецоперации.

    По словам главы государства, десятки тысяч москвичей сражаются на передовой, а более 500 столичных предприятий обеспечивают выпуск критически важной продукции для фронта, передает ТАСС.

    Он отметил, что раненые военнослужащие проходят лечение и реабилитацию в московских больницах.

    Путин также напомнил, что сотни специалистов из Москвы, включая врачей, работников специальных служб, строителей и управленцев, ежедневно помогают жителям Донбасса и Новороссии.

    «Хотел бы поблагодарить москвичей за вклад в нашу общую, справедливую, праведную борьбу, за готовность сражаться и трудиться во имя Отечества», – подчеркнул он.

    Ранее Путин назвал помощь бойцам СВО обязанностью государства.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 08:44 • Новости дня
    Переданные Киеву польские танки PT-91 сгорали после первого попадания

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польские танки PT-91, поставленные на Украину, оказались крайне уязвимыми для российских снарядов и практически не выдерживают попаданий, сообщил командир танка с позывным «Депутат».

    По его словам, танки PT-91, которые Варшава поставила киевскому режиму, не выдерживают попаданий из современных российских танков и сгорают вместе с экипажами после первого же выстрела, передает РИА «Новости». «Депутат» рассказал, что эти машины представляют собой модификацию советских Т-72 и были распиарены как «самые продвинутые» среди бронетехники, переданной ВСУ. Однако на практике PT-91 оказываются крайне уязвимы: «их танки не выдержат и одного (выстрела). Сразу начинают гореть, и экипаж начинает покидать свою боевую машину», – заявил он.

    «Депутат» также отметил, что повреждение от кумулятивного снаряда приводит к полному разрушению танка, который буквально разлетается «в щепки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уралвагонзавод заявил о мировой уникальности танка Т-90М. Уралвагонзавод решил показать новые разработки на выставке MILEX 2025 в Минске. Танки Т-80БВМ сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 23:54 • Новости дня
    Основатель Pink Floyd призвал провести на Восточной Украине референдум о присоединении к России

    Tекст: Денис Тельманов

    Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс выступил за предоставление русскоязычным регионам Востока Украины права самостоятельно решать свою судьбу.

    Заявление прозвучало в ходе выступления Роджера Уотерса по видеосвязи на митинге в Берлине, передает РИА «Новости». Музыкант подчеркнул, что жители восточных областей Украины должны сами выбирать, оставаться под руководством последователей Степана Бандеры в Киеве или присоединиться к России.

    В ходе выступления он отметил: «Позвольте местным жителям самим решать, хотят ли они оставаться частью Украины, управляемой последователями Степана Бандеры в Киеве, или стать частью Российской Федерации».

    Уотерс подчеркнул необходимость завершения конфликта и предложил организовать референдумы в восточных регионах Украины, где преобладает русскоязычное население и сильны пророссийские настроения. Он также указал на глубокое разделение в украинском обществе между западными и восточными областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабная демонстрация против вовлечения Германии в военные конфликты на Ближнем Востоке и на Украине состоялась в Берлине. Роджер Уотерс заявил, что на Западе его и президента России Владимира Путина выставляют «плохими парнями» в моральной борьбе между добром и злом.

    Музыкант также сообщил, что в будущем готов выступить в России и на Украине. Уотерс поблагодарил народ России за победу над нацистами во Второй мировой войне.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 08:14 • Новости дня
    В Орловской области умер третий раненый при взрыве на ж/д росгвардеец

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате взрыва на железнодорожных путях в Орловской области скончался третий сотрудник Росгвардии, ранее получивший ранение, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

    По его словам, третий сотрудник Росгвардии, получивший ранение в результате взрыва на железнодорожных путях в Орловской области, скончался в больнице, передает ТАСС. «К сожалению, пришла плохая новость из больницы, третий раненный после взрыва росгвардеец скончался. Правительство области окажет помощь семьям наших бойцов», – заявил Клычков.

    Ранее стало известно о гибели двух сотрудников Росгвардии и ранении еще одного при детонации взрывного устройства на железнодорожном участке в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при взрыве на железной дороге в Орловской области погибли два человека. На месте происшествия обнаружили три взрывных устройства. Погибшими оказались сотрудники Росгвардии.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 12:20 • Новости дня
    ВС России вытеснили ВСУ из части Купянска

    Ганчев сообщил о продвижении ВС России и вытеснении ВСУ в Купянске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Купянске штурмовые подразделения ВС России проводят боевые действия, вытесняя украинские войска из города и закрепляясь на новых позициях, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

    По его словам, штурмовые группы российских военных уверенно вытесняют подразделения ВСУ с территории Купянска, передает ТАСС. Ганчев подтвердил, что российские бойцы находятся в самом городе и ведут бои на его улицах. Ганчев отметил: «Штурмовые группы наших военных действительно пребывают в городе. Ребята выполняют боевые задачи, уверенно вытесняя врага с территории города. Считаю важным не мешать им сейчас и дать все сделать, как задумано».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Запада нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении. РСЗО «Ураган» уничтожили скопление бронетехники ВСУ на этом участке. Киев увеличил число расчетов беспилотников на купянском направлении.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 14:23 • Новости дня
    На Украине спрогнозировали переброску резервов ВСУ к Купянску

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинское командование может направить дополнительные силы к Купянску в ответ на продвижение российских военных по газопроводу, сообщают украинские СМИ.

    Причиной может послужить операция российских военных «Труба-3», в ходе которой они продвинулись по газопроводу к этому городу, пишет издание «Страна», передает «Российская газета».

    Авторы материала отмечают, что усиление этого участка приведет к ослаблению других позиций украинских войск. В издании добавили, что при возникновении проседания на других направлениях командование будет вынуждено вновь перебрасывать военных, что может повторяться и далее.

    Ранее военный корреспондент Юрий Котенок показал, как российские военные используют газопровод для быстрого и скрытого передвижения в зоне боевых действий в Купянске.

    Сообщалось, что ВС России вытеснили ВСУ из части Купянска.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 00:15 • Новости дня
    Стало известно о взрыве на нефтебазе в Киевской области

    Взрыв на нефтебазе прогремел в Киевском регионе без тревоги

    Tекст: Денис Тельманов

    В Киевской области зафиксирован взрыв на нефтебазе, однако в регионе не вводили режим воздушной тревоги.

    О взрыве на нефтебазе в Киевской области Украины сообщает издание «Страна», передает ТАСС.

    По данным источника, громкий взрыв произошел на одном из объектов нефтяной инфраструктуры в регионе. Подробности инцидента пока не раскрываются, информация уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, складские помещения пострадали после серии взрывов в Измаильском районе Одесской области.

    Российские истребители, БПЛА и артиллерия нанесли ночную комбинированную атаку по украинской территории, открыв новый этап спецоперации, а удары по железнодорожным мостам через Днепр могут лишить ВСУ снабжения от стран Запада.

    Пожар начался на фабрике «Рошен» в Киеве, которая принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 12:25 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение пунктам управления и площадкам запуска дронов ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пунктам управления, площадкам запуска и местам хранения БПЛА дальнего действия.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты три снаряда американской РСЗО HIMARS и 340 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 83 708 беспилотников, 628 ЗРК, 25 079 танков и других бронемашин,  1 591 боевая машина РСЗО, 29 527 орудий полевой артиллерии и минометов, 41 677 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам ВСУ.

    Ранее ВС России поразили израильскую радиолокационную станцию RADA ВСУ. На этой неделе российские войска также уничтожили пусковую установку и кабину управления ЗРК С-300 ВСУ.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 20:42 • Новости дня
    Минобороны показало зачистку Новониколаевки от украинских боевиков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России опубликовало видеозапись, на которой зафиксирован момент зачистки населенного пункта Новониколаевка военнослужащими 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

    В Telegram-канале ведомства отмечается, что в ходе наступления российские военные полностью освободили поселок от украинских боевиков.

    С начала сентября под контроль войсковой группировки «Восток» уже перешли пять населенных пунктов, расположенных в Днепропетровской области, добавили в Минобороны.

    Напомним, российские войска освободили Новониколаевку в Днепропетровской области.

    Накануне российские войска освободили Новопетровское в Днепропетровской области. За день до этого они освободили Сосновку в Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 12:04 • Новости дня
    Силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью

    Минобороны сообщило об уничтожении шести беспилотников над Белгородской областью

    Tекст: Мария Иванова

    В небе над Белгородской областью в утренние часы средствами противовоздушной обороны были сбиты шесть украинских беспилотников самолетного типа.

    С 8.00 до 10.00 дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа над территорией Белгородской области, передает Минобороны России.

    В сообщении ведомства отмечается, что все воздушные цели были оперативно обнаружены и ликвидированы. О пострадавших и разрушениях в результате инцидента не сообщается.

    Ранее в субботу Минобороны России сообщило об уничтожении 42 беспилотников за ночь над различными регионами страны. В частности, силы ПВО в трех районах Ростовской области отразили атаку дронов ВСУ.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 10:15 • Новости дня
    Танкисты «Днепра» уничтожили колонну ВСУ с диверсантами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипаж танка группы «Днепр» ликвидировал крупную диверсионную группу противника, уничтожив танк и две БМП под Геническом, сообщил командир танка с позывным «Депутат».

    По его словам, танковый экипаж группировки «Днепр» в ходе боя экстренно провел ремонт своей машины и заманил колонну ВСУ, после чего полностью уничтожил ее, передает РИА «Новости». «Депутат» рассказал, что противник зашел двумя БМП и танком. В момент выхода в поле экипаж столкнулся с технической неисправностью – не закрывался клин, из-за чего не происходил выстрел.

    После устранения неполадки танкисты подкараулили всю колонну. «Наводчик дает команду, что готов стрелять, я смотрю, а их уже две штуки, и уже танк сзади за ними! Подкараулили целую колонну и начинали разбирать», – рассказал командир.

    Первым выстрелом осколочного боеприпаса экипаж поразил украинскую БМП, затем кумулятивным снарядом уничтожил танк. После этого танк ВСУ загорелся, экипаж начал покидать машину, а российские военные добили остатки диверсионной группы осколочными снарядами. В результате были ликвидированы танк и две БМП противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Уралвагонзавода заявили о мировой уникальности танка Т-90М. УВЗ решил представить свои новые разработки на выставке MILEX 2025 в Минске. Танки Т-80БВМ сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении.

    Комментарии (0)
    Главное
    Стало известно о бегстве ВСУ из Купянска
    В Киевской области в поезде сдетонировал боеприпас
    Румыния заявила о перехвате якобы российского беспилотника
    Переданные Киеву польские танки PT-91 сгорали после первого попадания
    Число задержанных на протестах в Лондоне достигло 25 человек
    Основатель Pink Floyd призвал к референдуму на Восточной Украине
    Задержан обманувший Газманова мошенник

    Снижение ключевой ставки затронет каждого

    Ключевая ставка продолжает снижаться. Немного медленнее, чем хотелось бы рынку, но это уже оказывает позитивное влияние на российскую экономику. Как новая ставка Банка Россия скажется на курсе рубля? Когда завершится эпоха выгодных вкладов, а кредиты снова станут массовым явлением? Что будет с ценами на недвижимость? Подробности

    Перейти в раздел

    Спектакль с беспилотниками надломил отношения Польши и США

    Варшава и Вашингтон значительно разошлись в оценках инцидента с БПЛА над Польшей. В то время как Дональд Трамп допустил, что произошедшее могло стать некой ошибкой, польский премьер Дональд Туск и глава МИД республики Радослав Сикорский резко критикуют его точку зрения. По мнению экспертов, столь серьезное расхождение позиций свидетельствует о глубоких противоречиях в отношениях между двумя странами. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия повторила операцию «Труба» в Харьковской области

    На Украине рассказали об успешной операции российских военных с использованием газовой трубы при наступлении на Купянск в Харьковской области. По скрытой логистической артерии штурмовики передвигались на специальных лежаках и электросамокатах. Маршрут занял около четырех дней. Какие преимущества дало использование газовой трубы для проникновения в Купянск и как это влияет на операцию по полному освобождению города? Подробности

    Перейти в раздел

    Грузию начинает воротить от НАТО

    В Тбилиси предложили изъять из конституции пункт о вступлении страны в ЕС и НАТО. В последние годы Грузия подвергается критике со стороны стран Запада за нежелание открывать «второй фронт» против России и принятие законов об иноагентах. Каковы настроения в обществе по поводу сближения с Западом и как происходящее влияет на отношения Грузии с Россией? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации