Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.2 комментария
Мужчина выпрыгнул из окна военкомата в Мукачево
В городе Мукачево на западе Украины мужчина получил переломы ног после того, как попытался спастись, выпрыгнув из окна военкомата, сообщило украинское издание «Страна.ua».
Мужчина выпрыгнул из окна военкомата в Мукачево на западе Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua». Пострадавшего с переломами ног доставили в больницу.
Ситуация с мобилизацией на Украине остается напряженной: в интернете активно распространяются видео, на которых представители военкоматов применяют силу при задержании мужчин призывного возраста, увозя их в микроавтобусах. В ответ на ужесточение мобилизационных мер, мужчины пытаются избежать призыва всеми возможными способами: нелегально покидают страну, поджигают здания военкоматов, скрываются в домах и стараются не выходить на улицу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хмельницкой области произошла массовая драка с военкомами. В Херсонской области партизаны сожгли дом сотрудника ТЦК. В Тернополе сотрудники ТЦК устроили массовую драку с местными жителями.