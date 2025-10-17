Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.13 комментариев
Новак заявил о полном обеспечении рынка России нефтепродуктами
Вице-премьер Александр Новак сообщил об устойчивом балансе спроса и предложения на нефтепродукты, отметив снижение спроса и стабильное снабжение рынка.
Вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 1» на полях Российской энергетической недели заявил, что внутренний рынок страны полностью обеспечен необходимыми объемами нефтепродуктов, передает ТАСС.
По его словам, правительство и нефтяные компании продолжают обеспечивать дополнительное производство топлива, несмотря на наблюдаемое снижение спроса.
«Внутренний рынок обеспечен необходимым объемом нефтепродуктов. Правительство за этим внимательно следит и принимает все необходимые меры. Мы в штабном режиме, министерство энергетики, федеральные органы исполнительной власти, обеспечиваем вместе с компаниями дополнительное производство нефтепродуктов.
Сегодня спрос снижается, но и при этом баланс спроса и предложения есть», – отметил Новак. Вице-премьер также подчеркнул, что власти будут следить за сохранением баланса на рынке.
Новак добавил, что цены на топливо в России растут так же, как и на другие товары и услуги, в пределах уровня инфляции. Он объяснил, что стабильные цены невозможны, так как они не учитывали бы динамику инфляции.
Кроме того, вице-премьер прокомментировал меру по обнулению импортных пошлин на нефтепродукты, которая будет действовать до середины 2026 года.
По его словам, эта мера носит превентивный характер и пока необходимости в поставках зарубежного топлива в Россию нет. Новак уточнил, что ранее действовала пятипроцентная пошлина на импорт топлива, делавшая его невыгодным, а российская инфраструктура в большей степени подготовлена к экспорту, чем к импорту.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российское правительство прорабатывает дополнительные меры для оздоровления топливного рынка.
Власти также обнулили пошлины, перенесли ремонты на НПЗ и приняли меры для поддержки импорта бензина. В Британии ограничили поставки нефтепродуктов из третьих стран, произведенных с использованием российской нефти.