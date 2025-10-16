Прием заявок на Премию «Россия – страна возможностей» продлен до 26 октября

Tекст: Елизавета Шишкова

До 26 октября открыта возможность подать заявку на участие во втором сезоне Премии президентской платформы «Россия – страна возможностей». Решение о продлении срока приема заявок было принято для того, чтобы все желающие успели представить свои инициативы. Финалисты смогут рассчитывать на поддержку партнеров, доступ к образовательным программам, стажировкам, медийное продвижение и участие в сообществе единомышленников, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По информации организаторов, с 26 сентября поступило уже 30 тыс. заявок от граждан из всех регионов страны. Среди соискателей – педагоги, предприниматели, экологи, ученые, представители культуры, спорта, медиа и бизнеса, которые вносят вклад в развитие своих регионов. Особо отмечено участие не только молодежи от 18 до 35 лет, но и номинантов старше 55 лет, что подчеркивает отсутствие возрастных ограничений для активных граждан.

«Для всех, кто хотел и не успел, продлеваем прием заявок, чтобы каждый, кто создает возможности для других, смог рассказать о своих результатах. Радует, что в нашей стране так много активных, неравнодушных людей – уже более 30 тысяч человек, которые меняют жизни других в своем городе и обществе. Победа в Премии открывает возможность продвижения проектов, участия в федеральных инициативах, а также получения поддержки партнеров Премии. Так одна ваша заявка может запустить большие перемены уже в этом году», – заявил первый заместитель генерального директора Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

В новом сезоне предусмотрены специальные номинации и дополнительные возможности для участников. Совместно с Агентством стратегических инициатив учреждена спецноминация «Страну меняют люди», победители которой получат индивидуальное сопровождение. Для финалистов номинации «Медиа» АНО «Диалог Регионы» предоставляет доступ к онлайн-курсам, а Росмолодежь – к образовательным программам и летним школам. Также предусмотрены стажировки, экспертная поддержка и участие в форумах, а с Движением Первых будет создана система наставничества.

В 2025 году премия будет вручаться в десяти номинациях, среди которых «Служение и созидание», «Наука и технологии», «Экология», «Спорт и уличная культура», «Добрые дела», «Предпринимательство», «Культура», «Медиа», «Образование» и «Возможности для СВОих». Лидерами по числу заявок стали Москва, Петербург, Краснодарский край, Московская, Нижегородская и Свердловская области, а также Республика Башкортостан. Подать заявку можно на официальном сайте премии до 26 октября, пройдя короткие тесты и пригласив не менее десяти человек для подтверждения вклада участника в жизнь общества.