Володин предложил запретить пальмовое масло в детских продуктах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Володин заявил о необходимости запретить использование пальмового масла во всех продуктах для детей и ограничить его в других типах продовольствия, сообщает ТАСС.

Володин подчеркнул, что вопрос качества пальмового масла остается открытым: «Никто сейчас не знает, какое пальмовое масло завозится, какого качества, потому что там тоже линейка по качеству огромная. Есть то, что вредно, его нельзя завозить».

Он отметил, что все политические фракции едины во мнении о необходимости таких мер, и призвал обратиться к председателю правительства для наведения порядка в сфере использования пальмового масла. Володин особо выделил детское питание, молоко и кондитерские изделия как продукты, где добавление этого ингредиента должно быть недопустимо.

Спикер обратил внимание, что пальмовое масло сейчас активно используется в самых разных продуктах – от конфет до мороженого и молока, и выразил надежду, что вопрос будет взят под личный контроль председателем правительства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты назвали долю ненатуральной молочной продукции в рационе россиян. Малайзия поблагодарила Россию за увеличение закупок пальмового масла.