Малайзия поблагодарила Россию за закупки пальмового масла

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым поблагодарил Россию за закупки пальмового масла у этой страны.

«Мы очень благодарны, что Россия закупает пальмовое масло у Малайзии», – передает РИА «Новости» слова Абдуллы.

Он также заявил, что Малайзия рассматривает сотрудничество с Россией в области космоса.

«Мы также рассматриваем сотрудничество в разных аспектах - образование, авиакосмическая отрасль», – сказал глава МИД Малайзии.

Напомним, 2 ноября премьер-министр страны Махатхир Мохамад заявил, что Малайзия готова закупать российские самолеты, отказавшись от производителей из Европы, из-за планов Евросоюза (ЕС) ограничить экспорт пальмового масла.