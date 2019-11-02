Малайзия пригрозила ЕС покупкой российских самолетов

Малайзия готова закупать российские самолеты, отказавшись от производителей из Европы, из-за планов Евросоюза (ЕС) ограничить экспорт пальмового масла, заявил премьер-министр страны Махатхир Мохамад.

Мохамад, выступая на деловом и инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), заявил, что если для Малайзии будет снижен или ограничен импорт, то страна предпримет ответные меры, передает ТАСС.

В частности, речь идет о покупке российских самолетов.

Премьер также подчеркнул, что «АСЕАН, обладая очень большим рынком, не хочет торговых войн, но готова ответить на все негативные шаги, которые могут быть предприняты в отношении организации».

Он призвал страны-члены ассоциации «выступать единым фронтом, совместно выражать свою позицию».

«Если хочешь, чтобы тебя слышали и слушали, то нужно быть очень богатым или очень сильным», – подчеркнул Махатхир.

В январе минувшего года Европарламент одобрил пакет мер, направленных на реформирование энергетического рынка с целью сокращения потребления энергии и сохранения климата.

В числе предложенных мер – запрет на использование пальмового масла при производстве биотоплива.

Малайзия является вторым после Индонезии производителем пальмового масла в мире, на их долю приходится до 90% производства этой продукции.

Отметим, что в октябре Россия и Малайзия заключили «мягкий контракт» на 10 лайнеров МС-21.