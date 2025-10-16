Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.19 комментариев
Пилота Ан-2 в Якутии оштрафовали за столкновение с горой
Командира Ан-2 в Якутии приговорили к штрафу 150 тыс. рублей после аварии, когда самолет с 11 людьми на борту столкнулся с горным хребтом, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Пилот Ан-2 был признан виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, передает ТАСС. Усть-Майский районный суд Якутии постановил взыскать с него штраф в размере 150 тыс. рублей.
В августе 2024 года самолет с тремя членами экипажа и восемью пассажирами столкнулся с горным хребтом при наборе высоты после вылета с площадки Солнечный. По информации прокуратуры, пострадавших в результате происшествия не было, однако воздушное судно разрушилось и ущерб составил 3,8 млн рублей.
Суд установил, что командир Ан-2 принял необоснованное решение о вылете, а столкновение произошло из-за ошибки в технике пилотирования. В сообщении отмечается: «В Республике Саха (Якутия) осужден командир воздушного судна. Усть-Майский районный суд Республики Саха (Якутия) вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)».
Приговор пока не вступил в законную силу.
