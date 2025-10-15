  • Новость часаБритания поставила Украине за полгода 85 тыс. ударных дронов
    Андрей Манчук Андрей Манчук Нобелевский комитет готовит мир к нападению на Венесуэлу

    В Венесуэле с иронией публикуют архивную фотографию новой лауреатки Нобелевской премии мира, которую принимал в Белом доме Джордж Буш – после того, как американские войска разрушили Ирак и Афганистан. Потому что Мачадо получила Нобелевку в рамках предстоящего нападения на Венесуэлу, которое готовится сейчас у всех на глазах.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Колдовство Тэтчер продолжает управлять Британией

    Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война уступает место торговле у южных рубежей СНГ

    Находясь в афганско-узбекском пограничье, первое, на что обращаешь внимание, – это повысившийся уровень шума от двигающихся в обе стороны железнодорожных составов и автомобильных фур.

    15 октября 2025, 10:20 • Новости дня

    NYT: Передача Tomahawk Украине приблизит США к конфронтации с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американское издание The New York Times считает, что передача Украине крылатых ракет Tomahawk значительно приблизит США к прямой конфронтации с Россией.

    Передача американских крылатых ракет Tomahawk на Украину приблизит США к прямой конфронтации с Россией, передает ТАСС. Такое мнение 15 октября высказала американская газета The New York Times в своей редакционной статье.

    Издание отмечает: «Поставка такого оружия будет сопряжена с огромными трудностями, не в последнюю очередь из-за того, что у Украины нет морских или наземных пусковых установок, необходимых для запуска этих ракет».

    Для использования Tomahawk на Украине потребуется американская армейская пусковая установка Typhon. Военные эксперты полагают, что это приблизило бы Соединенные Штаты к прямой конфронтации с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский попросил у Трампа крылатые ракеты Tomahawk. Сенатор Алексей Пушков увидел угрозу ракетной войны в возможной передаче Tomahawk Киеву. Военный эксперт Алексей Степанов оценил военное сотрудничество с Кубой как ответ на гипотетическую передачу на Украину ракет Tomahawk.

    14 октября 2025, 13:36 • Новости дня
    Эксперты оценили презентацию новой мобильной пусковой установки для «Томагавков»

    Эксперт Кнутов: Презентация новой пусковой установки для «Томагавков» связана с визитом Зеленского

    Эксперты оценили презентацию новой мобильной пусковой установки для «Томагавков»
    @ oshkoshdefense.com

    Tекст: Анастасия Куликова

    Презентация новой мобильной пусковой установки для Tomahawk накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского – едва ли совпадение. Презентация нацелена в том числе на европейские страны, которые захотят иметь у себя на вооружении крылатые ракеты и в перспективе могут поставить их на Украину, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Юрий Кнутов и Александр Артамонов.

    «На разработку пусковой установки (ПУ) для ракет требуется продолжительный период времени. Я полагаю, что создание отдельных мобильных платформ для Tomahawk активизировалось, когда в Вашингтоне заговорили о возможном выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)», – считает Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Он напомнил, что у США есть универсальная установка Mк-41. Эта система применяется на атомных подводных лодках классов «Лос-Анджелес», «Вирджиния» и «Сивулф», а также на наземном комплексе Aegis Ashore. Что касается новых ПУ, то они представлены американской Oshkosh Defense – компанией-производителем различных грузовиков.

    «Возможно, они взяли Mк-41 и поставили на свой тягач», – допустил собеседник. Впрочем, добавил Кнутов, в таком случае вероятен и конфликт интересов с корпорацией Lockheed Martin, которая тоже производит мобильные платформы для Tomahawk. Как бы то ни было, наибольшую опасность из презентованной линейки предоставляет многоцелевой автономный аппарат (X-MAV), который позволяет разместить четыре ракеты, считает эксперт.

    В этой связи аналитик вспомнил и о наземных комплексах Typhon, с которых возможен запуск Tomahawk: в одну батарею входят четыре мобильные установки, каждая из которых несет по четыре ракеты. «Групповой удар сложнее отразить системе ПВО», – уточнил он. Говоря о других новинках, спикер указал: средний многоцелевой автономный аппарат (M-MAV) предназначен для запуска не Tomahawk, а ракет РСЗО типа HIMARS, а легкий многоцелевой автономный аппарат (L-MAV) – это РЭБ.

    «Например, у Taurus есть модификация HPM (High Power Microwave) – эта ракета оснащена специальной боевой частью с СВЧ-излучателем высокой мощности. У Tomahawk такое не встречается. Возможно, поэтому L-MAV создавалась, чтобы защитить позицию батареи от возможных ударов, обеспечить безопасность пунктов управления и самих пусковых установок с ракетами», – предположил Кнутов.

    «Демонстрация новой ПУ адресована в первую очередь Пентагону, который может заинтересоваться приобретением такого типа средства транспортировки и запуска Tomahawk. Во-вторых, презентация нацелена на Киев и европейские страны, которые захотят иметь у себя на вооружении крылатые ракеты», – продолжил собеседник.

    Он не исключает, что новая ПУ окажется на Украине, а поставка будет произведена через третьи страны. «Выгода США в этом случае очевидна: они проверят установку в боевых условиях. Вместе с тем, в последнее время мы видим попытки Дональда Трампа увильнуть от ответственности в вопросе конфликта. Его примитивная хитрость легко раскрывается, и «уши» Вашингтона в случае передачи оружия украинской стороне спрятать не получится», – акцентировал Кнутов.

    Схожей точки зрения придерживается военный эксперт Александр Артамонов. «Пусковая установка – не пистолет, из которого можно просто выстрелить. Во-первых, когда Tomahawk запускается в воздух, непонятно, несет ли она ядерную боеголовку или нет, что представляет для нас угрозу. Во-вторых, пуск ракеты невозможен без участия американских военнослужащих. Развитие событий по такому сценарию станет новым витком эскалации», – пояснил аналитик.

    По мнению собеседника, презентация новой ПУ накануне встречи Трампа с Владимиром Зеленским – вовсе не совпадение. «Штаты продолжают предпринимать попытки говорить с Россией языком ультиматумов. Речь идет и об обсуждении поставок Tomahawk, и о сообщениях о передислокации подлодок. Американский президент обрел какие-то ложные надежды на то, что сможет изменить политический курс Москвы. На деле он неверно представил себе расклад дел», – заключил Артамонов.

    Ранее американская компания Oshkosh Defense представила мобильную пусковую установку для ракет Tomahawk. Компания продемонстрирует три готовых к серийному производству варианта установок на выставке Ассоциации армии США, которая проходит с 13 по 15 октября.

    Первый вариант – многоцелевой автономный аппарат (X-MAV). Это пусковая установка с возможностью автономного пуска, работающая с дальнобойными боеприпасами. Отмечается, что X-MAV может быть оснащен сразу четырьмя Tomahawk.

    Средний многоцелевой автономный аппарат (M-MAV) обладает передовыми навигационными возможностями, дистанционным управлением и автоматизированной системой загрузки, оснащена реактивной системой залпового огня MLRS.

    Наконец, легкий многоцелевой автономный аппарат (L-MAV) имеет модульную конструкцию, может использоваться для радиоэлектронной борьбы и отражения атак БПЛА. «Армия США четко заявила о необходимости создания автономных, не зависящих от целевой нагрузки платформ, которые уже готовы», – заявил руководитель программ Oshkosh Defense Пэт Уильямс.

    Напомним, Дональд Трамп заявил, что во время воскресного телефонного разговора он сообщил Владимиру Зеленскому о планах выдвинуть ультиматум президенту России Владимиру Путину о возобновлении мирных переговоров. В противном случае США поставят Украине ракеты Tomahawk, сообщил портал Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

    Трамп провел с Зеленским беседы в субботу и воскресенье. Окончательное решение по поводу Tomahawk пока не принято. Они используются в основном с морских носителей, таких как эсминцы и подводные лодки. Однако Штаты располагают достаточно большим ассортиментом наземных ПУ для данных крылатых ракет, и гипотетически каждая из этих систем может быть отправлена на Украину. Тем более что Пентагон весьма заинтересован в получении опыта использования наземных платформ.

    14 октября 2025, 16:07 • Новости дня
    Зеленский лишил гражданства Украины мэра Одессы

    Зеленский подписал указ о лишении мэра Одессы Труханова гражданства Украины

    Зеленский лишил гражданства Украины мэра Одессы
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о лишении мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства.

    Об этом сообщила ведущая украинского телемарафона в эфире со ссылкой на источники в администрации Зеленского, передает ТАСС.

    «Лишить украинского гражданства Геннадия Труханова – городского главу Одессы. Соответствующие указы подписаны», – заявила ведущая.

    Лишение гражданства автоматически лишает Труханова права занимать пост главы города.

    Ранее Труханов сообщил о возможном лишении его гражданства Украины из-за якобы наличия российского. Он опроверг слухи о наличии у него паспорта России.

    Менее чем за сутки петиция с требованием лишить Труханова гражданства Украины собрала 25 тыс. подписей.

    В июле Зеленский подписал указ о лишении гражданства митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия.

    15 октября 2025, 10:10 • Видео
    Где Франция, а где Россия? Обиды Наполеона. Почему французы очень хотели в Москву?

    Отечественная война 1812 года не была ни случайностью, ни проявлением слепой агрессии Франции. Она была эпизодом крупнейшего геополитического конфликта своего времени и результатом Великой французской революции. При этом поход Наполеона на Москву имел далекоидущие последствия как для позиций России на мировой арене, так и для русского самосознания.

    14 октября 2025, 16:38 • Новости дня
    Дробницкий: Трамп перешел к политике Байдена по Украине
    Дробницкий: Трамп перешел к политике Байдена по Украине
    @ REUTERS/Al Drago

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент США Дональд Трамп, вероятно, передаст Украине ракеты «Томагавк» после встречи с Владимиром Зеленским. Европа и американский истеблишмент смогли оказать давление на главу Белого дома и добиться возвращения к политике предыдущей администрации Джо Байдена, сообщил газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в США презентовали новую мобильную пусковую установку для этих ракет.

    «Все, что делал Дональд Трамп на украинском и европейском направлениях в последние месяцы, противоречит сути его предвыборной программы 2024 года и идеям движения Make America Great Again (MAGA). Евроатлантисты по обе стороны океана с помощью скрытого давления, лести и обмана заставили его вернуться к байденовским установкам. Кроме того, в Конгрессе сторонники нынешнего главы Белого дома сейчас в меньшинстве», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «В США группы сторонников евроатлантического лобби изменились не в пользу Трампа. К тому же в «головном офисе коллективного Запада» обострилась внутренняя борьба из-за очевидной ограниченности ресурсов и политики ФРС», – продолжил собеседник.

    «В условиях политической нестабильности президент лишился поддержки части истеблишмента, которая ранее лишь имитировала лояльность MAGA. Губернаторы ряда штатов также демонстрируют неподчинение Трампу, что раскалывает лагерь его сторонников. Следует отдать должное и лидерам ЕС – они проделали огромную работу, навязав главе Белого дома свою повестку», – детализировал аналитик.

    Спикер напомнил, что идея угрозы с использованием «Томагавков» была предложена влиятельным Китом Келлогом, спецпосланником США по России и Украине. «Как следствие, считаю, что Вашингтон начнет передавать Киеву дальнобойные ракеты, а возможно, и истребители F-16. Это произойдет после встречи Трампа с Зеленским, хотя совпадение будет скорее хронологическим, чем причинно-следственным», – спрогнозировал эксперт.

    «Кроме того, в сенатском комитете по ассигнованиям находится проект республиканки Лизы Меркауски и демократки Джинн Шейхин о помощи Украине на 55 млрд долларов, и его как минимум вынесут на обсуждение, когда законодатели приступят к работе над федеральным бюджетом», – отметил политолог.

    «В итоге выяснилось, что у Трампа нет ни контрстратегии, ни конкретного плана действий против либералов, евроатлантистов, «глубинного государства» – называйте как угодно. В результате это, среди прочего, может привести к эскалации украинского кризиса из-за поставок тактического вооружения в зону конфликта», – резюмировал он.

    Ранее на выставке в Вашингтоне американская компания Oshkosh впервые показала наземную мобильную установку, оснащенную четырьмя ракетами «Томагавк». В экспертной среде полагают, что презентация нацелена в том числе на европейские страны, которые захотят иметь у себя на вооружении крылатые ракеты и в перспективе могут поставить на Украину.

    Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что во время воскресного телефонного разговора он сообщил Владимиру Зеленскому о планах выдвинуть ультиматум президенту России Владимиру Путину о возобновлении мирных переговоров. В противном случае США поставят Украине ракеты Tomahawk, сообщил портал Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

    Примечательно, что на ближайшую пятницу запланирован визит Зеленского в Белый дом, где он намерен обсудить с американским лидером укрепление украинской противовоздушной обороны и развитие «дальнобойного потенциала» «для оказания давления на Россию ради мира».

    14 октября 2025, 17:38 • Новости дня
    Скачко: Пост главы Одессы освободили под видного националиста

    Политолог Скачко: Одесса стала символом идеологической борьбы со всем русским

    Скачко: Пост главы Одессы освободили под видного националиста
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Геннадий Труханов некогда был видной фигурой в украинском руководстве, однако в последнее время он все больше увязал в националистических кругах, пытаясь, видимо, спасти свое положение. Однако борьба Киева со всем, что хоть как-то связано с Россией, оказалась бескомпромиссной, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский лишил Геннадия Труханова гражданства Украины.

    «На Украине давно идет процесс избавления от всего русского. Начался он, конечно же, не в 2022-м, но после старта спецоперации ситуация лишь усугубилась. Банковую перестали устраивать даже самые малые компромиссные меры: она встала на рельсы тотальной и всеобъемлющей трансформации страны», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «И Одесса на этом фоне приобрела колоссальное идеологическое значение. Этот, по своей сути и природе, русский город стали насильно перекраивать, а борьба с мэром Геннадием Трухановым превратилась в вопрос времени. Офис Зеленского не столько хочет разобраться с этой фигурой, сколько подчеркнуть собственную власть над городом», – пояснил он.

    «Хотя и сам Труханов, конечно, не был удобен для властей Украины. Еще с самого начала его руководства ходили слухи о том, что он якобы пытается усидеть на двух стульях, устоять между Киевом и Москвой. Вместе с главой Харькова Геннадием Кернесом они представляли собой «партию двух Ген», нередко вставляя палки в колеса Петру Порошенко (признан экстремистом) и Владимиру Зеленскому», – акцентирует собеседник.

    «Но после смерти Кернеса Труханов остался один, из-за чего ему пришлось подстраиваться под националистическую конъюнктуру. Он пытался максимально продемонстрировать свою «украинскость», активно заигрывал с бандеровцами и жонглировал абсолютно бредовыми антироссийскими заявлениями», – продолжает эксперт.

    «Но этого оказалось мало. И вот теперь у него якобы нашли гражданство РФ, что на нынешней Украине означает не просто отставку, а фактический приговор к полному вычеркиванию из социальной жизни. Скорее всего, на его место придет «правильный» националист, который не будет перечить Зеленскому», – говорит он.

    Ранее Владимир Зеленский подписал указ о лишении мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства. Данное решение автоматически лишает его занимаемой ранее должности. Причиной для подобных мер стало наличие у главы города российского паспорта, что, впрочем, он сам активно отрицает.

    Как отметил Труханов, он намерен оспаривать действия Зеленского в суде. Если же вопрос не удастся решить в пределах правового поля Украины, то экс-мэр Одессы собирается обратиться в Европейский суд по правам человека. Он также напомнил, что его руководство городом продлилось 12 лет, и за все это время он успешно проходил все необходимые для чиновников проверки.

    С призывом лишить Труханова гражданства к Зеленскому якобы обратилась общественность. В понедельник на одном из правительственных сайтов Украины появилась соответствующая петиция, которая собрала более 25 тыс. подписей. В документе, в частности, содержался призыв с проверкой главы Одессы на наличие паспорта РФ.

    Примечательно, что во вторник Владимир Зеленский также поручил рассмотреть вопрос о создании одесской городской военной администрации, напоминает РБК. При этом проблемы Труханова начались задолго до лишения гражданства. Еще в 2023 году его арестовали по подозрению в растрате более 92 млн гривен (194 млн рублей) при покупке административного здания завода «Краян». Однако наказания ему удалось избежать.

    Несмотря на то, что сам Труханов наличие российского паспорта всегда отрицал, еще в сентябре 2017 года Сергиево-Посадский райсуд Московской области постановил, что решение о предоставлении гражданства РФ политику является незаконным. При этом экс-мэр Одессы получал российский паспорт несколько раз.

    Первый документ был выдан ему еще в 2002 году в Дагестане (до 1992 года капитан Труханов служил в российской армии в Северо-Кавказском военном округе, соответственно, там имеются документы, подтверждающие его проживание в РФ на момент распада СССР), второй – в 2003-м в Сергиевом Посаде. Видимо, там же он получал загранпаспорт. В 2011-м он обратился в российские государственные структуры с просьбой заменить первый документ в связи с достижением 45 лет.

    14 октября 2025, 18:59 • Новости дня
    Царев: Сколько лет меня нет на Украине, но Зеленский меня помнит и боится
    Царев: Сколько лет меня нет на Украине, но Зеленский меня помнит и боится
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший депутат Верховной рады Олег Царев прокомментировал решение Владимира Зеленского лишить его украинского гражданства.

    «Сколько лет меня нет на Украине, но Зеленский меня помнит и продолжает со мной бороться. Это хорошо, значит боится», – написал Царев в своем Telegram-канале. Он также отметил, что президент, по его мнению, разрушивший Украину, теперь лишает его гражданства страны, которой, как считает политик, уже не существует.

    Царев в беседе с РИА «Новости» назвал указ абсурдным, подчеркнув, что «уже нет той Украины, которую мы знали и помним», а решение принимает нелегитимный президент. По его словам, Зеленский продолжает бороться с ним даже после многих лет его отсутствия на Украине.

    Он добавил, что родился в СССР – великой стране, где Россия и Украина были рядом и жили мирно. Царев заявил, что посвятил свою политическую карьеру идее единства Украины с Россией, и выразил уверенность, что Украина вновь станет мирной и будет вместе с Россией.

    Ранее Зеленский лишил гражданства Украины мэра Одессы.

    15 октября 2025, 01:48 • Новости дня
    Трамп сказал о «Томагавках» и понадеялся на хорошие отношения с Путиным
    Трамп сказал о «Томагавках» и понадеялся на хорошие отношения с Путиным
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп во время двустороннего обеда с президентом Аргентинской Республики Хавьером Милеем поделился с журналистами надеждой на хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

    «Я хотел бы, чтобы он это сделал, ну, я имею в виду, у меня были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным, но он просто не хочет заканчивать эту войну», – сказал Трамп в ходе видеотрансляции.

    Он отметил, что в пятницу к нему приедет глава киевского режима Владимир Зеленский и будет спрашивать про ракеты Tomohawk, которых у США много. Трамп снова указал на «неадекватных демократов», которые злы и кровожадны и легко бы забросали Зеленского ракетами, но Трамп не такой, он сторонник мира.

    «Так что все может провалиться. Любой план. Никогда не знаешь. Вот почему я говорю, что Путин должен что-то сделать с этой войной, пока все не обернулось для него очень плохо. А ведь может. Этот план может провалиться», – добавил президент США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп посетовал в сентябре на то, что хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным не помогли в урегулировании украинского конфликта.

    В октябре Трамп принимал в Белом доме премьер-министра Канады Марка Карни, на пресс-конференции с которым снова пожаловался на разочарование в российском коллеге.

    14 октября 2025, 21:36 • Новости дня
    Кличко порекомендовал киевлянам запастись водой, продуктами и теплой одеждой

    Мэр Киева Кличко призвал жителей города запасаться продуктами, теплой одеждой и водой

    Tекст: Ольга Иванова

    Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что предстоящая зима может оказаться сложной, и посоветовал жителям столицы подготовиться к возможным перебоям с коммунальными услугами.

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил о возможных трудностях в зимний период и призвал горожан подготовиться к осложнениям, передает РИА «Новости».

    В эфире телеканала «Киев 24» Кличко подчеркнул: «Не могу не сделать акцент, что зима у нас будет непростой... Хотел бы обратиться к каждому киевлянину, что нужно просчитывать разные сценарии и быть готовыми. Что это означает – иметь запас воды, продуктов питания длительного хранения и теплые вещи на тот случай, если может быть повторение ситуации, которая была на прошлой неделе».

    Мэр отметил, что городские службы продолжают работать над обеспечением необходимых сервисов для населения, чтобы минимизировать возможные риски в холодное время года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины изменили стандартный график отопления, сместив сроки его начала на один месяц позже обычного. Правительство страны выпустило соответствующее распоряжение.

    14 октября 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили поселок Балаган в ДНР
    Российские войска освободили поселок Балаган в ДНР
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» в результате наступления освободили населенный пункт Балаган в Донецкой народной республики (ДНР), а также продолжили продвижение в восточных кварталах Димитрова, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны около Белицкого, Артемовки, Василевки, Новопавловки, Торецкого и Красноармейска ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 550 военнослужащих, две бронемашины, шесть пикапов и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Андреевки, Алексеевки, Варачино и Новой Сечи Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском, Графским и Колодезным, отчитались в Минобороны.

    ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, бронемашину и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Купянска, Куриловки Харьковской области, Новоселовки и Дробышево ДНР.

    При этом потери противника составили более 230 военнослужащих, четыре бронемашины, самоходная артиллерийская установка, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, девять станций РЭБ и пять складов с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение подразделениям пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии у Звановки, Дроновки, Иванополья, Яблоновки, Берестока и Константиновки ДНР.

    Противник потерял свыше 205 военнослужащих, четыре бронемашины и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены склад с боеприпасами и пять складов матсредств.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся оражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны поблизости от Успеновки, Барвиновки Запорожской области, Водяного, Покровского и Новониколаевки Днепропетровской области.

    Противник потерял до 330 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, артиллерийское орудие и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Боровскую Андреевку в Харьковской области, а также Московское в Донецкой народной республике.

    За прошлую неделю российские войска  освободили пять населенных пунктов.

    14 октября 2025, 14:38 • Новости дня
    Объявлено число уголовных дел о дезертирстве на Украине

    На Украине завели почти 290 тыс. дел о дезертирстве с 2022 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С начала 2022 года на Украине возбудили почти 290 тыс. уголовных дел по фактам дезертирства и самовольного оставления воинских частей, сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на данные офиса генпрокурора страны.

    Почти 290 тыс. уголовных дел заведено на Украине с января 2022 года по статьям о дезертирстве и самовольном оставлении части, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Украинская правда» и данные офиса генпрокурора страны.

    В сообщении отмечается: «С января 2022 года по сентябрь 2025 года зарегистрировано 235646 уголовных производств за самовольное оставление части, 53954 – за дезертирство». Также приводится сравнение с предыдущим периодом: за январь 2022 – сентябрь 2024 годов было заведено около 60 тыс. дел за самовольное оставление части и почти 30 тыс. – за дезертирство.

    Украинский журналист Владимир Бойко, специализирующийся на теме дезертирства, ранее сообщал, что за первые восемь месяцев 2025 года в ВСУ было зарегистрировано почти 143 тыс. подобных случаев. По его словам, с февраля 2022 года этот показатель уже превысил 265 тыс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, массовые дезертирства сорвали доукомплектование ВСУ в Сумской области. Бойцы рембата ВСУ решили массово оставить армию из-за отправки на передовую. Командование ВСУ на три дня оставило военных без связи и еды.

    14 октября 2025, 14:57 • Новости дня
    Зеленский поручил проверить основания для военной администрации в Одессе
    Зеленский поручил проверить основания для военной администрации в Одессе
    @ Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский инициировал проверку целесообразности создания в Одессе военной администрации после рассмотрения соответствующей петиции, набравшей 25 тыс. голосов.

    Владимир Зеленский поручил изучить вопрос о создании в Одессе военной городской администрации, передает ТАСС. Такая структура будет дублировать функции действующей исполнительной власти и мэра Геннадия Труханова.

    Петиция с требованием создать в Одессе военную администрацию была опубликована 24 сентября и собрала необходимое число голосов для рассмотрения. Поводом для инициативы стали обвинения в том, что городские власти не справляются с обеспечением безопасности на фоне военного положения.

    В официальном ответе Зеленского говорится, что решение о создании военной администрации принимает президент после обращения от областных администраций или военного командования, однако таких обращений пока не поступало. «Отправлены письма главнокомандующему Вооруженных сил Украины Сырскому и председателю Одесской областной военной администрации Киперу с просьбой проверить приведенную информацию и при наличии правовых оснований принять меры для надлежащего реагирования», – указано в документе.

    Практика создания военных администраций в украинских городах началась по инициативе офиса Зеленского для обеспечения безопасности во время военного положения и часто встречает сопротивление со стороны местных властей. Ассоциация городов Украины отмечала, что подобные структуры чаще всего появляются в городах, где у мэров имеются серьезные разногласия с центральными властями.

    На сайте Зеленского зарегистрированы и другие петиции против мэра Одессы. Недавно появились обращения с требованиями лишить Труханова украинского гражданства и отстранить его от должности, которые также собрали необходимое число голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, петиция с требованием лишить мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины собрала 25 тыс. подписей менее чем за сутки.

    Геннадий Труханов опроверг информацию о наличии у него гражданства Российской Федерации на фоне сообщений о возможном лишении его украинского гражданства.

    14 октября 2025, 15:14 • Новости дня
    Лукашенко заявил о риске исчезновения Украины при затяжном конфликте

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение о важности немедленного окончания украинского конфликта, подчеркнув угрозу исчезновения украинской государственности.

    Лукашенко заявил о необходимости завершения конфликта на Украине, иначе, по его словам, Украина может исчезнуть, передает ТАСС.

    На совещании по вопросам международной обстановки Лукашенко подчеркнул, что республика выступает исключительно за мирное урегулирование, а Украина должна существовать как суверенное и независимое государство.

    «Украинский конфликт должен быть остановлен сейчас, иначе это независимое суверенное государство исчезнет», – приводит агентство слова Лукашенко. Он также добавил, что некоторые уже проявляют интерес к западным областям Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что промедление с началом переговоров может привести к исчезновению Украины как государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении провести переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Лукашенко отверг заявление Владимира Зеленского о «закулисных переговорах» с президентом России Владимиром Путиным и назвал такие заявления чепухой.


    14 октября 2025, 14:43 • Новости дня
    Итальянский генерал заявил о риске эскалации при поставках Tomahawk Киеву

    Генерал Мини заявил об угрозе эскалации при передаче Киеву ракет Tomahawk

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возможные поставки ракет Tomahawk Киеву могут привести к усугублению конфликта и не принесут пользы ни одной из сторон, заявил экс-командующий Международными силами безопасности в Косове под эгидой НАТО (КФОР) итальянский генерал Фабио Мини.

    Генерал подчеркнул, что Пентагон, вероятно, отговорит президента Дональда Трампа от этой инициативы, поскольку у украинских военных отсутствуют подходящие платформы для запуска ракет, а указание целей со стороны США станет признаком прямого участия в боевых действиях, передает ТАСС.

    Мини отметил, что вопрос возможных поставок носит скорее политический характер для Трампа, который пытается поддержать линию Владимира Зеленского по усилению давления на Россию. Однако, по мнению генерала, применение этих ракет даст Москве повод для жесткого ответа, что невыгодно Киеву.

    Военный эксперт добавил, что Tomahawk не способны изменить ход военных действий, поскольку предназначены для запуска с подводных лодок, имеют недостаточную скорость и могут быть перехвачены средствами ПВО. Мини также обратил внимание, что у США ограниченное количество таких ракет: на одной подлодке размещается только 20-24 ракеты, поэтому передача даже 20 единиц фактически «разденет» одну субмарину.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что использование ракет Tomahawk требует присутствия американских специалистов, что может привести к негативным последствиям.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что запуск таких ракет будет осуществлять не Киев, а именно Вашингтон, а значит, ответственность ляжет на США.

    15 октября 2025, 05:16 • Новости дня
    Постпред Украины при ООН восхитился «игрой России на шахматной доске ООН»

    Tекст: Ирма Каплан

    Постпред Украины при ООН Андрей Мельник в интервью телеканалу «Общественное» поделился планами первого этапа работы в организации, обратив внимание на Россию, которой отвел привычную роль противника, которым, впрочем, нельзя не восхищаться.

    «В течение следующих месяцев мы планируем провести кампанию и попытаться расширить круг государств, готовых нас поддержать и проголосовать за соответствующую резолюцию на Генассамблее. Интересно, что о реформе ООН говорил также и министр иностранных дел России Сергей Лавров, подчеркивая, что страны Глобального Юга недостаточно представлены в Совете Безопасности ООН», – сказал Мельник «Общественному».

    Когда его спросили, как он думает, какова цель Москвы, когда она заявляет подобное, он перешел на восторженный тон, отметив, что «Россия очень грамотно играет на этой шахматной доске».

    «Они блестяще владеют настроениями, которые здесь царят, в отличие от европейского континента, где Россия изолирована. Она очень грамотно этот козырь использует», – цитирует Мельника «РИА Новости».

    Мельник признал, что Россия грамотно использует дипломатические нюансы и ее  влияние в ООН нельзя недооценивать.

    «У них огромное дипломатическое присутствие, сотни опытных дипломатов. Нужно признать, что россияне здесь на коне», – сказал украинский постпред.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мельник предложил Мерцу пять шагов для перемирия на Украине к 2029 году. При этом в мае Мельник жаловался на сближение Бразилии с Россией.

    15 октября 2025, 07:28 • Новости дня
    За ночь над Россией уничтожили 59 украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь со вторника на среду дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 59 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Над Ростовской областью уничтожено 17 дронов, над Волгоградской – 12, над Белгородской – 11, над Воронежской – девять, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Над Крымом нейтрализовали четыре дрона, над Черным морем – три. По одному дрону уничтожили над Брянской, Курской и Орловской областями.

    Ночью в среду аэропорт Волгограда вводил временные ограничения полетов.

    В прошлую ночь над Россией перехватили и уничтожили 40 украинских дронов самолетного типа.

    14 октября 2025, 19:42 • Новости дня
    Останкинский суд арестовал трейдера «Цифра брокер» по делу о терроризме

    Трейдер Лоскутов получил арест до девятого декабря по обвинению в финансировании терроризма

    Tекст: Денис Тельманов

    Останкинский суд Москвы постановил взять под стражу на два месяца трейдера Андрея Лоскутова, которого обвиняют в переводе денег террористам через ЮMoney.

    Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Андрея Лоскутова, работающего трейдером в компании «Цифра брокер», обвиняемого по статье о финансировании терроризма, передает ТАСС.

    Согласно материалам дела, Лоскутов обвиняется по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. Суд определил срок ареста до девятого декабря 2025 года.

    Следствие утверждает, что 41-летний Лоскутов переводил денежные средства на счета одной из запрещенных в России террористических организаций через систему ЮMoney. В материалах дела отмечается, что мужчина обладает специальными знаниями в области информационных технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве избрали меру пресечения в виде заключения под стражу для Юрия Беленького, обвиняемого в содействии террористической деятельности при переводе средств ВСУ.

    Мосгорсуд арестовал мужчину, работающего трейдером в инвестиционной компании, по обвинению в финансировании терроризма.

    Ему предъявили обвинение по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, по которой предусмотрено наказание до пожизненного заключения. Следствие допросило двух партнеров по бизнесу блогера Никиты Ефремова по делу о спонсировании ФБК*, признанного экстремистским в России.

    России удалось пустить инфляцию вспять

    Инфляция в этом году вполне может снизиться до 6,8%, считают в Минфине и Минэкономразвития. Хотя обычно осенью и к концу года происходит, наоборот, всплеск цен в силу сезонности и роста бюджетных трат. Однако на этот раз ведомства верят в противоположный сценарий. Оправдаются ли их оптимистичные ожидания и почему? Подробности

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Ходорковский получил статью за преступления за границей

    ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении экс-олигарха Михаила Ходорковского (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и 22 членов так называемого антивоенного комитета России. Их обвиняют в публичных призывах к терроризму и попытке насильственного захвата власти. Эксперты полагают, что для привлечения фигурантов к ответственности потребуются нестандартные ходы, но после завершения СВО многие страны, где сейчас укрываются Ходорковский и его соратники, сами выдадут их России. Подробности

    Зеленский выбрал удобный момент для сведения счетов с мэром Одессы

    Один из самых влиятельных и опытных политиков Украины, мэр Одессы Геннадий Труханов лишен украинского гражданства – а значит, и своего поста. Под каким предлогом и почему именно сейчас глава киевского режима сделал это – и как происходящее связано с мэром Киева Виталием Кличко и президентом Франции Эммануэлем Макроном? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Где Франция, а где Россия? Обиды Наполеона. Почему французы очень хотели в Москву?

      Отечественная война 1812 года не была ни случайностью, ни проявлением слепой агрессии Франции. Она была эпизодом крупнейшего геополитического конфликта своего времени и результатом Великой французской революции. При этом поход Наполеона на Москву имел далекоидущие последствия как для позиций России на мировой арене, так и для русского самосознания.

    • Украина воюет с Россией из-за взятки

      Как утверждают британские СМИ, антироссийский настрой бывшего премьера Бориса Джонсона оплачен крупной взяткой от производителя БПЛА. Именно Джонсона считают виновным в том, что Москва и Киев не смогли договориться в апреле 2022 года.

    • Израиль прекратил воевать. Надолго ли?

      Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, заявил о завершении конфликта в секторе Газа и о том, что «Израиль добился максимум возможного силой». Теперь региону обещаны мир и процветание. Стоит ли верить?

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

