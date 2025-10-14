Находясь в афганско-узбекском пограничье, первое, на что обращаешь внимание, – это повысившийся уровень шума от двигающихся в обе стороны железнодорожных составов и автомобильных фур.0 комментариев
Песков заявил об отсутствии новых контактов России и Турции по Украине
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков допустил оперативное согласование разговора между президентами России и Турции на фоне отсутствия новых контактов по украинскому урегулированию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что новых контактов Москвы и Анкары по вопросу урегулирования ситуации на Украине пока не было, передает ТАСС.
Песков заявил: «Нет, пока не было», отвечая на вопрос о наличии новых контактов между Россией и Турцией по украинскому урегулированию, а также о возможности проведения очередной встречи на турецкой площадке.
Он уточнил, что президенты Владимир Путин и Тайип Эрдоган могут очень быстро договориться о проведении телефонного разговора, однако пока не было никаких намеков на это.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил, что возможность для урегулирования конфликта между Россией и Украиной может появиться в ближайшие месяцы. Анкара заявила о готовности взять на себя большую ответственность в поиске путей разрешения ситуации на Украине.