Песков заявил об отсутствии новых контактов России и Турции по Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что новых контактов Москвы и Анкары по вопросу урегулирования ситуации на Украине пока не было, передает ТАСС.

Песков заявил: «Нет, пока не было», отвечая на вопрос о наличии новых контактов между Россией и Турцией по украинскому урегулированию, а также о возможности проведения очередной встречи на турецкой площадке.

Он уточнил, что президенты Владимир Путин и Тайип Эрдоган могут очень быстро договориться о проведении телефонного разговора, однако пока не было никаких намеков на это.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил, что возможность для урегулирования конфликта между Россией и Украиной может появиться в ближайшие месяцы. Анкара заявила о готовности взять на себя большую ответственность в поиске путей разрешения ситуации на Украине.