Израильские военные получили четыре тела заложников

Военные Израиля получили через сотрудников Международного комитета Красного Креста четыре гроба с останками заложников.
Согласно сообщению армейской пресс-службы, сейчас гробы везут на территорию Израиля, где планируется проведение процедуры опознания останков, передает ТАСС.
Ранее группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», действующая как военное крыло ХАМАС, объявила о готовящейся передаче Израилю тел четырех погибших заложников и назвала их имена.
До этого в секторе Газа 13 израильских заложников, среди которых уроженец Донбасса Максим Харкин, были переданы Красному Кресту для дальнейшей передачи израильским военным.