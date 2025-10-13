Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.0 комментариев
ХАМАС опубликовал имена погибших заложников перед передачей тел Израилю
Группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», действующая как военное крыло ХАМАС, объявила о готовящейся передаче Израилю тел четырех погибших заложников и назвала их имена.
В заявлении, опубликованном в Telegram-канале движения, говорится, что тела Гая Илуза, Йоси Шараби, Бипина Джоши и Даниэля Переза будут переданы израильской стороне в понедельник, 13 октября, передает ТАСС.
Ранее в секторе Газа 13 израильских заложников, среди которых уроженец Донбасса Максим Харкин, были переданы Красному Кресту для дальнейшей передачи израильским военным.