    США хотят сделать Украину испытательным полигоном для «Томагавков»
    В Госдуме рассказали об изменении с ноября правил взыскания долгов и получения наследства
    Эксперты объяснили желание Трампа обсудить с Путиным поставку «Томагавков» Украине
    «Радиостанция Судного дня» передала загадочное сообщение
    Лауреат Нобелевской премии по экономике дал связанный с США и Китаем совет Европе
    Шведские прокуроры закрыли дело о повреждении кабеля на Балтике
    Трамп объявил о завершении конфликта в Газе
    Немецкая разведка предупредила о риске прямого конфликта с Россией
    Железнодорожное сообщение с Крымом вернулось к расписанию после ЧП в Феодосии
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дело «Северных потоков» раскалывает Европу изнутри

    Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Томагавки» – последний аргумент США в энергетической войне

    Возможные поставки Украине «Томагавков» для Трампа – этап «конкурентной борьбы» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока.

    Олег Ясинский Олег Ясинский Нет большего геноцида, чем «открытие Америки»

    Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.

    13 октября 2025, 16:52 • Новости дня

    ХАМАС опубликовал имена погибших заложников перед передачей тел Израилю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», действующая как военное крыло ХАМАС, объявила о готовящейся передаче Израилю тел четырех погибших заложников и назвала их имена.

    В заявлении, опубликованном в Telegram-канале движения, говорится, что тела Гая Илуза, Йоси Шараби, Бипина Джоши и Даниэля Переза будут переданы израильской стороне в понедельник, 13 октября, передает ТАСС.

    Ранее в секторе Газа 13 израильских заложников, среди которых уроженец Донбасса Максим Харкин, были переданы Красному Кресту для дальнейшей передачи израильским военным.

    13 октября 2025, 11:48 • Новости дня
    ХАМАС освободило всех израильских заложников

    Вторая группа израильских заложников передана Красному Кресту в Газе

    ХАМАС освободило всех израильских заложников
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В секторе Газа 13 израильских заложников, среди которых уроженец Донбасса Максим Харкин, были переданы Красному Кресту для дальнейшей передачи израильским военным.

    Вторая группа израильских заложников, насчитывающая тринадцать человек, была передана представителям Красного Креста на территории сектора Газа, передает РИА «Новости».

    В сообщении израильского 12-го телеканала отмечается: «Тринадцать заложников были переданы представителям Красного Креста».

    По данным ТАСС, среди освобожденных находится уроженец Донбасса Максим Харкин. Процесс передачи заложников был показан в прямом эфире телеканала Al Hadath.

    На данный момент у палестинского движения ХАМАС не осталось живых израильских заложников. Ожидается, что тела погибших будут переданы позже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении двадцати заложников из сектора Газа. ХАМАС назвал условие соблюдения перемирия с Израилем. ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников.

    13 октября 2025, 08:29 • Новости дня
    ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников
    ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Группа из семи заложников, освобожденных в рамках договоренностей, была передана представителям Красного Креста на территории сектора Газа, сообщает гостелерадиокомпания Kan.

    Группа из семи израильских заложников была передана представителям Красного Креста в Газе, передает РИА «Новости».

    В Telegram-канале аффилированного с ХАМАС офиса по делам палестинских заключенных опубликовано, что после освобождения 154 палестинских заключенных из израильских тюрем они будут депортированы за пределы палестинских территорий, передает ТАСС.

    Среди них находятся сторонники ФАТХ, ХАМАС, «Исламского джихада» (организация запрещена в России) и «Народного фронта освобождения Палестины».

    Ранее палестинское движение ХАМАС заявило о намерении освободить 20 живых израильских заложников в рамках сделки по прекращению огня.

    В ХАМАС разделили заложников на группы для передачи Израилю. Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

    13 октября 2025, 11:00 • Видео
    Десять тысяч шагов в день. История Ломоносова и русской науки эпохи Просвещения

    В XVIII веке началось время стремительного развития наук и образования – Эпоха Просвещения. В России этот процесс связан с именем Михаила Ломоносова. Самая яркая характеристика Ломоносова принадлежит перу Александра Пушкина: «Ломоносов был великий человек. Между Петром Первым и Екатериной Второй он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».

    13 октября 2025, 11:47 • Новости дня
    Трамп объявил о завершении конфликта в Газе
    Трамп объявил о завершении конфликта в Газе
    @ Evan Vucci/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования, передает ТАСС.

    По словам Трампа, такие условия были достигнуты после его прибытия в Кнессет, где он выступил с официальным заявлением.

    Американский президент, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что считает военные действия в анклаве завершенными. Он отметил, что мирный план предусматривает полный отказ ХАМАС от вооруженной борьбы.

    Ранее Трамп назвал приоритетом заботу о жителях сектора Газа и предложил начать восстановление разрушенной инфраструктуры до обсуждения преобразований региона.

    Дональд Трамп прибыл с визитом в Израиль. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент Ицхак Герцог с супругами встретили американского лидера.

    Напомним, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

    12 октября 2025, 18:08 • Новости дня
    В ХАМАС разделили заложников на группы для передачи Израилю

    Tекст: Ольга Иванова

    Палестинские движения завершили подготовку к обмену израильских заложников, распределив их по группам и определив три места для передачи.

    Как сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в руководстве ХАМАС, палестинские движения подтвердили намерение осуществить передачу израильских заложников в сроки, установленные согласованным с США планом Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    Источник подчеркнул: «Фракции движений палестинского сопротивления подтвердили свое обязательство освободить израильских пленных в согласованные сроки. Движение сопротивления завершило подсчет оставшихся в живых пленных и распределило их по пунктам в секторе Газа в рамках подготовки к передаче».

    Уточняется, что передача израильских заложников будет происходить в трех разных местах на территории сектора Газа. Ожидается, что вечером представители палестинских движений и Международного комитета Красного Креста проведут встречу для согласования механизма передачи пленных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, палестинское движение ХАМАС завершило все необходимые шаги для передачи израильской стороне оставшихся заложников.

    Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Спецпредставители США Джейсон Уиткофф и Джаред Кушнер остаются в Израиле для гарантии соблюдения перемирия. Израиль назвал даты возвращения удерживаемых в Газе заложников.

    12 октября 2025, 17:45 • Новости дня
    AFP: В ХАМАС завершили подготовку к выдаче оставшихся заложников Израилю

    Tекст: Ольга Иванова

    Палестинское движение ХАМАС объявило о завершении всех необходимых шагов для передачи израильской стороне оставшихся заложников, находящихся в плену, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.

    Палестинское движение ХАМАС завершило все подготовительные мероприятия для передачи Израилю оставшихся в живых заложников, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс. В сообщении отмечается: «ХАМАС завершило подготовку к передаче живых заложников».

    Одновременно источники уточняют, что ХАМАС требует от Израиля освобождения семи палестинских лидеров в рамках обмена пленными. В публикации подчеркивается: «ХАМАС настаивает на освобождении семи палестинских лидеров в рамках обмена».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Спецпредставители США Джейсон Уиткофф и Джаред Кушнер остаются в Израиле для гарантии соблюдения перемирия. Израиль назвал даты возвращения удерживаемых в Газе заложников.


    12 октября 2025, 22:23 • Новости дня
    «Галей ЦАХАЛ» сообщил об ожидаемом в понедельник освобождении заложников в Газе

    «Галей ЦАХАЛ»: Первый этап освобождения заложников в Газе ожидается утром

    Tекст: Антон Антонов

    Ожидается, что первый этап передачи из сектора Газа израильских заложников стартует утром, сообщила радиостанция «Галей ЦАХАЛ» со ссылкой на источники.

    «Семьям похищенных сообщили, что в 08.00 [совпадает с мск] утра ожидается первый этап освобождения похищенных», – приводит РИА «Новости» текст сообщения «Галей ЦАХАЛ».

    Освобождение израильских заложников пройдет в два этапа. При этом освобождение произойдет сразу из двух разных точек в секторе. Второй этап должен состояться вскоре после первого и будет проходить из третьей локации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Власти Израиля сообщили, что возвращение граждан Израиля, удерживаемых в секторе Газа в заложниках, ожидается в начале следующей недели. Палестинские движения завершили подготовку к обмену израильских заложников, распределив их по группам и определив три места для передачи.

    13 октября 2025, 02:16 • Новости дня
    Самолет Трампа направился на Ближний Восток

    Tекст: Антон Антонов

    Самолет президента США Дональда Трампа направился на Ближний Восток, где американский лидер планирует принять участие в саммите по ситуации в Газе.

    Борт вылетел с военной базы Эндрюс. Ожидается, что американский лидер посетит саммит по Газе и выступит в израильском Кнессете, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Трамп заявил, что конфликт в секторе Газа завершен: «Война закончена». По его словам, новая администрация в регионе начнет работу в ближайшее время. Трамп выразил желание лично посетить сектор Газа.

    «И если бы мы не уничтожили ядерный объект Ирана и при этом заключили ту же самую сделку, над ней висела бы очень тёмная туча, и люди бы не танцевали на улицах», – сказал Трамп. По его словам, через два месяца у Тегерана уже было бы ядерное оружие.

    Трамп подчеркнул, что опыт мирных переговоров по Газе показывает важность настойчивости и пообещал использовать этот принцип при разрешении конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Палестинские движения завершили подготовку к обмену израильских заложников, распределив их по группам и определив три места для передачи.

    13 октября 2025, 10:38 • Новости дня
    Нетаньяху с Герцогом встретили Трампа в аэропорту Израиля

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Израиль, где его встретили премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент страны Ицхак Герцог с супругами.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его супруга Сара, а также президент страны Ицхак Герцог с супругой Михаль в эти минуты приветствуют президента США Дональда Трампа в международном аэропорту имени Бен-Гуриона, передает РИА «Новости».

    Канцелярия израильского премьера официально подтвердила встречу высоких гостей.

    «Премьер-министр Биньямин Нетаньяху с супругой и президент Ицхак Герцог с супругой встречают президента США Трампа в международном аэропорту имени Бен-Гуриона», – говорится в заявлении. Визит Трампа в Израиль сопровождается повышенным вниманием СМИ.

    Кадры прибытия и церемонии встречи транслируются в прямом эфире ведущими телеканалами Израиля, а также доступны через YouTube. Самолет Трампа приземлился в аэропорту, что стало началом его официального визита в страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет президента США Дональда Трампа направился на Ближний Восток. Американский лидер планирует принять участие в саммите по ситуации в Газе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа.


    13 октября 2025, 08:45 • Новости дня
    ХАМАС назвал условие соблюдение перемирия с Израилем

    ХАМАС пообещал соблюдать перемирие при аналогичных действиях Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Военное крыло ХАМАС выразило готовность придерживаться соглашения о прекращении огня в Газе при условии аналогичных шагов со стороны Израиля.

    Бригады «Аль-Кассам», являющиеся военным крылом ХАМАС, подтвердили свою готовность соблюдать достигнутое соглашение о прекращении огня, передает РИА «Новости».

    В документе подчеркивается, что соблюдение перемирия возможно только при условии аналогичных действий со стороны Израиля. Представители ХАМАС не уточнили, каковы дальнейшие шаги в случае нарушения соглашения.

    Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. ХАМАС разделил заложников на группы для передачи Израилю.

    ХАМАС объявил о намерении освободить 20 живых израильских заложников, включая уроженца Донбасса Максима Харкина.

    Семь освобождаемых израильских заложников были переданы Красному Кресту в секторе Газа.

    13 октября 2025, 07:33 • Новости дня
    ХАМАС объявил об освобождении 20 заложников из сектора Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Палестинское движение ХАМАС объявило о намерении освободить 20 живых израильских заложников в рамках сделки по прекращению огня, включая уроженца Донбасса Максима Харкина.

    Палестинское движение ХАМАС обнародовало список из 20 израильских заложников, которых планирует освободить в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщает ТАСС. В этот список, как отмечает издание, вошел уроженец Донбасса Максим Харкин.

    В опубликованном заявлении военного крыла ХАМАС – «Бригад Иззэддина аль-Кассама» – говорится: «В рамках сделки об обмене с Израилем было решено освободить следующих живых заложников: Бара Куперштейна, Эвьятара Давида, Йосеф-Хаима Охану, Сегева Кальфона, Авинатана Ора, Элькану Бухбута, Максима Харкина, Нимрода Коэна, Матана Цангаукера, Давида Кунио, Эйтана Хорна, Матана Ангреста, Эйтана Мора, Гали Бермана, Зива Бермана, Омри Мирана, Алона Охеля, Гая Гильбоа-Далаля, Рома Браславского и Ариэля Кунио».

    По данным ХАМАС, освобождение этих заложников является частью обмена с Израилем. Соглашение предусматривает прекращение огня в секторе Газа. Ожидается, что процесс освобождения будет реализован в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители ХАМАС разделили заложников на группы для поэтапной передачи Израилю. ХАМАС завершили подготовку к выдаче оставшихся заложников Израилю. Вэнс сообщил о скором освобождении 20 заложников, удерживаемых ХАМАС.

    13 октября 2025, 07:38 • Новости дня
    Reuters сообщило о выдвижении конвоев МККК за заложниками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Конвои Международного комитета Красного Креста в Газе отправились для передачи израильских заложников, а палестинских заключенных начали перевозить в автобусы для освобождения, сообщает Reuters.

    Конвои Международного комитета Красного Креста (МККК) в секторе Газа выдвигаются на позиции, чтобы забрать израильских заложников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters со ссылкой на официальное лицо, участвующее в операции. По его словам: «Конвои МККК в Газе выдвигаются на позицию для того, чтобы забрать израильских заложников… Палестинские заключенные садятся в автобусы в тюрьмах в преддверии ожидаемого освобождения».

    Речь идет о согласованном обмене пленными между Израилем и палестинскими группировками, который должен состояться в ближайшее время. По данным собеседника агентства, палестинских заключенных уже начали вывозить из тюрем на автобусах в ожидании обмена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении двадцати заложников из сектора Газа. В ХАМАС разделили заложников на группы для передачи Израилю. ХАМАС завершил подготовку к выдаче оставшихся заложников Израилю.

    13 октября 2025, 12:38 • Новости дня
    Лавров заявил о планах Запада вернуть подмандатную Палестину

    Лавров сообщил о нежелании Запада создать независимую Палестину

    Лавров заявил о планах Запада вернуть подмандатную Палестину
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание на то, что ряд западных стран действует так, будто стремится не к независимости Палестины, а к ее подмандатному статусу.

    Лавров отметил, что некоторые западные коллеги, включая представителей Британии, демонстрируют действия, которые напоминают стремление к подмандатной Палестине. Он процитировал политолога, который высказал мнение, что Западу не нужна независимая Палестина, а нужна подмандатная, передает ТАСС.

    Лавров также отметил, что создание палестинского государства не имеет альтернатив, а этот вопрос можно решить только на основе взаимных компромиссов. Министр подчеркнул, что любые попытки заменить создание государства муниципалитетами или квазигосударственными структурами не будут восприняты как удовлетворительный итог в арабском мире и среди самих палестинцев. По его словам, компромиссы неизбежны.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул важность немедленного прекращения огня в Газе и призвал участников саммита в Египте обеспечить выполнение достигнутых договоренностей.

    Президент США Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил о согласии ХАМАС на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    Военное крыло ХАМАС выразило готовность соблюдать соглашение о прекращении огня при условии аналогичных шагов со стороны Израиля.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему до сих пор никто точно не знает, что такое Государство Палестина.

    13 октября 2025, 09:46 • Новости дня
    Посол Израиля допустил пересмотр вопроса создания палестинского государства

    Посол Израиля Нир-Фельдкляйн допустил пересмотр вопроса создания палестинского государства

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый посол Израиля в ЕС Ави Нир-Фельдкляйн в интервью Politico заявил о возможности возвращения к обсуждению палестинского государства, если палестинцы признают право Израиля на существование.

    По его словам, Израиль может рассмотреть возможность создания полноценного палестинского государства, если палестинская сторона признает Израиль как еврейское государство, передает ТАСС.

    Нир-Фельдкляйн подчеркнул: «Им необходимо признать Израиль как еврейское государство… Мы должны увидеть гораздо более искреннее отношение палестинского руководства к будущему решению, и тогда, кто знает?»

    Дипломат отметил, что пока радикальное движение ХАМАС сохраняет влияние в секторе Газа, а многие палестинские политические силы продолжают отрицать право Израиля на существование, обсуждение принципа «двух государств» противоречит интересам Израиля. Нир-Фельдкляйн добавил, что вопрос создания палестинского государства ранее обсуждался, но сейчас снят с повестки дня. Тем не менее, если палестинская сторона проявит искренние усилия, этот вариант может быть вновь рассмотрен в будущем.

    Посол подчеркнул, что до событий 7 октября 2023 года правительство Биньямина Нетаньяху допускало возможность создания палестинского государства. Однако после начала военных действий в Газе эта позиция была пересмотрена, и в сентябре 2024 года Нетаньяху заявил о невозможности создания такого государства на данном этапе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предложил план, который может привести к созданию Палестинского государства. Владимир Путин заявил, что Россия готова поддержать инициативу Трампа по Газе. Израиль приказал армии прекратить наступление на Газу после проведения переговоров.

    13 октября 2025, 09:23 • Новости дня
    Reuters: 1966 палестинцев подготовлены к освобождению из тюрем

    Reuters: 1966 палестинцев, чье освобождение запланировано 13 октября, сели в автобусы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Почти 2 тыс. палестинских заключенных вывезли автобусами из израильских тюрем перед масштабным освобождением, при этом 250 из них ранее отбывали пожизненный срок, пишет Reuters.

    В общей сложности 1966 палестинцев, чье освобождение из израильских тюрем запланировано на понедельник, сели в автобусы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters и чиновника, участвующего в операции.

    «Все 1966 палестинских заключенных, чье освобождение запланировано на понедельник, сели в автобусы в израильских тюрьмах», – приводит агентство сообщение.

    Ожидается, что 1716 человек будут освобождены в больнице «Насер» в Газе. Еще 250 палестинцев, отбывавших пожизненное заключение, будут освобождены на Западном берегу реки Иордан, в Иерусалиме и за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении двадцати заложников из сектора Газа. ХАМАС назвал условием соблюдение перемирия с Израилем. ХАМАС передал семерых израильских заложников Красному Кресту в Газе.

    13 октября 2025, 11:54 • Новости дня
    Освобожденный ХАМАС уроженец Донбасса Харкин связался с семьей

    Tекст: Ольга Иванова

    Освобожденный из плена ХАМАС уроженец Донбасса Максим Харкин сумел связаться со своими близкими.

    Освобожденный из плена ХАМАС уроженец Донбасса Максим Харкин уже связался со своими родственниками, передает ТАСС.

    В посольстве Израиля в Москве подтвердили информацию, подчеркнув: «Нам известно, что Максим уже вышел на связь со своей семьей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство Израиля в России сообщило, что Максим Харкин оказался в числе 20 заложников, которых планируется освободить в понедельник.

    Ранее Красный Крест передал семь освобожденных заложников армии Израиля.


