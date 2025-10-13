Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.0 комментариев
В Екатеринбурге 11 детей попали в больницу после распыления баллончика
В одной из екатеринбургских школ распылили перцовый баллончик, в больницу попали 11 учеников младших классов, сообщили в прокуратуре региона.
Ученик четвертого класса распылил аэрозоль из перцового баллончика во время перемены, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.
После этого 14 детей почувствовали недомогание, а 11 из них доставили в больницу.
В региональном Минздраве уточнили, что после обследования все пострадавшие были отпущены домой, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Прокуратура организовала проверку по факту случившегося. По итогам проверки будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
В апреле в одной из школ города Истра в Московской области произошел взрыв хлопушки-бомбочки, пострадали девять человек, один ребенок госпитализирован.
До этого в городе Березники Пермского края 15 учеников пострадали при распылении перцового баллончика в местной школе.