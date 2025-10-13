  • Новость часаЭксперты объяснили желание Трампа обсудить с Путиным поставку «Томагавков» Украине
    Кто сдувает и надувает рейтинг главного конкурента Зеленского
    Медведев: Поставка «Томагавков» Украине кончится плохо для Трампа
    Трамп заявил о готовности остановить войну Афганистана и Пакистана
    Эксперты предложили ЦБ способ выбрать символ новых 500 рублей
    ФСБ: Украина планировала убить офицера Минобороны руками исламистов
    ХАМАС освободило всех израильских заложников
    Трамп объявил о завершении конфликта в Газе
    Нидерланды взяли под контроль китайского производителя чипов Nexperia
    Полиция Берлина задержала женщину с ножом за угрозы охране посольства России
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дело «Северных потоков» раскалывает Европу изнутри

    Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Томагавки» – последний аргумент США в энергетической войне

    Возможные поставки Украине «Томагавков» для Трампа – этап «конкурентной борьбы» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока.

    Олег Ясинский Олег Ясинский Нет большего геноцида, чем «открытие Америки»

    Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.

    13 октября 2025, 12:59 • Новости дня

    Фестиваль «Москва за нами!» собрал рекордное число реконструкторов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На Бородинском поле прошел самый масштабный фестиваль «Москва за нами!» с реконструкцией боя 1941 года и участием более 600 человек.

    Ежегодный военно-исторический фестиваль «Москва за нами!» состоялся 11–12 октября на территории музея-заповедника «Бородинское поле», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Мероприятие, посвященное событиям обороны Москвы 1941 года, стало самым крупным фестивалем с участием реконструкторов Великой Отечественной войны. Гости смогли посетить интерактивные площадки, где были представлены выставки оружия, техники, военной формы, а также познакомиться с работой военных медиков и увидеть ретроавтомобили начального периода войны.

    В рамках фестиваля прошел торжественный церемониал у памятника «Танк Т-34». Центральным событием стала военно-историческая реконструкция боя на Можайском направлении, которая состоялась 12 октября. В ней участвовали более 600 реконструкторов и 27 единиц техники, включая авиацию, показавшую элементы воздушного боя. Атмосферу дополнили пиротехнические эффекты.

    Один из организаторов фестиваля, председатель Координационного совета Общероссийского общественного движения «Клубы исторической реконструкции России» Алексей Новиков заявил: «Военно-исторический фестиваль «Москва за нами!» позволяет не только почтить память защитников Отечества, но и противостоять искажениям исторической правды, а также вовлечь молодое поколение в изучение важнейших страниц истории. Благодарим Фонд Президентских грантов за поддержку проекта. В этом году нам удалось расширить внутреннюю программу фестиваля, привлечь большое количество участников и повысить уровень мероприятия».

    Организаторами фестиваля выступили Музей-заповедник «Бородинское поле» и Общероссийское общественное движение «Клубы исторической реконструкции России» при поддержке Фонда президентских грантов.

    12 октября 2025, 17:17 • Новости дня
    @ Ukrainian Presidency/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    В британской прессе появилось предположение о связи между щедрым донатом бизнесмена Кристофера Харборна экс-премьеру Британии Борису Джонсону и их совместной поездкой в Киев.

    Статья, опубликованная на сайте The Guardian, указывает на возможную связь между переводом миллиона фунтов стерлингов бизнесменом Кристофером Харборном бывшему премьеру Борису Джонсону и последующими действиями политика в отношении Украины. По данным издания, вскоре после получения средств Джонсон провел встречу с Харборном, обозначенную в расписании как «отчет по Украине».

    Затем, как отмечают журналисты, оба отправились в Польшу, где могли пересесть на ночной поезд в Киев. Адвокаты Харборна, отвечая на вопросы, заявили, что «все догадки не имеют под собой никаких реальных оснований», однако не раскрыли истинных причин визита бизнесмена на Украину. В «слитых» документах также упоминается возможное участие Харборна в закрытом совещании в военном научно-исследовательском центре.

    The Guardian приводит письмо Джонсона, адресованное группе лиц после поездки, где он сообщает: «Мне не известно ни о каких предположениях или доказательствах того, что Кристофер каким-либо образом поддерживает российское правительство или имеет связи с Россией коммерческого или иного характера». Джонсон в резкой форме обвинил журналистов в работе на Россию и президента Владимира Путина, отказавшись давать разъяснения по сути своих отношений с Харборном.

    Ранее Джонсон резко критиковал мирные инициативы президента США Дональда Трампа по Украине, по его словам, киевский режим в результате таких предложений ничего не получит.

    До этого на Украине сокрушались по поводу того, что Джонсон исчез из информационного поля во время переговоров Москвы и Вашингтона по украинскому урегулированию.

    12 октября 2025, 21:07 • Новости дня
    В Северске начались уличные бои

    Tекст: Ольга Иванова

    В городе Северск в ДНР начались уличные бои, что свидетельствует о резком обострении ситуации на этом направлении, заявил глава республики Денис Пушилин.

    О начале городских боев в Северске сообщили власти ДНР, передает РИА «Новости». Глава республики Денис Пушилин заявил: «Поступают уже сообщения о начале городских боев в самом Северске».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко отметил, что войска России осуществляют наступление на Северск с применением тактики полуохвата города. За неделю российские военные продвинулись на севере, юге и востоке Северска Донецкой Народной Республики, в самом городе начались бои.

    13 октября 2025, 11:00 • Видео
    Десять тысяч шагов в день. История Ломоносова и русской науки эпохи Просвещения

    В XVIII веке началось время стремительного развития наук и образования – Эпоха Просвещения. В России этот процесс связан с именем Михаила Ломоносова. Самая яркая характеристика Ломоносова принадлежит перу Александра Пушкина: «Ломоносов был великий человек. Между Петром Первым и Екатериной Второй он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».

    12 октября 2025, 16:00 • Новости дня
    Эксперт назвал единственное преимущество Афганистана в конфликте с Пакистаном

    @ Liu Chang/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    У Афганистана почти нет шансов оказать серьезное сопротивление Пакистану в случае полномасштабной войны. Пакистанские силы имеют многократное преимущество в количестве и качестве техники, мобилизационных резервах, а также квалификации обслуживающего персонала, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Афганистан и Пакистан нанесли взаимные удары в ходе начавшейся эскалации.

    «Пакистан на несколько голов выше Афганистана практически во всем, что касается военной составляющей, начиная с шестикратного демографического превосходства и, соответственно, примерно такого же преимущества в мобилизационных резервах – около пяти миллионов против нескольких десятков миллионов», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Если говорить детально, то у Афганистана примерно 10 военных самолетов, а у Пакистана больше тысячи, из которых около сотни – ударных. Похожее многократное преимущество у Исламабада в вертолетах, БПЛА, танках и артиллерии. Афганские силы более-менее приближены к пакистанским только в численности бронированных машин: пять тысяч против примерно 15 тысяч» – продолжил собеседник.

    «Более того, у Пакистана, как у страны, имеющей выход к Мировому океану, на вооружении стоит довольно широкая линейка морской военной техники: фрегаты, корветы, патрульные катера, противоминные корабли и даже восемь подводных лодок. Ничего этого у Афганистана нет, как, собственно, и доступа к большой воде», – напомнил спикер.

    «К тому же вся имеющаяся в распоряжении талибов техника нуждается в запчастях, которых у них нет, как и обученного персонала обслуживания. Кроме того, в Афганистане сейчас почти не осталось людей, умеющих на должном уровне управлять оставшимся от американцев вооружением. Таким образом, основное вооружение талибов – это различные автоматы, пулеметы и гранатометы», – указал эксперт.

    «Что касается военной логистики, то в распоряжении Кабула около 60 аэропортов, тогда как у Исламабада примерно в два раза больше. И тут мы подходим к единственному условному преимуществу Афганистана – больший процент территории страны занимает горный рельеф, потому Пакистану будет крайне трудно взять под контроль партизанскую войну», – резюмировал он.

    Ранее Кабул заявил об убийстве 58 пакистанских солдат в ходе ночных пограничных операций. Пакистан называет цифру в 23 человека и утверждает, что его силы безопасности захватили 19 пограничных постов на границе с Афганистаном, а также уничтожили более 200 боевиков «Талибана» и связанных с ним группировок, пишет Al Jazeera.

    В ходе эскалации конфликта между двумя странами, начавшейся в субботу, лидер пакистанских талибов был убит в Кабуле в результате атаки дрона. После вооруженных столкновений на границе афганские ВВС нанесли удары по пакистанскому городу Лахор.

    Пакистан повторил свои давние претензии, что «Талибан» позволяет вооруженным группам действовать с афганской территории против пакистанцев. Кабул же отверг обвинения и заявил о причастности Исламабада к организации недавних терактов в Афганистане.

    12 октября 2025, 19:33 • Новости дня
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Банк России сообщил о приостановке процедуры выбора символов для новой купюры номиналом 500 рублей из-за выявленных нарушений.

    Банк России принял решение отменить голосование по выбору символов для новой банкноты номиналом 500 рублей, сообщает Telegram-канал регулятора. Причиной такого шага стало обнаружение большого количества попыток техническими средствами увеличить число голосов за отдельные объекты.

    «Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования», – говорится в заявлении Банка России. В регуляторе подчеркнули, что новые даты голосования будут объявлены дополнительно, при этом перечень символов для голосования сохранится.

    Банк России также сообщил, что после анализа всех каналов голосования предложит новые условия, которые исключат возможность недобросовестных действий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, список из 22 достопримечательностей Северного Кавказа и Пятигорска вынесли на народное голосование для оформления новой банкноты в 500 рублей. Банк России зафиксировал значительный интерес к выбору оформления новой банкноты номиналом 500 рублей, голосование продлится до 14 октября.


    12 октября 2025, 14:57 • Новости дня
    Лукашенко оценил вероятность поставок «Томагавков» Украине

    Лукашенко заявил о маловероятности поставок Киеву ракет Tomahawk

    Лукашенко оценил вероятность поставок «Томагавков» Украине
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что США не будут поставлять Украине ракеты Tomahawk.

    Лукашенко не ожидает, что американские ракеты Tomahawk будут поставлены Украине, передает РИА «Новости». По его словам, Дональд Трамп в вопросах внешней политики придерживается особой тактики – сначала проявляет жесткость, а затем смягчает позицию, поэтому «не надо в лоб это воспринимать, что вот завтра оно и полетит».

    Лукашенко также отметил, что, по его мнению, президент США осознает риски эскалации, связанные с возможной передачей такого вооружения. «Сегодня мир многообразен. Против любого яда есть противоядие. И думаю, что президент Соединенных Штатов это понимает лучше, чем кто-либо», – заявил он. Он предположил, что США не допустят развития событий вплоть до поставок Tomahawk, и «все будет нормально».

    Президент России Владимир Путин назвал заявления Зеленского о возможных ударах по территории России ракетами Tomahawk формой «понтажа». Россия усилит свою систему ПВО в ответ на обсуждение возможности передачи ракет Tomahawk Киеву.

    Напомним, во вторник Дональд Трамп заявил о практически принятом решении по поставкам Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

    Владимир Путин отметил, что такие поставки разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

    12 октября 2025, 15:23 • Новости дня
    Британский доброволец ВС России отказался возвращаться на родину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Доброволец из Британии Эйден Миннис, участвующий в боевых действиях за Россию, сообщил о существующих угрозах в случае возвращения на родину.

    Воюющий на стороне России британский доброволец Эйден Миннис заявил, что не планирует возвращаться на родину, сообщает ТАСС. Миннис ранее публично сжег свой британский паспорт и выступил с резкой критикой властей Британии.

    «Я никогда не вернусь в Великобританию, поскольку, как я уже сказал, меня, скорее всего, посадят в тюрьму на всю жизнь или того хуже, возможно, убьют по милости какого-нибудь психопата при поддержке государства», – отметил он в беседе с агентством.

    Миннис также сообщил, что британское государство уже объявило его законной военной целью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский боец Миннис сравнил британские СМИ с пропагандой Геббельса. Британский доброволец пригрозил своим бывшим соотечественникам, воюющим на стороне ВСУ на Украине. Два британца сражаются на стороне России.

    13 октября 2025, 10:08 • Новости дня
    @ David Hammersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Власти Нидерландов применили экстренные меры по контролю над компанией Nexperia, чтобы обеспечить сохранность ключевых полупроводников для европейской промышленности.

    Голландское правительство взяло под контроль компанию Nexperia, которая находится в Нидерландах и принадлежит китайской Wingtech, сообщает Financial Times.

    Мера введена из-за угрозы утраты критически важного технологического потенциала на территории страны и Европы.

    Министерство экономики Нидерландов впервые использовало закон о доступности товаров, чтобы сохранить производство чипов, необходимых для европейских автопроизводителей и производителей электроники.

    «Решение направлено на предотвращение ситуации, в которой товары, производимые Nexperia, станут недоступными в чрезвычайной ситуации», – говорится в заявлении министерства.

    30 сентября министерство запретило Nexperia и ее подразделениям вносить изменения в активы, интеллектуальную собственность, бизнес или персонал на год. Через день три топ-менеджера компании обратились в апелляционный суд Амстердама с экстренным ходатайством. Суд немедленно отстранил китайского гендиректора Чжан Сюэчжэна от руководства и назначил независимого директора с решающим голосом.

    Wingtech назвала решение Голландии «чрезмерным вмешательством, обусловленным геополитическими соображениями», и заявила, что обратилась за поддержкой к правительству Китая. Акции Wingtech в Шанхае упали на 10%. Компания подчеркнула, что Nexperia всегда соблюдает законы, экспортные ограничения и санкционные режимы.

    Американские власти уже включили Wingtech в entity list, что ограничивает поставки технологий из США. Вашингтон также распространил эти ограничения на все дочерние компании Wingtech, включая Nexperia. На этом фоне Китай ввел ограничения на экспорт редкоземельных металлов, необходимых для производства электроники и автомобилей.

    В мае состоялся визит министра иностранных дел Дании Андерса Фог Раcсмусена в Китай, датский политик в ходе переговоров с главой МИД Китая Ван И потребовал от КНР «вести себя сдержанно» по отношению к Тайваню, что вызвало возмущение у Пекина.

    13 октября 2025, 03:15 • Новости дня
    @ Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    России «придется заплатить цену», если конфликт на Украине продолжится, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Если Россия продолжит упорствовать в своем воинственном настрое и откажется сесть за стол переговоров, ей придется заплатить цену», – заявил Макрон в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он заявил, что Франция осуждает удары России по критической инфраструктуре на Украине. Макрон отметил, что Франция совместно с партнерами изучает возможность предоставления Украине дополнительной помощи для восстановления и защиты жизненно важных служб.

    Макрон сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Он отметил, что на фоне возможного прорыва в переговорах по Газе конфликт на Украине «тоже должен закончиться».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил о втором телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом за последние два дня. Трамп отметил важность настойчивости в мирных переговорах, приведя в пример ситуацию в Газе, и пообещал использовать этот подход для разрешения конфликта на Украине.

    13 октября 2025, 01:32 • Новости дня
    @ Will Oliver/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп заявил о возможности обсуждения с президентом России Владимиром Путиным поставок ракет Tomahawk Киеву в случае продолжения конфликта на Украине.

    «Возможно, я поговорю с ним, – приводит слова Трампа РИА «Новости». – Возможно, я скажу: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk».

    Президент США также выразил уверенность, что Путин «выглядел бы великолепно, если бы ему удалось урегулировать это». Трамп выразил уверенность в том, что Путин урегулирует конфликт на Украине. При этом Трамп пригрозил, что отказ от урегулирования «плохо кончится» для России.

    Трамп также рассказал, что у него состоялся хороший разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждался вопрос вооружения для Украины, включая ракеты Tomahawk. «Это следующий шаг. Да, они хотят ракеты Tomahawk, мы это обсуждали», – сказал Трамп.

    Трамп в очередной раз заявил, что кризиса на Украине не произошло бы, если бы не политика его предшественников Барака Обамы и Джо Байдена, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что в ответ на обсуждение передачи ракет Tomahawk Киеву Россия усилит систему противовоздушной обороны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что поступление таких ракет на Украину не сможет изменить ситуацию на фронте.

    На ваш взгляд
    Как вы оцениваете заявления Вашингтона о возможной передаче Украине ракет Tomahawk?




    Результаты
    12 октября 2025, 15:20 • Новости дня
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Юрий Бармаков, известный конструктор ядерных боеприпасов и Герой Труда России, ушел из жизни на 94-м году.

    О смерти видного российского ученого и конструктора сообщил Всероссийский НИИ автоматики имени Духова, передает РИА «Новости».

    Юрий Бармаков был первым заместителем научного руководителя института, обладателем званий Героя Труда России, заслуженного деятеля науки РФ, а также лауреатом Ленинской премии и Государственной премии СССР.

    В институте подчеркнули, что его уход стал невосполнимой утратой для научного коллектива и всей отрасли. Бармаков посвятил жизнь разработке и совершенствованию ядерных боеприпасов в интересах национальной безопасности страны.

    Юрий Бармаков родился 7 января 1932 года в Москве. Окончил Московский инженерно-физический институт (ныне НИЯУ МИФИ), где впоследствии возглавил Институт физико-технических интеллектуальных систем. С 1955 года работал во Всероссийском научно-исследовательском институте автоматики имени Н. Л. Духова, пройдя путь от инженера до директора института. Был одним из ведущих специалистов в области микроэлектроники, автоматизированных систем проектирования и контроля ядерных боеприпасов.

    За выдающиеся заслуги перед государством и народом Юрий Бармаков был удостоен звания Героя Труда Российской Федерации, награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, Почета, Трудового Красного Знамени и другими государственными наградами. Автор более 500 научных работ.

    12 октября 2025, 16:10 • Новости дня
    Tекст: Дарья Григоренко

    Эстония намерена полностью отказаться от использования автомобильной дороги, которая проходит через территорию России в районе так называемого «Саатсеского сапога», сообщил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна.

    Он подчеркнул: «Сообщения о том, что ситуация на эстонско-российской границе становится напряженной, преувеличены. На юго-востоке Эстонии есть дорога, которая на короткое время пересекает территорию России. Местным жителям разрешено пользоваться ею без остановки... В долгосрочной перспективе мы планируем полностью прекратить пользоваться этой дорогой. Альтернативный маршрут в обход российской территории уже существует, и строится новый», передает РИА «Новости».

    По словам Цахкна, ситуация на границе остается стабильной и находится под контролем эстонских властей. Он также отметил, что никаких серьезных инцидентов в этом районе сейчас не происходит.

    Накануне телерадиокомпания ERR сообщила, что автомобильное движение по дороге, частично пересекающей территорию России, временно остановлено на участке в Эстонии из-за опасений, связанных якобы с российской активностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии решили построить ограждение вокруг участка границы с Россией. Эстония также приняла решение застраивать приграничные участки, отказавшись от обмена землями с Россией. Окружение Саатсеского сапога забором не повлияет на его статус.

    12 октября 2025, 15:09 • Новости дня
    @ Roman Naumov/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину напомнил о предупреждениях российских спецслужб о возможном создании Киевом «грязной бомбы».

    «Вспомните сообщения наших специальных служб полтора года, два года тому назад о имеющейся информации о том, что украинцы могут сделать некую «грязную бомбу». И вот представьте себе: ракета с большим радиусом действия взлетает и летит, и мы знаем, что она может быть в ядерном исполнении. Что думать Российской Федерации? Вот как? Эксперты военные за океаном должны же это понимать», – заявил Песков. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.

    Он подчеркнул, что Кремль уделяет особое внимание заявлениям о возможных поставках Украине ракет Tomahawk. Представитель Кремля отметил, что эта тема вызывает у Москвы крайнюю обеспокоенность из-за серьезности такого вооружения.

    Песков добавил, что несмотря на опасность ракет, их поступление на Украину не сможет изменить ситуацию на фронте. По его мнению, подобные поставки не повлияют на общий ход боевых действий.

    Накануне президент США Дональд Трамп по телефону поговорил с Владимиром Зеленским о возможной передаче Киеву дальнобойных ракет американского производства Tomahawk.

    Ранее Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил о готовности применить тактическое ядерное оружие при использовании Украиной «грязной» бомбы. Президент РФ Владимир Путин назвал заявления Зеленского о возможных ударах по территории России ракетами Tomahawk формой «понтажа». Россия усилит свою систему ПВО в ответ на обсуждение возможности передачи ракет Tomahawk Киеву.

    13 октября 2025, 11:41 • Новости дня
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Передача ракет «Томагавк» (Tomahawk) Киеву может «плохо кончиться», прежде всего для «бизнес-миротворца» Дональда Трампа и США, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале угрозы Дональда Трампа поставить ракеты Tomahawk на Украину.

    По словам Медведева, Трамп вновь заявил, что если президент России не решит вопрос украинского конфликта, то «для него это плохо кончится». Политик отметил, что такие угрозы звучат уже не впервые.

    Медведев подчеркнул, что если речь идет о ракетах Tomahawk, то ситуация «может кончиться плохо для всех, и прежде всего – для самого Трампа»

    «Сто раз было сказано в понятной даже для звездно-полосатого дяденьки форме, что отличить ядерное исполнение «Томагавков» от обычного в полете невозможно», – подчеркнул Медведев.

    По его словам, запуск таких ракет будет рассматриваться как действие США, а не Киева.

    Медведев отметил, что надеется – это всего лишь очередная пустая угроза, вызванная затянувшимися переговорами. Он иронично сравнил такие заявления с угрозами о появлении американских атомных подлодок вблизи России.

    «Ну вы знаете, как это бывает: подводная лодка всплыла в степях Украины», – пошутил Медведев.

    Ранее Дональд Трамп заявил о возможности обсуждения с Владимиром Путиным поставок ракет Tomahawk Киеву в случае продолжения конфликта на Украине.

    Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским о вероятной передаче Киеву дальнобойных ракет Tomahawk американского производства.

    Президент России Владимир Путин предупредил, что поставки Tomahawk Киеву разрушат отношения России и США.

    Трамп уже однажды предупреждал бывшего президента России Медведева «следить за речью». Между Трампом и Дмитрием Медведевым произошел обмен резкими заявлениями, в ходе которого Медведев напомнил о возможностях «Мертвой руки».

    13 октября 2025, 10:23 • Новости дня
    @ Николай Хижняк/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-служба Черноморского флота (ЧФ) разъяснила, что подлодка «Новороссийск» движется по плану и проходит Ла-Манш в надводном положении согласно международным нормам.

    Как заявили в пресс-службе Черноморского флота, информация о неисправности дизель-электрической подводной лодки «Новороссийск» у берегов Франции не соответствует действительности, передает ТАСС.

    В пресс-службе добавили, что экипаж подлодки осуществляет плановый межфлотский переход после завершения задач в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

    Также подчеркивается, что в соответствии с международными правилами судоходства проход подводными лодками пролива Ла-Манш осуществляется исключительно в надводном положении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подводная лодка «Новороссийск» Черноморского флота, способная переносить ракеты «Калибр», была замечена у французских берегов. В мае сообщалось о «перехвате» в Ла-Манше подлодки «Краснодар», проходившей пролив в надводном положении согласно международным требованиям.

    13 октября 2025, 09:40 • Новости дня
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министр Чечни по национальной политике и внешним связям Ахмед Дудаев назвал «победой» отмену голосования за символ новых 500 рублей.

    Отмена голосования за символ новых 500 рублей была воспринята властями Чечни как «победа», следует из сообщения в Telegram-канале Дудаева.

    «Необъективное голосование прекращено. Когда есть такой достойный национальный Лидер, как Рамзан Ахматович, несправедливость по отношению к чеченскому народу не проходит», – отметил Дудаев.

    Ранее Банк России приостановил процедуру выбора символов для новой 500-рублевой купюры из-за выявленных нарушений.

    Министр Чечни Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале обратился к Центробанку по поводу изменения условий голосования по выбору изображения для банкноты.

    Список из 22 достопримечательностей Северного Кавказа и Пятигорска ранее выдвинули на народное голосование для оформления новой купюры в 500 рублей.

