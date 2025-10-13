Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.0 комментариев
Фестиваль «Москва за нами!» собрал рекордное число реконструкторов
На Бородинском поле прошел самый масштабный фестиваль «Москва за нами!» с реконструкцией боя 1941 года и участием более 600 человек.
Ежегодный военно-исторический фестиваль «Москва за нами!» состоялся 11–12 октября на территории музея-заповедника «Бородинское поле», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Мероприятие, посвященное событиям обороны Москвы 1941 года, стало самым крупным фестивалем с участием реконструкторов Великой Отечественной войны. Гости смогли посетить интерактивные площадки, где были представлены выставки оружия, техники, военной формы, а также познакомиться с работой военных медиков и увидеть ретроавтомобили начального периода войны.
В рамках фестиваля прошел торжественный церемониал у памятника «Танк Т-34». Центральным событием стала военно-историческая реконструкция боя на Можайском направлении, которая состоялась 12 октября. В ней участвовали более 600 реконструкторов и 27 единиц техники, включая авиацию, показавшую элементы воздушного боя. Атмосферу дополнили пиротехнические эффекты.
Один из организаторов фестиваля, председатель Координационного совета Общероссийского общественного движения «Клубы исторической реконструкции России» Алексей Новиков заявил: «Военно-исторический фестиваль «Москва за нами!» позволяет не только почтить память защитников Отечества, но и противостоять искажениям исторической правды, а также вовлечь молодое поколение в изучение важнейших страниц истории. Благодарим Фонд Президентских грантов за поддержку проекта. В этом году нам удалось расширить внутреннюю программу фестиваля, привлечь большое количество участников и повысить уровень мероприятия».
Организаторами фестиваля выступили Музей-заповедник «Бородинское поле» и Общероссийское общественное движение «Клубы исторической реконструкции России» при поддержке Фонда президентских грантов.