За ночь над Россией нейтрализовали 103 украинских беспилотника
В ночь с воскресенья на понедельник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 103 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны России.
С 23.00 мск 12 октября до 7.00 мск 13 октября над Крымом перехватили 40 дронов, над Астраханской областью – 26, над Черным морем – 19, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Над Ростовской областью перехватили 14 беспилотников, над Азовским морем – два. По одному дрону перехватили над Белгородской областью и Калмыкией.
В воскресенье над Крымом и Белгородской областью сбили два украинских беспилотника самолетного типа.
До этого власти Белгородской области сообщали о ликвидации 34 украинских беспилотников за сутки.