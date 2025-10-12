Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.6 комментариев
Лукашенко заявил о маловероятности поставок Киеву ракет Tomahawk
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что США не будут поставлять Украине ракеты Tomahawk.
Лукашенко не ожидает, что американские ракеты Tomahawk будут поставлены Украине, передает РИА «Новости». По его словам, Дональд Трамп в вопросах внешней политики придерживается особой тактики – сначала проявляет жесткость, а затем смягчает позицию, поэтому «не надо в лоб это воспринимать, что вот завтра оно и полетит».
Лукашенко также отметил, что, по его мнению, президент США осознает риски эскалации, связанные с возможной передачей такого вооружения. «Сегодня мир многообразен. Против любого яда есть противоядие. И думаю, что президент Соединенных Штатов это понимает лучше, чем кто-либо», – заявил он. Он предположил, что США не допустят развития событий вплоть до поставок Tomahawk, и «все будет нормально».
Президент России Владимир Путин назвал заявления Зеленского о возможных ударах по территории России ракетами Tomahawk формой «понтажа». Россия усилит свою систему ПВО в ответ на обсуждение возможности передачи ракет Tomahawk Киеву.
Напомним, во вторник Дональд Трамп заявил о практически принятом решении по поставкам Украине американских крылатых ракет Tomahawk.
Владимир Путин отметил, что такие поставки разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.