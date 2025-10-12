Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.11 комментариев
В Одесской области повреждены объекты газовой и энергоинфраструктуры
Объекты газовой и энергетической инфраструктуры получили повреждения на Украине, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Кипер отметил: «Поврежден объект газовой инфраструктуры». По его словам, в том же регионе также пострадал объект энергетической инфраструктуры, передает РИА «Новости».
В пятницу Владимир Зеленский сообщил, что в ряде подконтрольных киевскому режиму регионах произошло отключение электричества.
Ранее в Одесской области были зафиксированы перебои с электричеством, вызванные повреждениями инфраструктуры и пожаром в порту, где горят контейнеры.
До этого левый берег Киева остался без света.