В Одесской области повреждены объекты газовой и энергоинфраструктуры

Tекст: Дарья Григоренко

Кипер отметил: «Поврежден объект газовой инфраструктуры». По его словам, в том же регионе также пострадал объект энергетической инфраструктуры, передает РИА «Новости».

В пятницу Владимир Зеленский сообщил, что в ряде подконтрольных киевскому режиму регионах произошло отключение электричества.

Ранее в Одесской области были зафиксированы перебои с электричеством, вызванные повреждениями инфраструктуры и пожаром в порту, где горят контейнеры.

До этого левый берег Киева остался без света.