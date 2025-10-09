Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?0 комментариев
Энергетическую инфраструктуру повредили в Одесской области
В Одесской области зафиксированы перебои с электричеством, вызванные повреждениями инфраструктуры и пожаром в порту, где горят контейнеры, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
По его словам, энергетическая инфраструктура Одесской области на Украине получила повреждения, сообщает РИА «Новости».
Кипер заявил: «Есть повреждения… портовой и энергетической инфраструктур». Более 30 тыс. абонентов региона остались без электроснабжения в результате инцидента.
Кроме того, Кипер рассказал о пожаре в одном из портов региона. По его словам, загорелись контейнеры с растительным маслом и деревянными пеллетами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина создала тайные аккумуляторные парки для защиты от возможных новых ударов по энергетике. Минэнерго Украины заявило о повреждении объектов энергетики после серии взрывов на территории страны. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики на Украине.