Минэнерго сообщило о повреждении объектов энергетики после взрывов на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Объекты энергетической инфраструктуры Украины были повреждены после серии взрывов, передает ТАСС. Минэнерго страны сообщило о повреждении оборудования энергоснабжающей организации в Запорожской области, находящейся под контролем Киева.

Глава украинской администрации Запорожской области Иван Федоров отметил, что более 73 тыс. абонентов оказались без электроснабжения, но не уточнил причины отключения. В министерстве также заявили о новых повреждениях энергетики в Черниговской области. Ситуация с энергоснабжением в Черниговской и Сумской областях остается сложной из-за продолжающихся отключений света.

В ночь на воскресенье по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога и зафиксированы многочисленные взрывы. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко отдельно упомянула о повреждении объектов критической инфраструктуры в разных регионах страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумах произошел взрыв на объекте критической инфраструктуры. В Черниговской области были повреждены два объекта критической инфраструктуры. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о повреждениях критической инфраструктуры в Сумах.