Tекст: Дмитрий Зубарев

Степанов считает, что благодаря опыту спецоперации Вооруженные Силы России эффективно сбивают украинские ракеты «Фламинго», передает ТАСС.«Россия приобрела колоссальный опыт работы и противодействия ракетному вооружению и более современным образцам западного оружия, таким как Storm Shadow/SCALP-EG, ATACMS», – заявил Степанов. Он добавил, что менее высокотехнологичные альтернативы производства киевского режима представляют меньшую угрозу России, несмотря на задействование западных технологий.

Степанов подчеркнул уязвимость «Фламинго», объяснив это низкой дозвуковой скоростью и заметным инверсионным следом. Отсутствие технологии малозаметности делает ракету видимой для всех типов радиолокационных станций. Эксперт также указал на логистические ограничения противника, поскольку разрушение железнодорожной инфраструктуры мешает доставке крупногабаритных систем. По его мнению, «Фламинго» не соответствует современному высокоточному оружию.

