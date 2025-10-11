Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.2 комментария
В Финляндии арестовали футболиста после семи голов в матче
Футболиста Геррейро арестовали в Финляндии после семи голов за «Финнкурд»
Бразильский нападающий оказался в центре скандала после разгромной победы «Финнкурда» в последнем туре чемпионата Финляндии пятого дивизиона.
Бразильский футболист Жонатан Геррейро был арестован после матча чемпионата Финляндии, сообщает ТАСС.
Спортсмен забил семь голов в ворота соперника, выступая за команду «Финнкурд». Его подозревают в причастности к организации договорных матчей.
Сразу после окончания встречи выходы с поля были перекрыты, на стадион вышли около 20 сотрудников полиции. Все игроки «Финнкурда» были вынуждены пройти проверку документов, в то время как соперникам разрешили покинуть поле.
В результате были задержаны Геррейро и еще два бразильских футболиста, однако последних отпустили после осмотра их мобильных телефонов. Матч между «Финнкурдом» и клубом «Эспа/Ренат» завершился со счетом 8:1. Это была последняя игра сезона в пятом дивизионе Финляндии.
Портал Globo отмечает, что бразильцу 34 года и он стал главным фигурантом расследования после необычно результативной игры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Турции приговорил бывшего начальника полиции Назми Ардича к 2 тыс. 170 годам тюремного заключения по делу о заговоре против стамбульского футбольного клуба «Фенербахче».